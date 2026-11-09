Ostavka Gonzalesa, Marko Pavlović vodi crno-bele do kraja sezone

Otišao je predsednik Miljan Žugić. Crno-beli su bez Upravnog odbora, projekat je propao, a očekivano, ostavku je iste večeri podneo i Raul Gonzales.

Klub iz Humske je saopštio da je trofejni stručnjak napustio kormilo srpskog šampiona.

„Španski stručnjak Raul Gonzales više nije trener Partizana. Nakon današnje sednice Upravnog odbora i ostavke predsednika Miljana Žugića održani su sastanci sa stručnim štabom i igračima, tokom kojih se razgovaralo o predstojećem periodu do formiranja novog Upravnog odbora. Strateg koji je tokom leta došao na kormilo kluba i predvodio tim u Ligi šampiona doneo je odluku da u novonastaloj situaciji raskine ugovor sa crno-belima, pa će tim do kraja sezone voditi dosadašnji pomoćnik Marko Pavlović, uz podršku kondicionog trenera Marka Isakovića, trenera golmana Mihaila Radosavljevića i fizioterapeuta Filipa Cvetića. Rukometni klub Partizan zahvaljuje se Raulu Gonzalesu na dosadašnjoj saradnji i želi mu puno sreće i uspeha u nastavku trenerske karijere“, saopštili su crno-beli.