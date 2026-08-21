Olimpijska viza prvi put na talonu: Može li Srbija do petog uzastopnog finala?

Najzad, Turska brani titulu osvojenu pre tri godine posle pobede nad Srbijom u dramatičnom finalu (3:2), a adut više biće joj domaći teren, jer se završnica takmičenja igra u Istanbulu.

Odavno neko nije dominirao kao Italijanke u poslednjih par godina – postale su olimpijske pobednice u Parizu uz samo jedan izgubljen set na celom turniru, zatim osvojile titulu svetskog šampiona bez poraza, dve vezane Lige nacija i pale su tek u polufinalu ovogodišnjeg izdanja tog takmičenja (2:3 od Brazila), ipak drugorazrednog značaja u odnosu na ova glavna. Sada će pokušati da objedine sve tri krune i vrate evropsku titulu koju su osvojile 2021. godine u Beogradu.

Konkurencija je paklena. I biće još žešća, jer FIVB od sledeće sezone vraća Rusiju u svoja zvanična takmičenja, a to je selekcija koja na papiru – mogle su Srpkinje nedavno da se uvere u dve prijateljske utakmice da je tako i na terenu – trenutno ima možda i najjači tim na planeti.

Srbija će se najviše uzdati u Tijanu Bošković, od koje mnogo toga zavisi. Bez nje, pokazalo je to i prošlogodišnje SP, ovo je, uz dužno poštovanje, tek unekoliko iznadprosečna ekipa. Ali, sa ovogodišnjom evropskom klupskom šampionkom sa Vakifbankom u njenom najboljem izdanju, svaka ekipa na svetu automatski je kandidat za medalju. Po ko zna koji put vratila se u nacionalni tim neverovatna Maja Ognjenović, da odigra svoje desto Evropsko prvenstvo. Među mlađim devojkama, ima onih koje su već stekle status nosilaca igre, poput Aleksandre Uzelac, Hene Kurtagić, ali ima i njih čak sedam kojima je ovo prvi nastup na kontinentalnom šampionatu. Ima i onih koje će baš mnogo nedostajati zbog povreda, poput Katarine Dangubić, Maje Aleksić... Baš zato se Mina Popović naknadno priključila, a moraće još neko da iskoči iz drugog plana i preuzme deo tereta.

Selektor Zoran Terzić bio je umereni optimista u finišu priprema, ali je sve zabrinula katastrofalna igra u poslednjoj proveri i poraz od mediteranske selekcije Srbije.

Srbija će igrati u grupi u Brnu i tu će biti favorit za prvo mesto. Rivali su, redom, Austrija danas od 14 časova, pa domaćin u nedelju od 19.00, zatim Bugarska dan kasnije u isto vreme. Srbija će četvrtu utakmicu u B grupi odigrati u sredu, 26. avgusta od 19 časova protiv Grčke, a poslednju protiv Ukrajine dan kasnije od 16 časova.

U Grupi A, u Istanbulu, igraće: Turska, Letonija, Nemačka, Slovenija, Poljska i Mađarska; u Grupi C u Bakuu su: Azerbejdžan, Portugalija, Belgija, Španija, Holandija i Rumunija, a u Grupi D, u Geteborgu, igraće: Francuska, Slovačka, Italija, Hrvatska, Švedska i Crna Gora.

Kvalitet je u početku baš razvodnjen, ali se ono pravo očekuje od četvrtfinala. Eliminacije kreću od osmnine finala, ukrštaju prvi i drugi, treći i četvrti po grupama, a naša grupa ide na odnu iz Geteborga.

EVROPSKO PRVENSTVO ZA ODBOJKAŠICE

Grupa B (Brno)

Petak

14.00 Austrija (10.9) - Srbija (1.01)

17.00 Bugarska (3.20) - Ukrajina (1.30)

20.00 Češka (1.15) - Grčka (4.70)

Grupa D (Geteborg)

Petak

13.00 Francuska (1.12) - Slovačka (5.30)

16.00 Hrvatska (10.9) - Italija (1.01)

19.00 Švedska (1.05) - Crna Gora (7.70)

Grupa A (Istanbul)

Petak

18.00 Turska (1.01) - Letonija (10.9)

Subota

15.00 Nemačka (1.22) - Slovenija (3.80)

18.00 Mađarska (10.9) - Poljska (1.01)

Grupa C (Baku)

Petak

17.00 Azerbejdžan (1.27) - Portugalija (3.40)

Subota

13.30 Belgija (1.17) - Španija (4.40)

16.30 Rumunija (9.00) - Holandija (1.03)