Partizan zove navijače: Besplatne ulaznice za večiti derbi
Vreme čitanja: 2min | sre. 18.11.26. | 16:05
Duel sa Zvezdom u petak (18.00) na Banjici
Partizan je u veoma lošoj situaciji posle finansijskog kraha, odlaska Raula Gonzalesa sa kormila, većine stranaca, Miloša Kosa i Nikole Crnoglavca… Crno-beli imaju sve trijumfe, ukupno devet, u ARKUS ligi, a u petak (18.00) na Banjici u dvorani Prof. dr Branislav Pokrajac poslastica – večiti derbi sa Crvenom zvezdom.
U Humskoj su odlučili da podele besplatne ulaznice kako bi navijači pružili podršku crno-belim rukometašima u ovom teškom trenutku.
“Besplatan ulaz za predstojeći večiti derbi! Crno-beli rukometaši u petak dočekuju Crvenu zvezdu u desetom kolu domaćeg prvenstva. Partizan brani titulu sa maksimalnim učinkom u dosadašnjem toku takmičenja (18 bodova), dok je večiti rival peti na tabeli sa devet bodova manje. Besplatne ulaznice možete preuzeti u četvrtak 19. novembra u prostorijama kluba na Stadionu Partizana (9-14 časova), kao i na ulazu u halu na dan utakmice (najranije dva sata pre početka). Jedna osoba može preuzeti maksimalno pet karata. Vidimo se na Banjici! Večiti derbi - meč kao nijedan drugi”, saopštili su u RK Partizan.
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