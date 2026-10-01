Groznica drma Helene, na Tumbi igla neće imati gde da padne

Dugo se u superlativima nije pričalo o Grcima, još od senzacionalnog zlata na Evropskom prvenstvu 2004. godine u Portugaliji. Srbin Ivan Jovanović ima fantastično skrojen tim koji tek treba da pokaže sjaj. Klop je za Grke prošle nedelje rekao da su “zlatna generacija”.

Kakva Grčka? Strašna Grčka! Dve pobede na gostovanjima na startu petog izdanja Lige nacija, A divizije, posebno ona pre četiri dana u Augzburgu protiv Nemačke (0:1), izazvala je pravu fudbalsku groznicu u zemlji Helena.

Tumba je planula, karte su razgrabljene brzo, pa će večeras (20.45) 28.701 srećnik uživo bodriti svoje miljenike protiv Holandije. Pobeda i jednim i drugim donosi izvesno četvrtfinale ovog takmičenja, dok ne bi ni jedni ni drugi bili nezadovoljni bodom. Obe selekcije su pobedile Srbiju u Beogradu sa po 2:1. 20.45: (3,30) Grčka (3,50) Holandija (2,15) MOZZART RELAX Prava euforija je bila u Bavarskoj, gde su Grci proslavili istorijsku pobedu protiv Nemačke.

“Zadovoljan sam radošću koju su osetili svi Grci koji žive tamo. Emocije su bile jake, svaki napor mojih momaka je vredeo. Cilj je da se kvalifikujemo na veliki turnir. Još uvek imamo četiri utakmice i mnogo toga još da uradimo”, rekao je Jovanović pred duel sa Holanđanima u Solunu. ***** MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan! ***** Dobro poznaje mentalitet Grka srpski stručnjak. Dugo radi u ovoj zemlji, sa kiparskim APOEL-om je stigao do četvrtfinala Lige šampiona pre skoro dve decenije.

“Poznajem grčkog igrača. On se uvek trudi do krajnjih granica kada igra za svoju zemlju. Niko ne doživljava reprezentaciju kao obavezu, već je čast i zato igraju svim srcem”.

Puna Tumba će biti i pritisak. Ali sada žele još jedan veliki skalp.

“Pošto smo ostvarili velike pobede u gostima, zašto to ne bismo uradili u Grčkoj?” zapitao se iskusni srpski stručnjak, koji je pre Grčke bio na kormilu Panatinaikosa. 20.45: (1,25) Nemačka (7,00) Srbija (11,0) MOZZART RELAX Selektor Lala Ćavi Ernandes, koji je posle Mundijala preuzeo kormilo od Ronalda Kumana, dobro je startovao na klupi svetske velesile. Bod u Amsterdamu protiv Nemačke (1:1) i pobeda nad Srbijom pre četiri dana na Marakani (2:1).

“Očekujem dobru atmosferu, Grčka je u dobroj formi. Dominirala je protiv Srbije i dobro se branila protiv Nemačke. Ima talenat, posebno u napadu. Fizički je spremna, može da igra dugim loptama i da skuplja duge lopte. Nije slučajno što je prva u grupi. Jovanović radi dobar posao. Teško ju je pobediti, posebno kada igra kod kuće. Imamo poštovanje prema Grčkoj, ali se ne plašimo. Veoma se razlikuju od Srbije i Nemačke, ali je osvojila šest bodova. Ima veliki talenat, posebno u napadu. Biće teško”, istakao je Ćavi.