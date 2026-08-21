Dogovoreno: Bamba Dijeng u Zvezdi po modelu 2+1

Vreme čitanja: 2min | pet. 21.08.26. | 10:39
Reprezentativac Senegala odradio detaljne medicinske testove u Zavodu za sport
Još nije ozvanično, ali sa sigurnošću se može reći da je Crvena zvezda ulovila kapitalca letnjeg prelaznog roka, i da će Bamba Dijeng u narednom periodu nositi dres srpskog šampiona. Prema saznanjima Mozzart Sporta, doskorašnji član Lorijan će uskoro i zvanično potpisati ugovor sa Crvenom zvezdom na dve godine, uz opciju produžetka saradnja na još 12 meseci.
Gledajući minuli rad i ono što je snažni napadač pružao u Francuskoj, može se reći da je Bamba Dijang potencijalno spektakularno pojačanja Crvene zvezde. Na nivou In Bom Hvana. Međutim, postoji crv skepticima usled činjenice da je učesnik Mundijala u Americi, Meksiku i Kanadi pao medicinske testove u Laciju. Istina, pitanje je koliko su testovi u timskom klubu relevantni, pošto je slične probleme imao Strahinja Pavlović prilikom posete Rimu, a kasnije je uspešno igrao za Monako, Salcburg i Milan.
Izabrane vesti
Ubeđeni su na Marakani da mesta za bojazni nema. Odradio je Nijang detaljne medicinske preglede u Zavodu za sport na Košutnjaku i dobio odlične ocene. Dobili su ljudi iz Crvene zvezde i povratne informacije da su brojni senegalski agenti, u želji za brzom zaradom, namerno stvorili lošu sliku o Nijangu i izbušili mu četiri transfera.
Da se podsetimo – Bamba Dijeng je prošle sezone igrao sjajno za Lorijan u francuskoj Ligi 1, gde je na 26 utakmica postigao 16 golova. Vrhunske partije u francuskom šampionatu obezbedile su mu poziv za Svetsko prvenstvo, gde je na Mundijalu igrao protiv Francuske, pa je tako zaokružio sve dobro što je uradio protekle sezone.
U Lorijan je došao 2023. godine iz Marselja za 7.000.000 evra, gde mu je u jednom trenutku - kao što je pomenuto - zbog problema sa kolenom propao transfer u Nicu, ali se odlično snašao u poslednje tri sezone u Lorijanu, tačnije i na jednoj u pozajmici u Anžeu. Od kada igra u Ligi 1, dao je 28 pogodaka na 111 utakmica.