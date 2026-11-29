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Kako se navodi u tekstu, investiciona banka JB Capital je u septembru ove godine za potrebe Evrolige analizirala neobavezujuću ponudu NBA za preuzimanje upravljačke kontrole nad kompanijom ECA i uporedila je sa poslovnim planom evropskog takmičenja, koji podrazumeva proširenje vlasničke strukture kroz uvođenje novih stalnih franšiza. Dokument pruža dosad najkonkretniji uvid u finansijske uslove o kojima su pregovarale dve strane i pomaže da se razume zbog čega najveći evropski klubovi, uprkos potencijalu koji sa sobom nosi dolazak NBA na Stari kontinent, zasad nisu spremni da napuste Evroligu.

NBA ponudila 520.000.000 evra za kontrolu nad Evroligom

Prema dokumentu JB Capitala, NBA je ponudila ukupno 520.000.000 evra za sticanje pune upravljačke kontrole nad kompanijom ECA kroz izdavanje takozvane zlatne akcije (golden share), koja bi joj omogućila posebna prava prilikom donošenja ključnih odluka. U finansijskom modelu predstavljenom klubovima računalo se sa prosečnim iznosom od 40.000.000 evra po sadašnjem akcionaru Evrolige. Polovina bi bila isplaćena u novcu tokom tri godine, dok bi drugih 20.000.000 klubovi dobili kroz umanjenje naknade za pristupanje NBA Evropi ili novčanu isplatu u periodu od pet godina.

Reč je o ilustrativnoj računici koja pretpostavlja da bi celokupan iznos bio raspoređen klubovima, iako oni poseduju 75 odsto kompanije ECA. Preostalih 25 odsto u vlasništvu je liga, koje bi takođe mogle da polažu pravo na deo novca. JB Capital je vrednost poslovanja Evrolige od 2027. godine procenio na približno 1.600.000.000 evra. Ponuđenih 520.000.000 evra predstavlja manje od trećine tog iznosa.

Vrednost samih 13 klubova akcionara zasebno je procenjena na 1.800.000.000 evra, dok poslovni plan Evrolige, usvojen u martu, predviđa da vrednost takmičenja u naredne tri sezone dostigne 2.500.000.000 evra. Treba, međutim, razlikovati procenjenu tržišnu vrednost kompanije od iznosa koji je NBA ponudila za sticanje upravljačke kontrole, budući da izdavanje zlatne akcije ne podrazumeva nužno kupovinu celokupnog vlasničkog kapitala.

Ulaznica za NBA Evropu košta 440.000.000 evra, a mesto nije garantovano

NBA je svim sadašnjim evroligašima ostavila mogućnost da podnesu kandidaturu za prijem u novo takmičenje, ali im mesto u njemu nije garantovano. Svaka kandidatura bila bi pojedinačno razmatrana, pri čemu bi se u obzir uzimali vrednost kluba, prava intelektualne svojine i sposobnost upravljanja poslovanjem. Ukoliko bi kandidatura bila prihvaćena, klub bi morao da izdvoji 440.000.000 evra za sticanje licence NBA Evrope, ali i da svoj postojeći vlasnički udeo u kompaniji ECA ustupi novom takmičenju. Zauzvrat bi dobio četiri odsto vlasničkog udela u NBA Evropi, sa pravom na učešće u raspodeli dobiti i prihoda od medijskih prava.

Kako je planirano da takmičenje u početku broji 16 klubova, od kojih bi 12 imalo stalno mesto, prema računici Encestanda, evropske franšize zajedno bi posedovale 48 odsto kapitala nove lige. Većinski paket od 52 odsto ostao bi u rukama NBA i investicionih partnera koji bi učestvovali u realizaciji projekta.

Za Real Madrid, Barselonu, Panatinaikos, Olimpijakos, Fenerbahče i ostale akcionare ECA to bi predstavljalo veliku promenu u odnosu na sadašnji položaj. Klubovi danas neposredno učestvuju u upravljanju Evroligom, dok bi u novom sistemu kolektivno bili manjinski vlasnici takmičenja. Pritom, Amerikanci su posebno zainteresovani za velika tržišta poput Londona, Pariza i Rima. U planovima za popunjavanje takmičenja pominju se i mesta za finaliste FIBA Lige šampiona, što dodatno sužava prostor za pojedine sadašnje akcionare ECA.

