Sudija, sviraj kraj u 85. minutu

Ali, umesto istorijskog uspeha, ovaj sastav Partizana je samo još jednom potvrdio zašto niko od njega nema velika očekivanja. Pucao je sebi u obe noge kada je trebalo, posle promašenih šansi za trijumf, samo da zatvori utakmicu na miru.

Manjak koncentracije, umor, strah od poraza... Psiholozi bi verovatno već našli neke uzroke zašto se Partizanu treći put u kratkom vremenskom periodu desilo da u poslednjih pet minuta utakmice ispusti dobijeno.

Počelo je u prvom kolu protiv Zemuna. Teško stečeno vođstvo od 2:1 srušeno je primljenim golom u 93. minutu. To je ujedno jedini bod koji je tim iz Gornje Varoši osvojio ove sezone, pre neki dan je smenio trenera...

Protiv IMT-a u Humskoj Partizan je više od pola sata jurio zaostatak. Vukotić je u 89. minutu doneo izjednačenje na 1:1. Obično bi crno-beli u toj situaciji pojurili svim silama da u preostalih nekoliko minuta pojure preokret. A, ovog puta im se desilo da ni tog vrapca u ruci nisu uspeli da sačuvaju, Lebi je razgrnuo tragično neodlučnu odbranu Parnog valjka i u 91. minutu doneo pobedu Traktoristima (2:1).

Radnički iz Kragujevca nije dao gol u poslednjim minutima meča, ali je imao dve „mrtve“ šanse da pobedu od 1:0 uveliča još kojim golom. Pritom je tim Feđe Dudića igrao sat vremena sa fudbalerom manje i uspeo je da odnese sva tri boda iz Humske.

I vrhunac cele priče - Madrid. Partizan je otišao na duel sa Hetafeom kao autsajder. Da je pre meča neko ponudio poraz od dva razlike, verovatno bi mnogo prihvatili, verujući da je to dozvoljeni minus za revanš pred punim stadionom. Ali... Kako je izgledalo drugo poluvreme, sa igračem više, sa prečkom Žea, stativom Čumića, kolosalnom šansom Roganovića... Partizan je imao sve na tacni da dobije meč u Španiji. Imao je i nervozni Hetafe, koji je u nozdrvama osećao mirisao poraza u svom Koliseumu. I onda opet – pomračenje.