Đerđa će morati da pronađe meru između pružanja pomoći u odbrani protiv Valančijunasa i zatvaranja litvanskih šutera. Preterano insistiranje na udvajanjima moglo bi da otvori mnogo prostora na perimetru, gde Deividas Sirvidis , Ignas Sargijunas i Osvaldas Olisevičijus umeju da kazne svako zakašnjenje u rotaciji.

Protiv Litvanije će biti potrebno mnogo bolje defanzivno izdanje, utoliko pre što je ekipa Dainijusa Adomaitisa demonstrirala napadačku moć protiv Srbije u Klajpedi (97:78), a sada na raspolaganju ima i Jonasa Valančijunasa . Dugogodišnji NBA centar predstavljaće ozbiljan problem za unutrašnju liniju domaćina, posebno u odsustvu Jusufa Nurkića .

Poraz na Islandu (101:113) ozbiljno je poremetio planove selektora Darija Đerđe . Posebno je bolno što ni 101 postignuti poen nije bio dovoljan da se iz Rejkjavika donese pobeda protiv direktnog konkurenta. Island je predvodio izvanredni Elvar Fridrikson sa 30 poena i deset asistencija, a odbrana Bosne i Hercegovine nije pronašla način da zaustavi njegovu saradnju sa ostatkom ekipe.

Za Bosnu i Hercegovinu je zato od ogromnog značaja što je, posle višednevnih peripetija oko plaćanja osiguranja, rešeno pitanje Musinog nastupa. Košarkaš Dubaija, koji je nedavno operisao oko, bio je spreman čak i da iz sopstvenog džepa plati osiguranje kako bi pomogao reprezentaciji. Njegov povratak trebalo bi da rastereti Ksevijera Kastanedu, Amara Gegića i Edina Atića u organizaciji napada, a Bosni i Hercegovini će dati individualni kvalitet koji joj je nedostajao na spoljnim pozicijama.

Litvanci su prvi međusobni susret u avgustu dobili sa 78:73. Eventualnim trijumfom u Sarajevu došli bi do šest pobeda i izjednačili se sa poraženim iz susreta Srbije i Italije, pa bi odluka o putnicima za Katar pala u februarsko-martovskom prozoru. Pobeda Bosne i Hercegovine, s druge strane, otvorila bi Srbiji mogućnost da se večeras odvoji od Litvanije na dve pobede.

DŽIKIĆ IMA PRILIKU DA ZAVRŠI VELIKI POSAO

Malo ko je mogao da pretpostavi da će Gruzija, posle svega jedne pobede u prva četiri kola kvalifikacija, krajem novembra biti u poziciji da razmišlja o overi plasmana na Mundobasket. Međutim, Aleksandar Džikić je sa svojim izabranicima došao do šest pobeda u devet utakmica i doveo Gruziju u situaciju da sa Španijom i Ukrajinom deli vrh tabele Grupe I (6-3).

Posebnu težinu ima pobeda ostvarena u četvrtak u Atini protiv Grčke (92:88). Gruzija je na 57 sekundi pre kraja produžetka imala sedam poena zaostatka, da bi serijom 11:0 došla do velikog trijumfa. Naturalizovani Amerikanac Markiz Rid ubacio je 30 poena, dok je Tornike Šengelija, samo dan posle evroligaških obaveza sa Dubaijem, upisao 25 poena, 11 skokova i pet asistencija.

16.30: (1,35) Gruzija (16,0) Portugalija (3,50)

Džikićeva ekipa je tokom ovih kvalifikacija uspela i da nadoknadi 26 poena zaostatka protiv Španije. Dve takve pobede protiv reprezentacija sa znatno bogatijom košarkaškom tradicijom mnogo govore o poslu koji srpski stručnjak radi u Gruziji.

Sada je pred Gruzijom drugačija vrsta izazova. Portugalija dolazi u Tbilisi sa pobedom manje i realnim ambicijama da se domogne prvog Svetskog prvenstva u svojoj istoriji. Portugalci su u ovim kvalifikacijama već savladali Španiju, Grčku i Ukrajinu, što dovoljno govori o tome koliko bi bilo opasno potceniti ih.

