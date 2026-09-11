Odbojkaši počinju EP: Milano u snovima, možemo sa svima... Ali, mogu i drugi sa nama

I zato, vrlo je nezahvalno davati bilo kakve prognoze uoči današnjeg starta Orlova u grupi u Tampereu na Evropskom prvenstvu čiji će se uvodni deo igrati još u Napulju, Sofiji i Klužu, pa onda nokaut faza u Torinu i Milanu. Dolazak do Milana značio bi da se Srbija plasirala u polufinale, ali put do tamo posut je trnjem. U grupi nema “aždaja”, ali ima puno nagaznih mina. „ Mogu čak i da kažem, naravno, kroz šalu, da mrzim ovu grupu, jer u njoj ima pet ekipa koje su veoma slične po stilu igre, kvalitetu igrača, želji za pobedom, posvećenosti radu i kvalitetu sistema servis-odbrana. Našu grupu će svakako biti zanimljivo pratiti i smatram da svako može da pobedi svakoga. Svaki tim može da se bori za prvo mesto u grupi, tako da će biti teško. Siguran sam da nas očekuje mnogo neizvesnih mečeva i pretpostavljam da ćemo imati više utakmica sa četiri ili pet setova nego u drugim grupama ”, istakao je u razgovoru za sajt Evropske odbojkaške konfederacije (CEV) Nikola Jovović , prvi tehničar Srbije.

Istina, umemo da bljesnemo. Kao prošle godine kada smo u grupi savladali Brazil i poslali ga kući još nakon grupne faze prvi put u poslednjih pola veka. Ili kada smo ove godine u Ligi nacija počistili svetskog vicešampiona Bugarsku. Ali, definitivno već neko vreme imamo problem sa eliminacionim utakmicama.

Srbija danas od 19 časova igra protiv Estonije, a u nedelju od 17 sati protiv Finske. Holandija je rival u ponedeljak od 16 časova, a u istom terminu izabranici Georgea Krecua odigraće i preostala dva meča, u sredu protiv Danske, odnosno u četvrtak protiv Belgije.

Hajde da kažemo da je Danska neki donji ešalon evropske odbojke i izraziti autsajder, da ni Estonija ne bi smela da predstavlja nerešiv problem – tukli smo ih 3:0 na prethodnom EP. Holandija odavno nije više ono što je bila krajem prošlog veka, kada je redovno osvajala medalje, ali nije ni za potcenjivanje. Finska je domaćin, prošle godine je iznenadila Francusku i izbacila je sa SP još u grupi, dok je Belgija na istom takmičenju bila prva u grupi sa Italijom i stigla kasnije do četvrtfinala. Sa njima smo najskorije igrali takmičarsku utakmicu, savladali smo ih sa 3:1 ove godine u Ligi nacija na turniru u Brazilu. Dakle, sa svima se može, mnoge ne smemo potceniti.

Plasman je jako bitan zbog daljeg ukrštanja, a Srbija se nalazi u polovini kostura sa Grupom A, u kojoj igraju Italija, Slovenija, Češka, Slovačka, Grčka i Švedska. Prvi ide na četvrtog, drugi na trećeg i tako dalje u osmini finala, pa je jasno da u četvtfinalu teško možemo da izbegnemo bilo Italijane kao domaćine u Torinu, dvostruke uzastopne svetske šampione i finaliste na poslednja dva evropska prvenstva, bilo Slovence, koji su medalju osvajali na prethodna tri kontinentalna šampionata, a ove godine su bili bronzani u Ligi nacija. Čak i na Čehe da naletimo – treba li podsećati da su bili polufinalisti prošle godine na SP i da su nas deklasirali na startu tog turnira.

„Zaista želim, i zaista mislim da možemo da stignemo do polufinala. Zaista to želimo. Želimo da se borimo za medalju. Konkurencija je veoma jaka, sa mnogo sjajnih timova u Evropi, ali naš cilj je da stignemo do polufinala i da odemo u Milano“, dodao je Jovović.

George Krecu (@MNPress)

On je jedan od trojice ‘poslednjih Mohikanaca’ iz sastava koji je pre sedam godina bio šampion Evrope, uz Dražena Luburića i Marka Ivovića. U odnosu na prošlogodišnje Svetsko prvenstvo (sada se to takmičenje zove Svetski kup) - gde nam se iznenada bio otvorio put do polufinala, a ispali smo već u osmini od Irana, iako smo dva puta vodili u setovima – nema Vuka Todorovića, Dušana Nikolića, Nikole Brborića i Vladimira Gajovića. Uz Jovovića, na poziciji dizača je Aleksa Batak, iza koga su neke odlične partije u Ligi nacija. Uz Luburića, korektor je Veljko Mašulović. Srednji blokeri će biti Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović i Stefan Kokeza. Ulogu primača servisa imaće Marko Ivović, Miran Kujundžić, Pavle Perić i Lazar Marinović. Libera su Vukašin Ristić i Stefan Negić.

„Zaista volim da radim sa mladim momcima. Puni su emocija i energije, a to me takođe tera da sve više vežbam i razgovaram sa njima. Slušaju i poboljšavaju se iz dana u dan. Uz pomoć glavnog trenera, koji je zaista strastven i zaljubljen u odbojku, koji im daje bezuslovno vreme, i mogu reći i nešto poput očinske ljubavi tokom treninga. To je zaista dobro - ne samo za ovaj trenutak, već i za ovu generaciju i za budućnost. Veoma je važno imati glavnog trenera kao što je George Krecu, koji želi da pomogne mladim momcima i da im pruži šansu. To je važno za budućnost srpske odbojke. Znamo da posle Evropskog prvenstva 2019. godine nismo osvojili nijednu medalju, ali mislim da je ovo dobar način da mladi naprave lepe rezultate u budućnosti. Sada na treninzima imamo trojicu, recimo, 'starih momaka' - Marka Ivovića, Dražena Luburića i mene. Tako da je i meni, i nama, zanimljivo da vežbamo sa mladim momcima i da im prenesemo deo našeg iskustva. Zapravo, sada uživam u vremenu provedenom u reprezentaciji”, kazao je 34-godišnji tehničar.

Da pomenemo i drugu polovinu kostura. U grupama B i D već je kompletirano prvo kolo. U Sofiji: Bugarska - Makedonija 3:0 (25:17, 25:19, 25:18), Poljska - Portugalija 3:0 (25:12, 25:18, 25:20), Izrael - Ukrajina 1:3 (22:25, 19:25, 25:22, 19:25). U Klužu: Rumunija - Letonija 1:3 (24:26, 25:18, 21:25, 24:26), Francuska - Švajcarska 3:0 (25:23, 31:29, 25:21), Turska - Nemačka 1:3 (25:23, 22:25, 21:25, 19:25).

EVROPSKO PRVENSTVO ZA ODBOJKAŠE

GRUPA C - 1. KOLO

Četvrtak

Finska - Danska 3:0 (25:22, 25:17, 25:20)

Petak

16.00 Holandija (3.20) Belgija (1.30)

19.00 Srbija (1.12) Estonija (5.30)