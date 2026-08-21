Nulta tačka nove ere Premijer lige: Ima li junaka da izazove Arsenal?

Vreme promena... Velikih, decenijskih, pa i nezapamćenih. Posle deset godina Premijer liga je izgubila Pepa Gvardiolu , nakon više od 20 Arsenal dočekuje novu sezonu kao vlasnik šampionske krune koju nije odbranio punih devet decenija, a nikada ranije u 138 godina dugoj istoriji elitni engleski fudbal nije pretrpeo trenerskih promena kao ovog leta, dok recimo Koventri u Premijer ligi nismo gledali četvrt veka. I zato sezonu koju večeras od 21.00 na Emirejtsu otvaraju upravo Arsenal i Koventri, možemo nazvati nultom godinom nove ere Premijer lige.

Ako izuzmemo Majkla Kerika i njegovo januarsko preuzimanje Mančester Junajteda, odnosno Roberta de Zerbija koji je u Totenhem stigao pred kraj sezone da mu obezbedi opstanak i najavi novi projekat i neku pozitivniju klimu u severnom Londonu, čak devet ekipa u novu sezonu ulazi sa trenerima koji nisu završili prethodnu. PETAK, 21.00: (1,20) Arsenal (6,75) Koventri (14,0) Enco Mareska je preuzeo Mančester Siti, Ćabiju Alonsu je poveren Čelsijev Titanik bez jasnog kursa, Liverpul je dobio Andonija Iraolu, čoveka koji će vratiti „kloplovski” Hard Rock fudbal na Enfild, Oliver Glazner se kao osvajač FA kupa, Komjuniti Šilda i čovek koji je peharom Lige konferencije ucrtao Kristal Palas na fudbalsku mapu Evrope preselio u Notingem Forest, a njegovo mesto popunio je bivši trener Liona i Lansa Pjer Saž. Na klupi Njukasla Edija Haua zamenio je talentovani Matijas Jaisle koji je čuda pravo sa saudijskim Al Ahlijem, Marko Roze je preuzeo Iraolin Bornmut, Alvaro Arbeloa stigao u Fulam, dok je Geriju O‘Nilu poverena misija čuvanja Ipsviča u Premijer ligi iako ga je tamo, sa druge pozicije Čempionšipa odveo Kiran Mekena. Dakle, došlo je novo doba. Engleski vazduh je deset godina unazad mirisao na katalonski taktički minijaturizam, na fudbalsku opsesiju i surovi pobednički mentalitet čoveka što je u džemperu od kašmira kraj aut-linije mahnito mlatarao rukama dok je konkurencija nestajala pod kramponima njegovih Građana. Ali Pep više nije tu i sada je njegov nekadašnji učenik Mikel Arteta najkrupnija riba u jatu, predator na vrhu lanca ishrane koji ima idealnu priliku da sazida Arsenalovu dinastiju. Temelj je već postavljen, a radovi se nastavljaju. Ako bismo se držali striktno koeficijenata, kladionice kažu da će Mančester Siti biti glavni takmac Arsenalu u borbi za titulu, zatim Čelsi, a tek onda Liverpul i Mančester Junajted. Ali jedno je sigurno – iz trenutne vizure, nakon Pepovog odlaska i silnih trenerskih promena, deluje da šampion ima čistu situaciju i da se isključivo on pita u trci za novi šampionski naslov. Videli smo i kako je Arteta sa prošaranim timom u Komjuniti Šildu rastavio Mareskin Siti koji je igrao i gotovo najjačem sastavu. A opet, u eri Premijer lige samo su Ser Aleks Ferguson (šest puta), Žoze Murino (jednom) i Gvardiola (četiri puta) uspevali da odbrane tron. Nije to polazilo za rukom ni vrhunskim timovima i menadžerima kao što su Arsenal i Venger, odnosno Liverpul i Klop. U tome i jeste lepota Premijer lige i njene