LUDI TIKET (-), četvrtak, 252.135 dinara: Kraljica igra postala mu maćeha!
Vreme čitanja: 2min | čet. 01.10.26. | 08:49
Bosna je izgubila za pola koša, a Kraljevčaninu je pala dvojka uz hendikep 1,5...
Koliko kraljica igara ume da bude i maćeha vidi se na primeru ovog tiketa! Strategija je bila jasna: gađali su se isključivo jaki evroligaški i evrokup okršaji, gde je pet od šest parova rutinski zaokruženo u sredu uveče. Bahčešehir je demolirao Romu uz pokriveni hendikep od -12.5 (85:76), PAOK je slomio Manresu (86:75), a Panatinaikos se poigrao sa Asvelom (98:74) za još jednu laganu jedinicu. Vrhunac analitičke hrabrosti bio je hvat na Bešiktaš protiv Makabija u gostima, gde je dvojka na kvotu 3.70 uletela kao kap kroz mrežu u meču sa čak 201 poenom (93:108). Čak je i Napoli opravdao poverenje protiv Burga (81:73). Sve je mirisalo na dobitak i apsolutnu dominaciju nad postavljenim marginama.
Ipak, tamo gde prestaje logika, počinje košarkaški pakao Evrokupa, a za ovaj tiket on se materijalizovao u Litvaniji na meču Lijetkabelis - Bosna Rojal. Tipovalo se na dvojku i pobedu Bosne uz blagi hendikep od +1,5, što je na kvotu 2,49 trebalo da bude zlatna sredina ovog epskog tiketa. Analiza je obećavala tesnu borbu, ali niko nije mogao da predvidi totalni kolaps u poslednjoj četvrtini. Nakon i ovakve, i onakve tri četvrtine. Konačan rezultat 72:71 značio je samo jedno – pad na pola koša, na jednu jedinu loptu, ostavljajući nevericu i srušen san o magičnoj kvoti 120,06 i dobitku od 252.135 dinara.
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Ipak, ova sportska tragedija sa uplatno-isplatnog mesta Kraljevo 3.1 dobija svoj utešni, ali spasonosni epilog. Iako je tiket zvanično gubitni zbog tog famoznog jednog poena u Litvaniji, igrač nije ostao praznih ruku zahvaljujući benefitu NAPLATI PROMAŠAJ. Pošto je pogođena ogromna ukupna kvota na preostalih pet parova (daleko preko potrebne margine za povrat novca), aktivirala se ova sjajna opcija koja vraća vrednost uplate. Umesto potpune nule i očaja, uplaćenih 2.000 dinara se bezbedno vraća na račun i spremno čeka naredno kolo, novu analizu i novu šansu da se naplati kladilački genije.
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