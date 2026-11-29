Pritom, samo dva dana pre meča Bor je dobio novu-staru upravu, pošto se u fotelju vratio Ivan Pešić, sa svojim saradnicima Draganom Stojanovskim i Danijelom Vasiljevićem. Izgleda da je sa njima stigla i neka nova energija u svlačionicu, jer fenjeraš drugog ranga srpskog fudbala je pregazio Lozničane.

Gosti su loše otvorili utakmicu. Već u petom minutu su posle auta sa leve strane dopustili Stefanu Deniću previše lako da uđe u šesnaesterac i šutira iskosa. Nije to bio jak šut, ali Petar Antonić je veoma loše intervenisao i odbio loptu pravo do Milana Srbijanca, koji je golom prekinuo post Bora dug nestvarnih 566 minuta.

13.00: (2,55) Metalac (3,10) Voždovac (2,70)

Teren u Zaječaru je većim delom bio prekriven snegom. Očišćene su bile samo linije i pojedini delovi šesnaesterca. U takvim uslovima nije baš bilo jednostavno da se izgradi igra kroz pas, pa fudbaleri Loznice poput Danila Pantića, koji vole da igraju na posed prosto nisu mogli da dođu do izražaja.

Svela se utakmica u većem delu na gađanje dugim loptama. Posle jedne takve u 29. minutu i ubačene lopte sa desnog krila, ona je došla do Dejana Milićevića, koji je uz malu pomoć štopera Loznice prevario Antonića i duplirao prednost.

I posle tog gola je Bor nastavio sa inicijativom i napravio još nekoliko šansi, uključujući i jednu posle slobodnog udarca. Ipak, rezultat se nije menjao do kraja poluvremena.

Gde je domaćin stao, nastavio je i posle pauze. Lozničani su se u 47. minutu spetljali, izgubili loptu ispred svog šesnaesterca, a danas odlični Srbijanac se namestio i uputio snažan udarac sa distance. Poslao je loptu koja je skakutala po neravnoj zemlji i snegu, a Antonić se nije snašao i po treći put je morao da vadi loptu iz mreže.

Razumljivo, ovakav razvoj situacije je ulio dodatnu nervozu u gostujućim redovima, koji su taman u prošlom kolu nagovestili izlazak iz rezultatske krize pobedom nad Grafičarom (1:0), prve posle šest vezanih utakmica bez trijumfa. Ovakvom raspletu u Zaječaru sigurno se nisu nadali, a sve je otišlo iz lošeg u gore u 57. minutu, kada je rezervista Filip Matić (ušao na poluvremenu) zaustavio kontru Bora “dva na jedan” tako što je presekao dodavanje rukom. Dobio je naravno direktan crveni karton, a domaćin je iz slobodnog udarca koji je usledio postigao četvrti pogodak. Posle centaršuta lopta je došla do Strahinje Stojanovića, koji je uputio šut, a Dražen Dubačkić se snašao i promenio je smer lopti taman toliko da ona ponovo prevari nesrećnog Antonića.

Već u sledećem napadu je nervozni Petar Ćirković dobio drugi žuti karton zbog nepotrebno grubog faula na sredini terena, Loznica je ostala sa dva igrača manje i samim tim je bilo jasno da je ova utakmica definitivno rešena.

Do kraja je Zaječarom odjeknula i petarda, posle penala. Dejan Milićević se u 81. minutu stuštio ka golu gostiju, šutirao i pogodio ruku jednog od igrača u belo-zelenom dresu. Sudija Nikola Petrović je pokazao na belu tačku, a upravo kapiten Milićević preciznim udarcem overio debakl Loznice i tek treću pobedu Bora, koji je i dalje ubedljivo poslednji na tabeli.

Ovaj meč samo pokazuje da Loznica u ovom trenutku nije realan kandidat za plej-of. Moraće nešto da se promeni na Lagatoru ako žele da se domognu šestog mesta na tabeli...

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BOR 1919 – LOZNICA 5:0 (2:0)

/Srbijanac 5, 47, Milićević 29, 82pen, Dubačkić 58/

Stadion: Kraljevica (Zaječar)

Sudija: Nikola Petrović

Žuti kartoni: Purtić, Ćirković (Loznica)

Crveni kartoni: Filip Matić i Petar Ćirković (Loznica)

Bor 1919: Nikolić, Denić, Stojanović (od 68. Zdravković), Dubačkić (od 68. Redžić), Srbijanac, Antonijević, Varga, Ikena (od 75. Pavlov), Đokanović (od 75. Madžarević), Jorgovanović, Milićević (od 85. Pejčić)

Loznica: Antonijević, Ilić, Ahčin, Ćirković, Pantić (od 73. Stanković), Katanić (od 63. Pecelj), Trajkovski, Čarapić (od 46. Stojanović), Petrović, Živković (od 46. Matić), Purtić (od 73. Nikolić)

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Subota

OFK Vršac - Jedinstvo Ub 3:2 (3:1)

/Gojkov 8, Vasiu 23, Janjić 37 - Jokić 20, Paunović 90+1)

Javor - Spartak 5:0 (2:0)

/Maričić 11, Mirosavljev 34, Radonjić 63, Nikolić 79, 83/

Teleoptik - Smederevo 1924 0:1 (0:0)

/Preradov 80/

TSC - Napredak 2:1 (2:0)

/Stojanović 2, Soprenić 42 – Srećković 70/

Nedelja

Bor 1919 – Loznica 5:0 (2:0)

/Srbijanac 5, 47, Milićević 29, 82pen, Dubačkić 58/

Utorak

13.00: (2,55) Metalac (3,10) Voždovac (2,70)

Odloženo

Grafičar - Proleter 023

Borac 1926 - Dubočica

***Kvote su podložne promenama