neponovljive kompetitivnosti. ŠIROKO POLJE ZA ŠAMPIONA Svojevremeno je i Novak Đoković govorio koliko je, kada dođeš na vrh, teško odbraniti ga i kako se kompletna energija, pritisak i vizura menjaju. Arsenal je godinama riljao, padao, umirao u sopstvenim kompleksima, dok ih nije prebrodio i konačno dočekao prvu titulu od 2004. godine i generacije Nepobedivih. U odbranu kreće sa trenerom koji je sedam godina tu, koji zna kako mu ekipa diše, koji ima najpopunjeniji tim na svim pozicijama i koji pritom taj isti tim ovog leta ozbiljno nadgrađuje. Možda nije potpisao Vinisijusa Žuniora, ali Bruno Gimarais iz Njukasala jeste kapitalno pojačanje, Hristos Colis iz Klub Briža bi mogao da bude jedna od senzacija sezone. Blistao je Grk u pripremnim utakmicama, spakovao dva gola u Komjuniti Šildu, i upisao gol ili asistenciju u svakom nastupu za klub od marta meseca. Pritom, stiže i Ezri Konsa iz Aston Vile da popuni prazninu usled oporavka Vilijama Salibe, a nemojte se čuditi ako do 1. septembra na Emirejts dođe i skupoceni ofanzivac elitne kategorije. Jer svestan je i Mikel Arteta gde njegov tim ima najviše manevarskog prostora za napredak. Arsenal je dafanzivno izgledao gotovo savršeno, energetski, uz jedan manji prolećni pad, uspeo da izgura do samog kraja na više frontova, ali bi napadačka produktivnost koju mu mnogi spočitavaju morala značajno da se popravi. Naročito kada su sa leđa spali lanci gubitnika i prve pratilje Premijer lige. Tobdžije su osvojile titulu sa svega 71 postignutim golom što je najslabiji golgeterski učinak šampiona još od Lestera u sezoni 2015/16. Ako u računicu uključimo 25 golova iz prekida i oduzmemo auto-golove, dolazimo do svega 42 pogotka iz otvorene igre. Ubedljivo najmanje u konkurenciji šampiona u poslednjoj deceniji (Drugi najgori učinak u tom periodu ima Čelsi sa 61 golom u sezoni 2016/17). Svesni su u Arsenalu koji segment igre treba brusiti, a svestan je i Arteta da je njegovom timu neophodan novi talas motivacije. Jer jedno je jurišati na titulu, a drugo je istu braniti. Ne bi valjalo opustiti se i pomisliti „lako ćemo sada, kada Pepa više nema“. Uz sve pobrojano, upravo bi motivacija i glad trebalo da predstavljaju presudan faktor. Znali su i Ser Aleks i Pep Gvardiola tokom zlatnih era mančesterskih velikana da između dve sezone, kada okupe i spremaju svoj tim za novi šampionski pohod, dobro pogledaju svakog pojedinca u oči i skeniraju da li u zenicama zaiskri ta žudnja, nagon za nedodirljivšću. „Gledate u oči svojih igrača i to je pomalo kao da gledate ljubavnika. Ili vidite strast i spremnost da budete zavedeni, ili gledate kako strast jenjava“, rekao je novinarima dok je bio na čelu Bajerna 2014. godine. Arteta je tokom šampionskog maratona lani video opsesiju u pogledu svojih pulena, žudnju za peharom koji im je godinama uzastopno izmicao. Sada mora da se postara da želja ostane netaknuta, da svaki fudbaler Arsenala kroz čitavu sezonu u pogledu ima onu odlučnost Deklana Rajsa koji je nakon teškog prolećnog poraza na Etihadu, dok se Tobdžijama javljao deža vi i osećaj da kola ponovo kreću nizbrdo i titula odlazi i kapitenski (iako traka nije u njegovom vlasništvu) poučio saigračima „Još nije gotovo“.

