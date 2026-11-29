Kod kuće je nemilosrdan, ali kada je napusti i priđe koji kilometar bliže Mersiju ta surovost nestane. Kada zađe u protivničko dvorište nije tako kočoperan, ramena mu se skupe, pa je primoran da se zadovoljava mrtvicama. Sada već po navici, pošto nije dobio ni osmi od poslednjih deset Mersisajd derbija kao gost - 1:1 (1:1).

Everton je odneo bod i sigurno će biti zadovoljan njime, ali niko ga ne može kriviti i ukoliko bude žalio za pobedom. Da li ju je prikazanim zaslužio da se diskutovati, da li je do nje mogao - i te kako jeste. I izvesno bi do nje stigao da se Tjerno Bari dvadesetak minuta pre kraja nije našao na pogrešnom mestu. Ne, nije ovog puta promašivao zicere kao što ume - u priliku nije ni uspeo da uđe - već je umesto toga sprečio pogodak Kirnana Djuzberi Hola, blokiravši njegov pokušaj na petercu posle kornera.