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Američka ponuda predviđa da klubovi koji ne postanu stalni učesnici NBA Evrope imaju garantovano mesto u takmičenju drugog ranga tokom pet sezona, uz minimalne godišnje finansijske garancije, čija visina nije precizirana u objavljenim dokumentima. Imali bi pravo prvenstva u razgovorima prilikom prvog proširenja NBA Evrope, koje se očekuje u četvrtoj godini postojanja takmičenja, kao i mogućnost da svake sezone kroz rezultate u drugom rangu izbore plasman u elitu. Pre početka prve sezone bio bi organizovan i poseban kvalifikacioni turnir. Pojedini klubovi koji su godinama učestvovali u upravljanju Evroligom tako bi mogli da izgube sadašnju vlasničku poziciju, a da ne dobiju stalno mesto u NBA Evropi.

Od 548.000.000 evra predviđenih isplata samo četvrtina je garantovana

Američka ponuda predviđa ukupno 137.000.000 evra garantovanih isplata po klubu tokom prvih deset godina postojanja NBA Evrope. Od toga bi 83.000.000 dolazilo iz fonda za redovnu raspodelu sredstava, dok bi preostalih 54.000.000 bilo obezbeđeno kroz fond za nagrađivanje sportskih rezultata. Prosečno 13.700.000 evra godišnje. Dodatnih 411.000.000 evra, odnosno 41.100.000 godišnje po klubu, zasniva se isključivo na poslovnim projekcijama NBA.

Kada se saberu dve stavke, dolazi se do 548.000.000 evra predviđenih isplata, od čega je samo 25 odsto garantovano. Preostalih 75 odsto zavisi od toga koliko će novo takmičenje biti komercijalno uspešno. JB Capital upravo u tome vidi najveći problem američke ponude. Projekcije su zasnovane na poslovnom planu takmičenja koje još nije počelo da funkcioniše, pa ne postoje istorijski finansijski pokazatelji na osnovu kojih bi moglo da se proceni koliko su očekivani prihodi ostvarivi.

Finansijska računica za prosečnog sadašnjeg akcionara Evrolige koji bi prešao u NBA Evropu izgledala bi ovako:

- 20.000.000 evra početne novčane isplate;

- 20.000.000 evra kroz umanjenje cene licence ili dodatnu isplatu;

- 137.000.000 evra garantovanih isplata tokom deset godina;

- 411.000.000 evra projektovanih, negarantovanih isplata;

- 440.000.000 evra troškova za sticanje licence.

Ukoliko bi se sve projekcije NBA ostvarile, ukupan neto priliv po klubu tokom deset godina iznosio bi 148.000.000 evra. Međutim, kada se iz računice izuzmu prihodi koji nisu garantovani, klubovi bi bili u minusu od 263.000.000 evra. Da bi se u okviru analiziranih novčanih tokova uopšte došlo do nule, potrebno je ostvariti približno 65 odsto projektovanih, negarantovanih isplata NBA, odnosno oko 27.000.000 evra godišnje.

Govorimo isključivo o novcu koji se ulaže u pristupanje takmičenju i koji se iz njega dobija. Računica ne obuhvata kompletne troškove funkcionisanja klubova, eventualne kamate na pozajmljeni kapital, kao ni prihode koje bi franšize samostalno ostvarivale. Zato projektovani neto priliv od 148.000.000 evra ne treba poistovećivati sa čistom dobiti.

Koliko su ambiciozna očekivanja NBA pokazuje i podatak da 411.000.000 evra projektovanih isplata po franšizi tokom deset godina predstavlja približno četiri puta više od očekivane raspodele prihoda u odgovarajućoj kategoriji poslovnog plana Evrolige. Kao reper u dokumentu je navedena fudbalska Liga Evrope, koja prema podacima banke klubovima prosečno distribuira oko 16.000.000 evra godišnje. NBA Evropa samo kroz negarantovani deo svojih projekcija očekuje prosečnu godišnju isplatu od 41.100.000 evra po klubu.

Iako poređenje dva sporta ima ograničenja zbog različitog broja učesnika i sistema raspodele novca, podatak je zanimljiv utoliko što bi NBA Evropa tek trebalo da se izbori za publiku i komercijalne partnere na tržištu na kojem Evroliga posluje godinama. Odvojeno je pitanje kako bi klubovi finansirali kupovinu licence. Investiciju od 440.000.000 evra teško bi mogle samostalno da finansiraju čak i pojedine košarkaške sekcije velikih fudbalskih klubova. Za mnoge bi to značilo zaduživanje ili ustupanje dela sopstvenog vlasničkog kapitala novim investitorima.

