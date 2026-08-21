Dogovoreno: Bamba Dijeng u Zvezdi po modelu 2+1

Ubeđeni su na Marakani da mesta za bojazni nema. Odradio je Nijang detaljne medicinske preglede u Zavodu za sport na Košutnjaku i dobio odlične ocene. Dobili su ljudi iz Crvene zvezde i povratne informacije da su brojni senegalski agenti, u želji za brzom zaradom, namerno stvorili lošu sliku o Nijangu i izbušili mu četiri transfera.

Da se podsetimo – Bamba Dijeng je prošle sezone igrao sjajno za Lorijan u francuskoj Ligi 1, gde je na 26 utakmica postigao 16 golova. Vrhunske partije u francuskom šampionatu obezbedile su mu poziv za Svetsko prvenstvo, gde je na Mundijalu igrao protiv Francuske, pa je tako zaokružio sve dobro što je uradio protekle sezone.

U Lorijan je došao 2023. godine iz Marselja za 7.000.000 evra, gde mu je u jednom trenutku - kao što je pomenuto - zbog problema sa kolenom propao transfer u Nicu, ali se odlično snašao u poslednje tri sezone u Lorijanu, tačnije i na jednoj u pozajmici u Anžeu. Od kada igra u Ligi 1, dao je 28 pogodaka na 111 utakmica.