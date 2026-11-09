Ostavka Gonzalesa, Marko Pavlović vodi crno-bele do kraja sezone
Vreme čitanja: 2min | pon. 09.11.26. | 22:02
Španski stručnjak očekivano napustio Partizan
Otišao je predsednik Miljan Žugić. Crno-beli su bez Upravnog odbora, projekat je propao, a očekivano, ostavku je iste večeri podneo i Raul Gonzales.
Klub iz Humske je saopštio da je trofejni stručnjak napustio kormilo srpskog šampiona.
„Španski stručnjak Raul Gonzales više nije trener Partizana. Nakon današnje sednice Upravnog odbora i ostavke predsednika Miljana Žugića održani su sastanci sa stručnim štabom i igračima, tokom kojih se razgovaralo o predstojećem periodu do formiranja novog Upravnog odbora. Strateg koji je tokom leta došao na kormilo kluba i predvodio tim u Ligi šampiona doneo je odluku da u novonastaloj situaciji raskine ugovor sa crno-belima, pa će tim do kraja sezone voditi dosadašnji pomoćnik Marko Pavlović, uz podršku kondicionog trenera Marka Isakovića, trenera golmana Mihaila Radosavljevića i fizioterapeuta Filipa Cvetića. Rukometni klub Partizan zahvaljuje se Raulu Gonzalesu na dosadašnjoj saradnji i želi mu puno sreće i uspeha u nastavku trenerske karijere“, saopštili su crno-beli.
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Raul Gonzales je u aprilu potpisao dvogodišnji ugovor, do 2028. godine, ali posle turbulencija u klubu, jasno je da završio misiju u Humskoj. Španac je predvodio crno-bele nepuna tri meseca. U Ligi šampiona pet poraza i remi, poslednje mesto u Grupi A, ali nastavak takmičenja u Ligi Evrope. U domaćim okvirima, crno-beli nisu imali konkurenciju, imaju maksimalan učinak u ARKUS ligi.
Marko Pavlović je prošle sezone predvodio Obilić, a bio je i pomoćnik Aleksandru Brkoviću u kadetskoj reprezentaciji Srbije. Bio je član generacije crno-belih koja je igrala Ligu šampiona pre decenije i po. I za mladog stručnjaka je ovo veliki izazov, "vruć krompir" u teškoj situaciji u kojoj se nalazi srpski šampion.