GLAVNI IZAZIVAČI Kvote kažu da je Siti najozbiljniji kandidat da pomrsi račune Arsenalu. Ali znate već šta se dogodilo u Komjuniti Šildu i kako su Građani inferiorno izgledali u sudaru sa šampionom. Nije se klub sa Etihada odlučio na potpuni zaokret nakon Pepovog odlaska, već na kontrolisanu revoluciju sa Encom Mareskom, čovekom koji je pekao zanat kod Gvardiole, međutim popuniti cipele jednog od najboljih svih vremena deluje kao nemoguća misija… Makar u debitantskoj sezoni u Mančesteru. Nije Marski posao olakšala činjenica da se Siti rastao sa Zlatnom loptom iz 2024. godine, MVP-jem Mundijala u Sjedinjenim Američkim Državama i jednim od najboljih veznih fudbalera planete Rodrijem. Jeste za 135.000.000 evra dovede Eliot Anderson i činjenica je da Siti već duže vreme lovi Ajuba Buadija, te flertuje sa Encom Fernandezom koji je Mareskin bivši igrač i želja još od maja meseca, ali sve i da se ti potpisi dogode, to nije garancija da će Građani nadoknaditi sve što su izgubili odlaskom Rodrija. A opet, nikako ne treba potceniti tim čiji napad predvodi Erling Haland, monstrum koji kreće u juriš na četvrtu Zlatnu kopačku Premijer lige u poslednjih pet sezona. Poređenja radi, Mohamed Salah i Tjeri Anri imaju po četiri, Egipćanin u deset, a Francuz u osam sezona. Ne zaboravimo i da je Siti napustila živa legenda Bernardo Silva, kao i Tidžani Rejnders, Džon Stouns i Nejtan Ake, te da će mu sezona u velikoj meri zavisiti od učinka najtalentovanijih fudbalera koje ima u rosteru – Fila Fodena i Rajana Šerkija. Za Šerkija znamo da je svojeglavi majstor fudbala, dok Foden od sezone 2023/24 u kojoj je bio MVP Premijer lige, još bezuspešno traži svoju najbolju verziju. Bez nje, Siti teško može da naudi Arsenalu. Enco Mareska (©AFP) Može li to da uradi Čelsi sa Ćabijem Alonsom? Ako Španac uspe da ukomponuje raštimovani orkestar na Stamford Bridžu u koji je poslednjih godina uloženo preko 2.000.000.000 evra, ko zna… Već je osvajač Bundeslige sa Bajer Leverkuzenom i čovek koji je dobio otkaz u Real Madridu, doveo stare kajle Danija Velbeka i Džordana Hendersona kako bi dobio čvrstu ruku u svlačionici i iskustvo koje je Plavcima, kao najmlađem timu Premijer lige, nedostajalo prethodnih sezona. Još se ne zna da li će Čelsi u novu sezonu sa Encom Fernandezom ili ne, ali Alonsov glavni zadatak jeste da uigra trio koji bi mogao da zavuče protivničke odbrane kroz sve krugove pakla – novopridošlog, najskupljeg engleskog fudbalera svih vremena Morgana Rodžersa (plaćen Aston Vili 138.000.000 evra), Kola Palmera i Žoaa Pedra koji je sa sedam pogodaka u pripremnim utakmicama pokazao koliko gladan i krvoločan ulazi u predstojeću sezonu. Ako uspe da pronađe Kola Palmera iz sezona 2023/24 (22 gola i 11 asistencija) i 2024/25 (15 golova i devet asistencija) Alonsova debitantska sezona može da bude upečatljiva. Jer od kada je došao iz Mančestera u London, kada Palmera nije bilo (u formi ili na terenu), Čelsi je patio. Veliki plus u premijerligaškoj trci je činjenica da neće imati distrakciju u pogledu evropskog fudbala. Ćabi Alonso (©AFP) Šta može Liverpul sa Andonijem Iraolom? Kada je 2015. godine dovodio Jirgena Klopa, izabrao je hodajuću harizmu koja na svojoj gitari prži rifove hard rok fudbala. Nemac je izabran kao umetnik koji je iza sebe imao dva šampionska naslova Bundeslige i finale Lige šampiona sa Borusijom Dortmund. Iraola je nešto najbliže Klopovom hard-roku, čovek čiji je stvaralački zanos i turbo fudbal zasnovan na ultravisokom presingu, umeo da samelje i Arsenal i Liverpul. Ali Bask u Rajo Valjekanu i Bornmutu do sada nije imao pritisak koji sa sobom nose klupe elitnih timova kakav je Liverpul, atmosferu u kojoj se svaki