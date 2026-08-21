Treneru Viktorije visi otkaz nad glavom zbog poraza od Zvezde

Zato su u Češkoj ovog jutra zasuli trenera Viktorije Martina Hiskija drvljem i kamenjem. Sa više strana se može čuti i pročitati da 50-godišnjeg Martina Hiskija nećemo gledati u revanšu narednog četvrtka na klupi tima iz Plzenja.

Iako je odmah posle utakmice Hiski na konferenciji za medije rekao da ne razmišlja o otkazu i da ga to niko ne pita, jer se sprema za prvenstvenu utakmicu. Mada, izgleda da mu je promaklo u tom trenutku da je Viktorija odložila meč i da će imati slobodan vikend, ali to svakako nije toliko ni bitno.

18.00: (1,70) Opava (3,50) Rinec (4,80)

Očekuje se da će ovog ponedeljka biti održan sastanak u klubu, na kojem će prisustvovati upravni odbor i vlasnik kluba Mihal Strnad. I ranije se, posle lošeg starta prvenstva, razgovaralo o smeni šefa stručnog štaba, tada je Strnad bio protiv toga, ali posle poraza od Zvezde klima u klubu se promenila.

Hiski je na klupu Viktorije došao sredinom septembra prošle godine, a pod njegovom palicom tim iz Zapadne Bohemije je bio jedno od prijatnijih iznenađenja Lige Evrope. U ligaškoj fazi je kao gost savladao Romu (2:1) i Bazel (1:0), dok je remizirao sa Fenerbahčeom (0:0), Frajburgom (0:0), Panatinaikosom (0:0) i Portom (1:1). Međutim, zaustavljen je već na prvoj prepreci u nokaut fazi, Panatinaikos je bio bolji posle penala. Poraz od Zvezde bio mu je prvi evropski u 90 minuta.