Interesantno, konačna dinamika plaćanja licence nije precizirana u dokumentu.

Evroliga preko novih franšiza do više od 400.000.000 evra

Poslovni plan Evrolige u velikoj meri se oslanja na prodaju stalnih licenci i proširenje vlasničke strukture kompanije ECA. Encestando navodi da bi uskoro trebalo da bude poznato kojih će nekoliko klubova steći status novih akcionara. Kao kandidati se pominju Valensija, Dubai, Pariz, PAOK, Hapoel Tel Aviv i Maksima Roma, o čemu je Mozzart Sport takođe izveštavao.

Cena ulaska u vlasničku strukturu Evrolige razlikovala bi se od kluba do kluba. Podsetimo, za Valensiju se pominje 50.000.000 evra, a za PAOK čak oko 130.000.000. Evroliga bi u prvoj fazi proširenja mogla da prihoduje više od 400.000.000 evra od prodaje novih licenci. Značajan deo tog novca bio bi raspoređen između postojećih akcionara i novih punopravnih članova takmičenja.

Sadašnju vlasničku strukturu Evrolige čine Real Madrid, Barselona, Baskonija, CSKA Moskva, Makabi, Žalgiris, Panatinaikos, Olimpijakos, Efes, Fenerbahče, Olimpija Milano, Asvel i Bajern. Prema finansijskoj analizi JB Capitala, model stalnih franšiza omogućio bi prosečan garantovani priliv od 40.000.000 evra po klubu tokom pet sezona, počevši od takmičarske 2027/28, odnosno osam miliona evra godišnje.

Predviđena je i druga faza proširenja, a među klubovima zainteresovanim za pristupanje pominju se Virtus iz Bolonje, Napoli, Galatasaraj, atinski AEK i Zenit. Evroliga bi, prema tim planovima, do 2030. godine mogla da ima čak 28 klubova sa vlasničkim statusom.

Raspodela budućih komercijalnih prihoda, zajedno sa novcem od pristupnih naknada u drugoj fazi proširenja, prema dokumentu bi donela dodatnih 106.000.000 do 122.000.000 evra po klubu tokom deset godina. U optimističnijem scenariju od 106.000.000 evra približno 70.000.000 činio bi projektovani udeo u dobiti, a oko 36.000.000 prihodi od druge faze proširenja. Kada se na to dodaju garantovanih 40.000.000 evra, dolazi se do ukupnog projektovanog priliva između 146.000.000 i 162.000.000 evra tokom naredne decenije.

Gotovo isti prihod, neuporedivo veći rizik

Za sadašnje akcionare Evrolige posebno je važno što bi ostankom u takmičenju sačuvali vlasnički udeo u kompaniji čija bi vrednost, prema njihovim očekivanjima, nastavila da raste. Ne bi morali ni da traže investitore koji bi finansirali kupovinu nove licence. NBA bi, pak, značajan deo svog početnog finansijskog angažmana mogla da pokrije upravo novcem koji bi joj evropski klubovi uplatili za pristupanje novom takmičenju. Prema zaključku JB Capitala, američka liga bi tako bila izložena znatno manjem finansijskom riziku od evropskih franšiza, iako bi imala većinski vlasnički udeo u novom takmičenju.

Kako navodi Encestando, za klubove koji su potpisali ugovornu obavezu ostanka u Evroligi predviđen je penal od 80.000.000 evra u slučaju prevremenog napuštanja takmičenja. Ukoliko bi ta klauzula bila primenjena, finansijska obaveza takvog kluba mogla bi da dostigne ukupno 520.000.000 evra, kada se saberu cena licence za NBA Evropu i naknada za izlazak iz Evrolige.

Igrom slučaja, to je isti iznos koji je NBA ponudila za preuzimanje upravljačke kontrole nad kompanijom ECA. Ukoliko bi se penal uključio u prethodno predstavljenu računicu JB Capitala, projektovani neto priliv u NBA Evropi tokom deset godina za takav klub pao bi sa 148.000.000 na svega 68.000.000 evra. I to pod pretpostavkom da se sve komercijalne projekcije Amerikanaca ostvare.

