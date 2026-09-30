Partizan dominantno do drugog trofeja u sezoni, sjajan ambijent u Banjaluci

Posle Superkupa Srbije, rukometaši Partizana osvojili su i drugi trofej u sezoni, Svesrpski kup. Četa Rula Gonzalesa lako je dobila domaćina Borac u glavnom gradu Republike Srpske sa 37:26 (21:17). Utisak meča je sjajan ambijent u dvorani Borik, skoro puna dvorana, oko 3.000 ljudi, podrška za obe ekipe, a većina je bila uz plavo-crvene.

Razlika u kvalitetu bila je evidentna u korist crno-belih. Za razliku od početka sezone, kada je srpski šampion igrao jednodimenzionalno u napadu, sa osovinom srednji bek-pivotmen, Joav Lumbroso – Tobijas Vagner, sada su i krila proigrala. Raspoloženi su bili Španac Migel Sančez Migaljon i Milija Papović.