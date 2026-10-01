LUDI TIKET (-), četvrtak, 252.135 dinara: Kraljica igra postala mu maćeha!

Koliko kraljica igara ume da bude i maćeha vidi se na primeru ovog tiketa! Strategija je bila jasna: gađali su se isključivo jaki evroligaški i evrokup okršaji, gde je pet od šest parova rutinski zaokruženo u sredu uveče. Bahčešehir je demolirao Romu uz pokriveni hendikep od -12.5 (85:76), PAOK je slomio Manresu (86:75), a Panatinaikos se poigrao sa Asvelom (98:74) za još jednu laganu jedinicu. Vrhunac analitičke hrabrosti bio je hvat na Bešiktaš protiv Makabija u gostima, gde je dvojka na kvotu 3.70 uletela kao kap kroz mrežu u meču sa čak 201 poenom (93:108). Čak je i Napoli opravdao poverenje protiv Burga (81:73). Sve je mirisalo na dobitak i apsolutnu dominaciju nad postavljenim marginama.

Ipak, tamo gde prestaje logika, počinje košarkaški pakao Evrokupa, a za ovaj tiket on se materijalizovao u Litvaniji na meču Lijetkabelis - Bosna Rojal. Tipovalo se na dvojku i pobedu Bosne uz blagi hendikep od +1,5, što je na kvotu 2,49 trebalo da bude zlatna sredina ovog epskog tiketa. Analiza je obećavala tesnu borbu, ali niko nije mogao da predvidi totalni kolaps u poslednjoj četvrtini. Nakon i ovakve, i onakve tri četvrtine. Konačan rezultat 72:71 značio je samo jedno – pad na pola koša, na jednu jedinu loptu, ostavljajući nevericu i srušen san o magičnoj kvoti 120,06 i dobitku od 252.135 dinara.