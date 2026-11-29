Sledeće godine u međunarodnim rukometnim kupovima gledaćemo Partizan, koji je posle ispadanja iz Lige šampiona završio u plej-ofu za Ligu Evrope, dok Vojvodina danas (17.00) u Slovačkoj protiv Povaske Bistrice brani +11 sa Slane bare u trećem kolu EHF kupa i blizu je plasman u osminu finala.

Dubočica je zbog finansijskih problema bila prinuđena da igra oba meča u dalekoj Finskoj. U premijernom izdanju u Evropi, tim Saše Pejčića prošao je dve runde, ali ne i treću. To je bilo poznato već u petak, kada je PK-46 pobedio Leskovčane sa čak 40:23. Na daleki put Dubočica je otputovala desetkovana povredama, bez kapitena Andrije Atanaskovića. Nisu igrali ni najbolji igrači, srednji bek Vanja Nikolić i pivotmen Goran Ristović, pa je bilo jasno da je nemoguća misija da se prezimi u najslabijem evropskom takmičenju.