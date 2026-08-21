Treneru Viktorije visi otkaz nad glavom zbog poraza od Zvezde
Vreme čitanja: 2min | pet. 21.08.26. | 11:12
Ovog ponedeljka će se razgovarati u Plzenju o budućnosti Martina Hiskija, koji po svoj prilici neće sedeti na klupi češkog predstavnika narednog četvrtka u revanšu plej-ofa za Ligu Evrope
Svaka priča može da se gleda iz više uglova. Iz našeg, srpskog, prva utakmica plej-ofa za Ligu Evrope između Crvene zvezde i Viktorije Plzenj je bila pozitivna. Odlična, ako znamo da je tek debitovao nov trener, koji je odmah promenio čitav sistem igre. Iz ugla Čeha je međutim taj isti meč bio katastrofalan. Da citiramo kolege sa portala Ruik – tragičan!
Dan kasnije Česi se češu po glavi i pitaju “šta bi ono”?! Viktorija je u Beogradu izgledala prilično loše, Zvezda joj je dopustila da napravi samo jednu solidnu šansu, dok su svi ostali pokušaji bili iz daljine, jalovi. S druge strane, u nekoliko situacija je srpskom šampionu nedostajalo malo više koncentracije da postigne još neki gol. Bilo je više zicera...
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Zato su u Češkoj ovog jutra zasuli trenera Viktorije Martina Hiskija drvljem i kamenjem. Sa više strana se može čuti i pročitati da 50-godišnjeg Martina Hiskija nećemo gledati u revanšu narednog četvrtka na klupi tima iz Plzenja.
Iako je odmah posle utakmice Hiski na konferenciji za medije rekao da ne razmišlja o otkazu i da ga to niko ne pita, jer se sprema za prvenstvenu utakmicu. Mada, izgleda da mu je promaklo u tom trenutku da je Viktorija odložila meč i da će imati slobodan vikend, ali to svakako nije toliko ni bitno.
18.00: (1,70) Opava (3,50) Rinec (4,80)
Očekuje se da će ovog ponedeljka biti održan sastanak u klubu, na kojem će prisustvovati upravni odbor i vlasnik kluba Mihal Strnad. I ranije se, posle lošeg starta prvenstva, razgovaralo o smeni šefa stručnog štaba, tada je Strnad bio protiv toga, ali posle poraza od Zvezde klima u klubu se promenila.
Hiski je na klupu Viktorije došao sredinom septembra prošle godine, a pod njegovom palicom tim iz Zapadne Bohemije je bio jedno od prijatnijih iznenađenja Lige Evrope. U ligaškoj fazi je kao gost savladao Romu (2:1) i Bazel (1:0), dok je remizirao sa Fenerbahčeom (0:0), Frajburgom (0:0), Panatinaikosom (0:0) i Portom (1:1). Međutim, zaustavljen je već na prvoj prepreci u nokaut fazi, Panatinaikos je bio bolji posle penala. Poraz od Zvezde bio mu je prvi evropski u 90 minuta.
Generalno, mediji u Češkoj su već digli ruke od Viktorije i pomirili se sa time da će igrati u Ligi konferencije. Štaviše, konstatuju da je možda to za klub i bolje, jer nema dovoljnu širinu u igračkom kadru za dva takmičenja. Ovako, u Evropi će se manje trošiti i moći će da se posveti prvenstvu Češke i borbi za titulu.
A, za to je najbolje da se krene sa novim trenerom i novom energijom. Uostalom, videli smo na primeru Crvene zvezde da ponekad i sama promena može da donese instant reakciju u svlačionici.
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