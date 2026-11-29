Šta uradi, Džeremi? Šta promaši, Isače? Evertonov špic spasao Liverpul poraza
Vreme čitanja: 9min | ned. 29.11.26. | 14:57
Tjerno Bari se našao na pogrešnom mestu i izvesno sprečio pobedonosni pogodak domaćeg tima u Mersisajd derbiju
Kod kuće je nemilosrdan, ali kada je napusti i priđe koji kilometar bliže Mersiju ta surovost nestane. Kada zađe u protivničko dvorište nije tako kočoperan, ramena mu se skupe, pa je primoran da se zadovoljava mrtvicama. Sada već po navici, pošto nije dobio ni osmi od poslednjih deset Mersisajd derbija kao gost - 1:1 (1:1).
Everton je odneo bod i sigurno će biti zadovoljan njime, ali niko ga ne može kriviti i ukoliko bude žalio za pobedom. Da li ju je prikazanim zaslužio da se diskutovati, da li je do nje mogao - i te kako jeste. I izvesno bi do nje stigao da se Tjerno Bari dvadesetak minuta pre kraja nije našao na pogrešnom mestu. Ne, nije ovog puta promašivao zicere kao što ume - u priliku nije ni uspeo da uđe - već je umesto toga sprečio pogodak Kirnana Djuzberi Hola, blokiravši njegov pokušaj na petercu posle kornera.
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Stajao je na gol-liniji Dominik Soboslaj, pozicioniran tačno iza centarfora Evertona, ali bio je to snažan udarac ofanzivnog veziste domaćeg tima i pitanje je da li bi ovaj stigao da reaguje i zaustavi ga. Uostalom, procenite sami...
Ispostavilo se da je to bila jednim od retkih situacija vrednih pomena u drugom poluvremenu, iako je i tokom drugih 45 minuta 'prštalo' od tempa. Ipak, prvo je bilo znatno sadržanije. Everton je nešto poletnije ušao u utakmicu, ali mu je vrlo rano Liverpul sasekao krila. Već u petom minutu je Dominik Soboslaj na njemu karakterističan način utišao prisutne na Hil Dikinsonu. Florijan Virc je izdržao duel sa Hejdenom Heknijem na ivici kaznenog prostora i odložio loptu do mađarskog veziste (njegova peta asistencija u prvenstvu, koliko ih ima još samo Deklan Rajs), koji je udarcem iz prve doneo prednost Liverpulu.
Međutim, kad Soboslaj zatrese mrežu, to u poslednje vreme obično nije dobar nagoveštaj po Liverpul. Statistika kaže da su Redsi dobili samo dve od poslednjih devet ligaških utakmica na kojima je po prognozama ostrvskih medija budući kapiten tima postigao gol. Nije na kraju slavio ni ovog puta, mada, jasno je, to nikako nije Dominikova krivica. Nju će, udruženim snagama, u najvećom meri poneti Aleksander Isak i Džeremi Frimpong. Drugi jer je komičnom intervencijom počastio Everton izjednačenjem, prvi jer je baš na asistenciju ovog drugog propustio najbolju priliku na meču da Liverpulu vrati prednost.
Tražiće gotovo sigurno engleski novinari od Andonija Iraole objašnjenje za odluku da derbi započne sa Ronaldom Arauhom na klupi i šansu od prvog da defanzivno znatno nepoverljivijem Frimpongu. Koliko nepoverljivom najbolje se videlo u situaciji iz 25. minuta kada je loptu, koju je Djuzberi Hol ubacio iz slobodnog udarca, iz peterca napucao u sopstvenu mrežu.
Za tu brljotinu Frimpong je vrlo brzo mogao da se iskupi asistencijom za Isaka, ali je ovaj nespretno 'napao' loptu i sa peterca je poslao nekoliko metara od gola. Bio je to najbolji pokazatelj koliko skupo plaćeni Šveđanin nije 'u utakmici'. Iako bez suspendovanog lidera ekipe Džejmsa Tarkovskog, Everton je uspeo da ukroti drugog najboljeg strelca Premijer lige, pa je Isak u prvom poluvremenu imao svega 13 dodira sa loptom, odnosno zbirno tek 31 za sat i po fudbala...
Nije uspeo da mu uzvrati i promeni situaciju na terenu, kao ni znatno raspoloženiji Virc (najviše dodira sa loptom, uspešnih dodavanja, udaraca i presečenih dodavanja)... Najbolju priliku da dođe do pobede Liverpul je imao petnaestak minuta pre kraja kada je Džejms Garner pred golom izblokirao fantastičan volej, koji je uhvatio Virdžil van Dajk. Baš u tom periodu je i rezervista Viktor Munjoz proćerdao potencijalnu vrlo opasnu kontru, pošto je užasno iskontrolisao dodavanje Treja Nijonija.
Ipak, nijedna nije bila bolja od one koju je imao Djuzberi Hol...
PREMIJER LIGA – 12. KOLO
Petak
Notingem Forest - Čelsi 3:2 (1:0)
/Igor Žezus 8, Gibs Vajt 51 pen, 72 - Emega 54, 89/
Subota
Lids - Koventri 3:0 (2:0)
/Kalvert Luin 40, Longstaf 45, 66/
Mančester Junajted - Brentford 0:4 (0:2)
/Vilson 19, 32, Ajer 82, Šade 90+1/
Ipsvič - Aston Vila 2:2 (1:2)
/Emerson 18, Dejvis 56 - Alison 16, Gomes 26/
Nedelja
Everton - Liverpul 1:1 (1:1)
/Frimpong 25ag - Soboslaj 5/
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