Eventualni dogovor između NBA i Evrolige mogao bi da podrazumeva drugačije regulisanje postojećih ugovornih obaveza klubova, ali dok takvog dogovora nema, ni taj trošak ne može se zanemariti.

Gde su u celoj priči Crvena zvezda i Partizan?

Za Crvenu zvezdu i Partizan Mozzart Bet posebno je važno pod kojim će uslovima Evroliga primati nove akcionare, pogotovo ako zaista namerava da do 2030. godine proširi njihov broj na 28. Finansijske projekcije od 146.000.000 do 162.000.000 evra tokom narednih deset godina zato se ne mogu automatski primeniti na Zvezdu i Partizan. Višegodišnje licence pružaju im određenu takmičarsku sigurnost, ali bi im punopravno članstvo u Evroligi omogućilo sasvim drugačiji položaj u raspodeli komercijalnih prihoda i odlučivanju o budućnosti lige.

Za klubove koji su prethodnih sezona mnogo doprineli popularnosti Evrolige pitanje je koliko bi koštalo sticanje takvog statusa. Ako se za PAOK zaista traži 130.000.000 evra, jasno je o kakvim bi investicijama moglo da bude reči. Pogotovo ako Evroliga u međuvremenu ostvari planirani rast tržišne vrednosti.

Ni poslovni plan Evrolige nije bez rizika

JB Capital je, međutim, ovu analizu radio za potrebe Evrolige. Dokument je nastao kako bi njenim vlasnicima pomogao da procene isplativost američke ponude i uporede je sa poslovnim planom koji su već usvojili. Javnost zasad nema uvid u kompletan poslovni plan NBA, niti u sve pretpostavke na kojima se zasnivaju njene komercijalne projekcije. Amerikanci imaju ogromno iskustvo u prodaji medijskih prava i komercijalizaciji košarke, kao i mogućnost da privuku međunarodne investicione fondove koji dosad nisu bili značajnije prisutni u evropskoj klupskoj košarci.

Ukoliko bi se NBA Evropa pokazala kao komercijalno uspešan projekat, vrednost četiri odsto vlasničkog udela u takmičenju za deset ili 20 godina mogla bi da opravda velika početna ulaganja. Predstavljena finansijska analiza bavi se prvenstveno novčanim tokovima u prvoj deceniji, bez procene koliko bi na kraju tog perioda vredeli vlasnički udeli u dva takmičenja.

Ni projekcije Evrolige nisu lišene problema. Značajan deo novca koji bi klubovi dobili u narednim godinama dolazio bi od prodaje licenci novim akcionarima. Reč je o jednokratnim prihodima koji mogu da poboljšaju finansijski položaj vlasnika takmičenja, ali sami po sebi ne rešavaju pitanje dugoročne profitabilnosti evropske klupske košarke. Kada se završi proces proširenja, Evroliga će morati da obezbedi znatno veće redovne prihode od televizijskih prava i sponzora. To je, uostalom, segment poslovanja u kojem NBA vidi veliki neiskorišćeni potencijal evropske košarke.

Dodatni problem za obe strane jeste što se njihovi poslovni planovi u velikoj meri oslanjaju na odluke istih klubova. Ukoliko bi Real Madrid, Barselona ili još nekoliko najvećih evroligaša pristupili NBA Evropi, bitno bi se promenile okolnosti u kojima je nastao poslovni plan Evrolige. Njena tržišna vrednost morala bi ponovo da se procenjuje. Ako bi ti klubovi ostali u Evroligi, NBA bi morala da izgradi takmičenje bez velikog dela kolektiva koji decenijama privlače najviše pažnje evropske košarkaške publike. Koliko bi u takvim okolnostima bile ostvarive finansijske projekcije Amerikanaca?

Zajedničko takmičenje u kojem bi NBA svoje iskustvo u komercijalnom poslovanju iskoristila uz već postojeće klubove i publiku Evrolige verovatno bi imalo veći ekonomski potencijal od dve lige koje bi se borile za iste sponzore i televizijska prava. Međutim, vlasnici Evrolige polaze od procene da njihovo takmičenje vredi 1.600.000.000 evra, dok NBA za preuzimanje upravljačke kontrole nudi 520.000.000. Već tu se pozicije dve strane značajno razlikuju, a tek treba da se dogovore o budućoj raspodeli vlasništva i visini investicija koje bi evropski klubovi morali da preuzmu.