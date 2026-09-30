Partizan dominantno do drugog trofeja u sezoni, sjajan ambijent u Banjaluci
Vreme čitanja: 2min | sre. 30.09.26. | 21:41
Crno-beli rukometaši pobedili Borac sa 37:26 (21:17) u Svesrpskom kupu. Odličan debi za Luku Krivokapića, raspucana krila Migel Sančez Migaljon i Milija Papović
Posle Superkupa Srbije, rukometaši Partizana osvojili su i drugi trofej u sezoni, Svesrpski kup. Četa Rula Gonzalesa lako je dobila domaćina Borac u glavnom gradu Republike Srpske sa 37:26 (21:17). Utisak meča je sjajan ambijent u dvorani Borik, skoro puna dvorana, oko 3.000 ljudi, podrška za obe ekipe, a većina je bila uz plavo-crvene.
Razlika u kvalitetu bila je evidentna u korist crno-belih. Za razliku od početka sezone, kada je srpski šampion igrao jednodimenzionalno u napadu, sa osovinom srednji bek-pivotmen, Joav Lumbroso – Tobijas Vagner, sada su i krila proigrala. Raspoloženi su bili Španac Migel Sančez Migaljon i Milija Papović.
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Debi za crno-bele imao je reprezentativni golman Srbije Luka Krivokapić, koji je odbranama zaoštrio konkurenciju standardnom Bekiru Čordaliji i Andreju Trnavcu. Crno-beli nisu mogli da računaju na ovom meču na bekove Vladislava Kuleša i Sergeja Ivanova, kao i golmana Bekira Čordalije, ali i bez njih nije bilo dileme oko pobednika.
Žestokim tempom u napadu lomili su gosti domaćina. Borac, kome je ovo prva takmičarska utakmica u sezoni, držao se dobro u prvih 30 minuta. U nastavku su se raspucali crno-beli i stvorili dvocifrenu prednost. U nastavku je raspoložen bio Brana Mirković, koji se nameće za veću minutažu pored dosad standardnih na desnom beku Nikoli Crnoglavcu i Sergeju Ivanovu. Dobar utisak ostavio je i Simo Šijan, koji je dobio lepu minutažu na levom beku.
Partizan je odbranio trofej u ovom takmičenju. Crno-belima je ovo drugi trofej u ovom takmičenju posle premijerneog u februaru u Nišu u finalu protiv dobojske Sloge.
U pobedničkom timu po osam golova su postigli Sančez Migaljon i Milija Papović, a po tri pogotka su delo Joava Lumbrosa, Brane Mirkovića, Sime Šijana i Brane Mirkovića, dok je Luka Krivokapić imao 12 odbrana, od toga dva sedmerca. Poslednje pojačanje Partizana iz španskog Granoljersa je proglašen za najboljeg rukometaša finalnog meča. Kod Banjalučana je najraspoloženiji bio Miloš Nježić sa devet pogodaka. Veteran Nebojša Grahovac na golu je imao četiri intervencije.
Crno-beli za dva dana dočekuju Jugović na Banjici u četvrtom kolu ARKUS lige, a naredne srede na Banjicu stiže moćni Vesprem u trećem kolu Lige šampiona. Mađarski šampion u četvrtak igra finale Supergloba (nezvaničnog Svetskog klupskog prvenstva) sa prvakom Evrope Barselonom u Kairu.