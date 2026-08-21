Rijerin govor u svlačionici: Igrač koji je srećan je zver, a ovaj tim će biti čudovište!

Na kraju, rezultat je bio bolji od očekivanog, a Rijera je sve zasluge pripisao igračima, pred koje je izašao nakon pobede, što su zabeležile i kamere klupske televizije.

"Nisam navikao da budem u svlačionici, jer je ovo vaš prostor - vi ste glavni. Ja sam tu samo da vam olakšam i pomognem. Što se tiče utakmice, sutra nije dan za izveštaj, već dva dana kasnije, ali ćemo razgovarati zbog rezultata koji ste ostvarili. Nakon razočarenja zaslužili da budete srećni. Jer kada je igrač srećan, on je zver! Onaj ko nije srećan i u lošem je raspoloženju - nije. Verujte mi, ovo je najvažnije. Sa raspoloženjem, sa ovom energijom kojom igrate. Čestitam na rezultatu, ali smo i dalje daleko od tima koji želimo. Moramo da verujemo", poručio je Rijera.

Španac je potom poentirao i izazvao veliki aplauz u Zvezdinoj svlačionici.

"Ovaj tim će biti čudovište. Kada budemo 100 odsto spremni, bićemo čudovišta! Nikada se neću pripremati za utakmicu čekajući. U Češku idemo kao da je 0:0. Ne znam kako da se pripremim, žao mi je, ali ne znam. Tako da tamo idemo sa 0:0 i igramo na isti način. Da postignemo prvi, onda drugi, pa i treći gol. I ne zaboravite šta sam tražio od vas na poluvremenu. Kada ste umorni odmarate se, ali sa loptom, ne povlačenjem. Moj tim se ne povlači! Moj tim ima karakter da se brani napadajući. Kada ste umorni uzmite loptu i dodajte se, naterajte protivnika da trči. Za sve ostalo - aplauz za vas! Bravo!", rekao je Rijera.