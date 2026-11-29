Ovo nije samo do trenera, Fjorentina je ozbiljna skalamerija od tima (VIDEO)
Vreme čitanja: 4min | ned. 29.11.26. | 14:29
Udineze imao niz od deset mečeva bez pobede, pa potpuno odučio Violu od fudbala - 1:0
Ono kad vas tim koji deset mečeva nije dobio nikoga i zakucan je za donji deo tabele potpuno nadigra i uzme vam sva tri boda. E, to je sebi dozvolila Fjorentina. Udineze tri meseca ne zna gde bije, prosipa bodove na sve strane i već sad se nalazi u situaciji da strepi za opstanak u Seriji A. Baš takav Udineze je očitao lekciju Violi i ostavila ga praznih šaka (1:0).
Ovo definitivno nije samo do trenera, naravno, daleko od toga da je Paolo Vanoli neko relevantno trenersko ime koliko god u Firenci pokušavali da objasne kako je sve ovo zapravo dugoročni projekat. Ovaj tim Fjorentine je ozbiljna skalamerija od tima, užasno sastavljen na nekoliko pozicija, pre svega u špicu (sportski direktor Fabio Paratiči uspeo je da dovede dva potpuno ista tipa napadača - Matea Pelegrina i Beta). Ovaj prvi još i daje neke golove, drugi nije ni blizu prvenca.
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Udineze je iskoristio činjenicu da za rivala ima ekipu sa drugom najgorom odbranom u Seriji A (samo je Sasulo gori od njih), od početka uspostavio dominaciju i već posle osam minuta došao do vođstva preko Sandija Lovriča. Nikolo Zaniolo je promešao trojicu igrača, doturio loptu do Slovenca koji ju je zakucao pod prečku.
Čak ni vodeći gol domaćina nije trgnuo Fjorentinu kojanje izgledala kao da baulja terenom dok gleda kako Udineze stvara šansu za šansom. David de Hea je branio zicere Jirgena Ekelenkampa (Žoao Mario mu poklonio loptu) i Nikola Zaniola, odbranio pokušaj glavom Jespera Karlstroma, a Džejms Abaknva je posle centaršuta Lovriča pogodio stativu.
Pucala je Fjorentina po šavovima u tim trenucima i samo je čudo spasilo da rezultat ne bude još gori. Problem je što im ni to nije bilo dovoljno da se u nastavku prenu i zaigraju bolje. Igra se svodila na pokušaje sa distance Potea i Aleksa Himeneza dok su ih saigrači gledali i širili ruke u nemoći. Čak je Pote u drugom minutu nadoknade mogao da izjednači, ali nije imao sreće - pogodio je stativu. Kako je Fjorentina, sreću nisu ni zaslužili.
Viola je slika i prilika potpuno raštimovanog tima u kom se ne zna ni ko pije ni ko plaća. Tim u koji je upumpano 150.000.000 evra trenutno je bliži ispadanju u Seriju B nego bilo kakvoj borbi za Evropu. Fabio Groso je oteran posle tri utakmice u naletu histerije Fabija Paratičija. Angažovanje Vanolija je ništa manje histeričniji potez. Račun za to mu je ispostavio i Udineze.
SERIJA A – 13. KOLO
Petak
Venecija - Bolonja 0:0
Subota
Frozinone - Parma 3:0 (0:0)
/Bobček 55, 61, 79/
Torino - Lacio 1:2 (0:2)
/Adams 62 - Provstgor 42, Isaksen 44/
Inter - Đenova 4:0 (3:0)
/Martinez 29, Tiram 40, 54, Sučić 45+3pen/
Nedelja
Udineze - Fjorentina 1:0 (1:0)
/Lovrić 8/
15.00: (4,70) Sasuolo (4,20) Napoli (1,65) MOZZART RELAX
18.00: (1,20) Roma (7,00) Monca (12,0) MOZZART RELAX
20.45: (2,05) Komo (3,70) Juventus (3,35) MOZZART RELAX
Ponedeljak
18.30: (3,90) Leče (3,90) Atalanta (1,82) MOZZART RELAX
20.45: (4,90) Kaljari (4,00) Milan (1,67) MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama