Udineze je iskoristio činjenicu da za rivala ima ekipu sa drugom najgorom odbranom u Seriji A (samo je Sasulo gori od njih), od početka uspostavio dominaciju i već posle osam minuta došao do vođstva preko Sandija Lovriča . Nikolo Zaniolo je promešao trojicu igrača, doturio loptu do Slovenca koji ju je zakucao pod prečku.

Čak ni vodeći gol domaćina nije trgnuo Fjorentinu kojanje izgledala kao da baulja terenom dok gleda kako Udineze stvara šansu za šansom. David de Hea je branio zicere Jirgena Ekelenkampa (Žoao Mario mu poklonio loptu) i Nikola Zaniola, odbranio pokušaj glavom Jespera Karlstroma, a Džejms Abaknva je posle centaršuta Lovriča pogodio stativu.

Pucala je Fjorentina po šavovima u tim trenucima i samo je čudo spasilo da rezultat ne bude još gori. Problem je što im ni to nije bilo dovoljno da se u nastavku prenu i zaigraju bolje. Igra se svodila na pokušaje sa distance Potea i Aleksa Himeneza dok su ih saigrači gledali i širili ruke u nemoći. Čak je Pote u drugom minutu nadoknade mogao da izjednači, ali nije imao sreće - pogodio je stativu. Kako je Fjorentina, sreću nisu ni zaslužili.

Viola je slika i prilika potpuno raštimovanog tima u kom se ne zna ni ko pije ni ko plaća. Tim u koji je upumpano 150.000.000 evra trenutno je bliži ispadanju u Seriju B nego bilo kakvoj borbi za Evropu. Fabio Groso je oteran posle tri utakmice u naletu histerije Fabija Paratičija. Angažovanje Vanolija je ništa manje histeričniji potez. Račun za to mu je ispostavio i Udineze.

SERIJA A – 13. KOLO

Petak

Venecija - Bolonja 0:0

Subota

Frozinone - Parma 3:0 (0:0)

/Bobček 55, 61, 79/

Torino - Lacio 1:2 (0:2)

/Adams 62 - Provstgor 42, Isaksen 44/

Inter - Đenova 4:0 (3:0)

/Martinez 29, Tiram 40, 54, Sučić 45+3pen/

Nedelja

Udineze - Fjorentina 1:0 (1:0)

/Lovrić 8/

15.00: (4,70) Sasuolo (4,20) Napoli (1,65) MOZZART RELAX

18.00: (1,20) Roma (7,00) Monca (12,0) MOZZART RELAX

20.45: (2,05) Komo (3,70) Juventus (3,35) MOZZART RELAX

Ponedeljak

18.30: (3,90) Leče (3,90) Atalanta (1,82) MOZZART RELAX

20.45: (4,90) Kaljari (4,00) Milan (1,67) MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama