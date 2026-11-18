Partizan je u veoma lošoj situaciji posle finansijskog kraha, odlaska Raula Gonzalesa sa kormila, većine stranaca, Miloša Kosa i Nikole Crnoglavca… Crno-beli imaju sve trijumfe, ukupno devet, u ARKUS ligi, a u petak (18.00) na Banjici u dvorani Prof. dr Branislav Pokrajac poslastica – večiti derbi sa Crvenom zvezdom.

U Humskoj su odlučili da podele besplatne ulaznice kako bi navijači pružili podršku crno-belim rukometašima u ovom teškom trenutku.

“Besplatan ulaz za predstojeći večiti derbi! Crno-beli rukometaši u petak dočekuju Crvenu zvezdu u desetom kolu domaćeg prvenstva. Partizan brani titulu sa maksimalnim učinkom u dosadašnjem toku takmičenja (18 bodova), dok je večiti rival peti na tabeli sa devet bodova manje. Besplatne ulaznice možete preuzeti u četvrtak 19. novembra u prostorijama kluba na Stadionu Partizana (9-14 časova), kao i na ulazu u halu na dan utakmice (najranije dva sata pre početka). Jedna osoba može preuzeti maksimalno pet karata. Vidimo se na Banjici! Večiti derbi - meč kao nijedan drugi”, saopštili su u RK Partizan.