potez meri i komentariše, a nijedan poraz ne prašta. Nije Iraola za sada dobio adekvatna pojačanja u napadu budući da je Liverpul vrlo brzo ispao iz trke za Jana Diomandea koji je završio u Real Madridu, ali bi potencijalni, bombastični potpis Bredlija Barkole mogao da promeni energiju i da Liverpulu novu, moćnu napadačku opciju. Lani je Liverpul bio opako uzdrman tragičnom smrću Dioga Žote, nemir u svlačionicu uneo je i Mohamed Salah otvorenim ratom sa bivšim trenerom Arneom Slotom. Salahova era je završena i ključevi Enfilda ostaju u rukama jedine prošlosezonske konstante Dominika Soboslija, a morali bi da ih se late i Florijan Virc, odnosno Aleksandar Isak. Nemac mora mnogo upečatljivije nego lani, Isakov učinak zavisiće u ogromnoj meri od zdravstvenog stanja budući da je Šveđanin magnet za povrede. Liverpul mora neuporedivo bolje i napadački i defanzivno nego lani kada je postigao dvega 63, a primio čak 53 gola. Zato su mu do kraja prelaznog roka neophodna pojačanja. Skupo plaćeni Žeremi Žake i Barsin Ronald Arauho pojačali su defanzivu, ali će njen učinak u mnogome zavisiti od kapitena Virdžila van Dajka. Bez Barkole i(li) još nekog, velikog, zvučnog pojačanja (meta je i Jankuba Minte iz Brajtona), pitanje je koliko je realno da se Redsi na proleće budu u šampionskoj trci. U trenucima dok nastaju ovi redovi, oni su tek na 10. mestu trošadžija Premijer lige, a u spiskanih 103.000.000 evra stala su samo dva potpisa – Žake i krilo iz Osasune Viktor Munjoz. Andoni Iraola (©AFP) Sličan novac potrošio je i Mančester Junajted kojem je ovog leta apsolutni fokus bio na rekonstrukciji veznog reda nakon odlaska Kazemira. Uoči prelaznog roka Crveni đavoli su imali desetak meta, ali nisu ni pokušali da uđu u papreno skupu trku za Eliota Andersona, Sandra Tonalija, pa i Mateusa Fernandeza, već su potpisali proverenog Jurija Tilemansa za 41.000.000 evra i Kazemirovog naslednika Andreja Santosa za 56.300.000, do je pred vratima Old Traforda i dugogodišnja želja Karlos Baleba iz Brajtona. Majkl Kerik je priznao da su Junajtedu koji se posle dve sezone apstinencije vratio u Ligu šampiona, neophodna dodatna pojačanja, a tu se pre svega misli na startnog levog beka i napadača koji bi bio podrška Benjaminu Šešku koji nije igrao fudbal od majskog derbija sa Liverpulom i kojeg je povreda potkolenice sprečila da igra u pripremnim mečevima. Kerik je od januara meseca uskočio u odelo Junatedovog supermena, bio najefikasniji menadžer Premijer lige otkako je zamenio Rubena Amorima i glavni je razlog zbog kojeg će engleski velikan igrati u Ligi šampona. Dobio je apsolutno poverenje uprave, ugovor do 2028. s opcijom produžetka na još godinu dana, reči Mateusa Kunje da je doneo „Fergijeve vibracije” i Kobija Mejnua „da ekipa želi da pogine za svog trenera“, jasno pokazuje da se za kratko vreme uvukao pod kožu igračima. Kerik očigledno zna šta radi, pa je tako poslednjih dana obavio važan razgovor sa Markusom Rašfordom čija sudbina još nije razrešena. Međutim, ukoliko ostane u svom domu, Kerik želi da se postara da englesko krilo ne bude jabuka razdora u svlačionici. Najveći izazov, ne tako iskusnom engleskom stručnjaku predstavljaće simultana borba na engleskom i evropskom frontu koje je proletos bio pošteđen. Junajted (još) nema adekvatnu dubinu ritam sreda – subota i stoga nije realno očekivati borbu za pehar. Ali novi plasman u Ligu šampiona je apsolutni imperativ. Uz eventualni pehar u jednom od kupova, sezona bi bila apsolutno uspešna. Majkl Kerik (©AFP) Iza Totenhema su dve katastrofalne sezone, sezone iz kategorije „bilo, ne ponovilo se”. Dva 17. mesta i prošlosezonska drhtavica i borba za opstanak u kojoj je glavu Sparsa