Protiv Ukrajinaca (95:90) posebno su se istakli Rafael Lisboa sa 26 poena i osam asistencija i Diogo Brito sa 20 poena, dok je iskusni Travante Vilijams dodao 14. Gruzija je krajem avgusta slavila u Portugaliji sa 98:90, pa bi još jednom pobedom stekla i prednost u međusobnim susretima.

Prema zvaničnoj računici FIBA, Gruzija bi već danas mogla da obezbedi plasman na Mundobasket, ali je za to potrebno da savlada Portugaliju sa najmanje 25 poena razlike, uz pobede Španije protiv Grčke i Ukrajine protiv Crne Gore. I bez ispunjavanja svih tih uslova, sedma pobeda u kvalifikacijama stavila bi Džikićevu ekipu u odličan položaj pred završni prozor.

Gruzija je na Mundobasketu debitovala 2023. godine, a u Kataru bi mogla da veže dva učešća na planetarnoj smotri, što bi za tamošnju košarku predstavljalo veliki uspeh.

GRCI I CRNOGORCI POD VELIKIM PRITISKOM

Koliko je nepredvidiva situacija u Grupi I najbolje govori podatak da bi Portugalija, Grčka i Crna Gora, koje trenutno zauzimaju poslednja tri mesta na tabeli, eventualnim današnjim pobedama potpuno zakomplikovale borbu za odlazak u Katar.

Grčka ima posebno težak zadatak, pošto posle poraza od Gruzije gostuje Španiji. Heleni su prvi međusobni susret dobili sa 108:106, ali ih je veliki broj kikseva doveo u situaciju da tri kola pre kraja imaju dve pobede manje od Španaca.

17.30: (1,30) Ukrajina (16,0) Crna Gora (3,90)

Selektor Vasilis Spanulis moći će da računa na Tajlera Dorsija, Kostasa Papanikolaua i Vasilisa Toliopulosa, dok će Španija predvođena braćom Ernangomez, Darijom Brizuelom i Albertom Abaldeom pokušati da potvrdi dobro izdanje iz Podgorice, gde je u četvrtak slavila sa ubedljivih 93:62.

Posle takvog poraza Crnogorce očekuje gostovanje Ukrajini u Rigi. Crna Gora je izgubila sve tri utakmice u drugoj fazi kvalifikacija, iako je u nju ušla sa vrlo dobrim učinkom od četiri pobede i dva poraza. Ukrajinci su prvi međusobni susret dobili sa 98:89, a pred današnji okršaj imaju dve pobede više od Crnogoraca. Novi poraz sveo bi izglede Crne Gore da treći put uzastopno zaigra na Mundobasketu na teoriju.

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U grupi Srbije biće zanimljivo videti i reakciju Turske posle prvog poraza u kvalifikacijama. Izabranici Ergina Atamana već su obezbedili plasman na Mundobasket, ali će protiv Islanda imati priliku da se vrate na pobednički kolosek posle neuspeha u Rimu.

Islanđani su prvi susret sa Turskom izgubili sa čak 37 poena razlike (73:110), ali ih je pobeda nad Bosnom i Hercegovinom održala u trci za treće mesto. Srbija bi imala koristi i od njihovog poraza, posebno ako se ima u vidu da će u februaru gostovati upravo na Islandu.

KVALIFIKACIJE ZA MUNDOBASKET - Druga runda, 4. kolo

Nedelja

16.30: (1,35) Gruzija (16,0) Portugalija (3,50)

17.00: (1,10) Turska (23,0) Island (7,50)

17.30: (1,30) Ukrajina (16,0) Crna Gora (3,90)

18.00: (1,03) Španija (28,0) Grčka (12,0)

18.00: (3,50) Bosna i Hercegovina (16,0) Litvanija (1,35)

19.00: (1,20) Srbija (20,0) Italija (6,00)

Ponedeljak

17.30: (1,30) Finska (16,0) Estonija (3,90)

18.00: (1,80) Mađarska (14,5) Slovenija (2,15)

18.30: (2,30) Izrael (14,5) Letonija (1,70)

19.30: (1,25) Nemačka (17,0) Poljska (4,40)

20.00: (1,02) Hrvatska (30,0) Holandija (13,0)

20.30: (1,85) Francuska (hendikep -18,5) Švedska (1,85)

*** Kvote su podložne promenama