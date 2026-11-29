Pirova pobeda desetkovane Dubočice u Finskoj: Leskovčani ispali iz Evrope
Vreme čitanja: 2min | ned. 29.11.26. | 14:42
Tim Saše Pejčića pobedio je u drugom meču u Finskoj PK-46 sa 34:30, ali je u prvom meču pre dva dana bilo čak 40:23 za klub sa severa kontinenta
Sledeće godine u međunarodnim rukometnim kupovima gledaćemo Partizan, koji je posle ispadanja iz Lige šampiona završio u plej-ofu za Ligu Evrope, dok Vojvodina danas (17.00) u Slovačkoj protiv Povaske Bistrice brani +11 sa Slane bare u trećem kolu EHF kupa i blizu je plasman u osminu finala.
Dubočica je zbog finansijskih problema bila prinuđena da igra oba meča u dalekoj Finskoj. U premijernom izdanju u Evropi, tim Saše Pejčića prošao je dve runde, ali ne i treću. To je bilo poznato već u petak, kada je PK-46 pobedio Leskovčane sa čak 40:23. Na daleki put Dubočica je otputovala desetkovana povredama, bez kapitena Andrije Atanaskovića. Nisu igrali ni najbolji igrači, srednji bek Vanja Nikolić i pivotmen Goran Ristović, pa je bilo jasno da je nemoguća misija da se prezimi u najslabijem evropskom takmičenju.
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U revanšu je Dubočica popravila utisak, pobedila je u Finskoj sa 34:30, ali dalje ide PK-46.
18.00: (1,30) Melsungen (9,00) Hamburg (4,40)
Aleksandar Pavlović bio je najefikasniji sa 10 golova, Đorđe Čolović pogodio je mrežu domaćina šest puta, a Petar Petrović i Lazar Barbatesković po pet puta. Golmani su imali devet odbrana – pet Stefan Arđelan, a četiri Filip Pavković. Kod Finaca najefikasniji bio je Elijel Ahtola sa osam pogodaka, dok su po četiri dali Jane Korpimaki i Lijan Ranta-Aho.
U konkurenciji za trofej u ovom takmičenju ostali su branilac krune Ohrid Borisa Rojevića, Olimpijakos, Bešiktaš, Ramat Hašaron, Pler, Pfadi Vintertur, Temišvar, Slovenj Gradec… dok je blizu plasmana i Alkaloid, pobednik ovog takmičenja 2025. godine.
U ženskoj konkurenciji naredne godine u osmini finala EHF kupa gledaćemo Rumu i Bor.