iznad vode zadržao novi trener Roberto de Zerbi. Italijan je stigao sedam kola pre kraja, kuražno nije u ugovoru tražio klauzulu o raskidu u slučaju ispadanja u Čempionšip, čime je samo pokazao upravi da je pravi čovek oko kojeg treba formirati novi projekat. Dobio je Italijan garancije da će na leto dobiti rasurse da napravi luksuznu mašinu za povratak u vrh Premijer lige. I dobio je više od 400.000.000 evra! Prelazni rok koji je izveden do sada nije viđen u istoriji Totenhema. Sandro Tonali je doveden iz Njukasla za 108.000.000 evra da bude žila kucavica tima, Žan Pol Van Heke i Markos Senesi su stigli da nadomeste odlazak kapitena Kutija Romera, Mateus Fernandes je još jedan vezista od gotovo 100.000.000, a u paketu iz Mančester Sitija dogovoren je dolazak Omara Marmuša i Savinja. Bez obeštećenja stigao je i Liverpulov as Endi Robertson. Na papiru, brutalan prelazni rok koji ne mora ništa da garantuje. Jer nije ni prvi, ni poslednji put da Totenhem ne žali novac, ali mnogo puta sijaset pojačanja od po više desetina miliona evra nisu bila svrsishodna. Totenhem je poslednjih godina bio rastegnut između pragmatizma i haosa, a Dezerbizam kao novi pravac u Londonu mogao bi od Pevaca da napravi jednu od najuzbudljivijih ekipa za gledanje u Premijeršipu. Biće mamljenja rivala da izađu u presing, rizika na maksimimu, iverzije bekova i krila, Gegenpresinga. Ali teško je prognozirati da hoće li Totenhem biti otkrovenje ili razočaranje sezone. Roberto de Zerbi (©Gulliver, Frank Augstein) OSTALI Unaj Emeri je i prošle sezone pravio čuda sa Aston Vilom. Dobijao derbije, završio sezonu na četvrtom mestu, osvojio Ligu Evrope! Međutim, pitanje je da li baskijski trenerski čudotvorac može da ostane imun na gubitke koji deluju nenadoknadivo. Ostao je bez Morgana Rodežersa i Jurija Tilemansa, realno je da izgubi i Olija Votkinsa, a bez obzira na utrošenih 160.000.000 evra (za sada), pojačanja poput Johana Manzambija, Žoaa Gomeša i Matea Ruđerija ne deluju kao zamene koje će momentalno popuniti prazninu. Situacija sa Njukaslom još je teža nego u Birmingemu. Svrake su prodale tri najbolja fudbalera, Sandra Tonalija, Entonija Gordona i Bruna Gimaraisa, a pritom su promenile i trenera. Matijas Jajsle jeste bio čudotvorac u Saudijskoj Arabiji, ali će 38-godišnji stručnjak i nekadašnji trener Salcburga tek sada probiti led u Ligama petice. A Austrija/Arabija i engleska elita su nebo i zemlja. Kada je reč o Bornmutu, Iraola mu je lani doneo najbolji plasman u engleskoj eliti u klupskoj istoriji. Nerealno je očekivati da Trešnjice ponove šesto mesto na tabeli, ali je sportski sektor, naizgled, odlično uradio domaće zadatke. Španca je zamenio Markom Rozeom, stručnjakom slične fudbalske filozofije i stila, već zakrpio odlazak stuba odbrane Marka Senesija, Antoniom Silvom iz Benfike, uz interesantan transfer vižljastog špica Elčea Alvara Rodrigeza od 25.000.000 evra. Najveći proble jeste povreda jednog od najboljih pojedinaca prošle sezone Elija Žuniora Krupija bez kojeg će morati maltene do kraja kalendarske godine. Brajton dve sezone sa perspektivnim nemačkim trenerom Fabijano Hircelerom završava na osmom mestu i nema razloga da se ne nada novoj sezoni u kojoj će pokazati da zaslužuje gornji dom Premijer lige. Najbolji skauting Engleske (i šire) jeste prodao komandanta odbrane Žana Pola van Hekea, ali ga je zamenio sjajnim Lukom Vuškovićem… I jeste ostao bez najboljeg strelca iz prošle sezone Danija Velbeka, ali je angažovao zver i bratskog mu Union Sen Žiloaza, Promisa Dejvida. Od potencijalnog plasmana u Ligu Konferecnije (prvi meč plej-of runde sa Tromzom završen 0:0), zavisiće fizičko opterećenje tima u dolazećoj sezoni.