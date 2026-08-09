Srbija ima velike šanse da organizuje EP 2034.

Na Skupštini Rukometnog saveza Srbije bilo je reči i o podnošenju kandidature za seniorsko Evropsko prvenstvo 2034. godine. O tome je detaljnije govorio predsednik RS Srbije, Božidar Đurković. U planu je sa Makedonijom i Slovenijom organizujemo kontinentalni šampionat.

“Prethodnih dana smo imali tri sastanka sa predstavnicima Saveza Makedonije i Slovenije, načelno smo se dogovorili oko svega i pre nego obelodanimo zajedničku kandidaturu, potrebna nam je vaša saglasnost. Dgovogor je da Evropsko prvenstvo bude u tri držve, da se u svakoj igraju po dve grupe, a da Srbija bude domaćin finalnog vikenda. Iskreno, imamo velike šanse da dobijemo domaćinstvo, sve tri zemlje imaju organizacione mogućnosti, tako da verujem da će to biti dobro. Takođe, postoji mogućnost da dobijemo i organizaciju za mlađe kategorije, pa bih vas zamolio za zeleno svetlo kako bismo podneli kandidaturu”, rekao je čelnik RSS-a.

Na Skupštini je doneta odluka o promeni imena organizacije. Ubuduće će sedište na Tošinom bunaru da nosi naziv Srpski rukometni savez.

“Ponosno se može reći da je dobio ime koje jasno definiše pripadnost naciji koju predstavlja. Ovim je nacionalna rukometna organizacija dobila naziv koji jasnije ističe pripadnost srpskom sportu, kao i mesto koje rukomet ima u našem nacionalnom i sportskom identitetu. Novi Statut usvojen je, takođe, zbog usaglašavanja sa Zakonom o sportu, ali i radi jasnijeg uređenja rada Saveza u narednom periodu. Usvajanje novog Statuta, promena naziva i novi grb predstavljaju važan korak u daljem organizacionom jačanju Saveza. Ove odluke temelje srpskog rukometna postavljaju u savremeniji, precizniji i snažniji okvir”, istakao je generalni sekretar Srpskog rukometnog saveza Ivan Milivojević.