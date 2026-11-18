Ženska reprezentacija Srbije okupila se u Kovilovu, gde je počela završne pripreme za Evropsko prvenstvo koje se održava u Poljskoj, Rumuniji, Češkoj, Slovačkoj i Turskoj od 3. do 20. decembra.

Naše dame pripremaće se u Kovilovu sve do 25. novembra, a posle toga sledi put u Švajcarsku, tačnije u Šafhauzen, gde ih očekuju dve kontrolne utakmice protiv reprezentacije domaćina.

„IHF nedelja je produžena, to je velika stvar za nas jer imamo mogućnost da treniramo pet dana više. To je deo koji me posebno raduje, s obzirom na to da postoji mnogo stvari na kojima treba da radimo. Ono što nas pomalo zabrinjava jeste povreda Jovane Skrobić, naše kapitenke, jedne od dve igračice koje nastupaju u Ligi šampiona i jedne od nosilaca naše igre. Prošle nedelje osetila je bol u zadnjoj loži. Iako je odigrala utakmicu za svoj klub, po njenom kretanju moglo se videti da je reč o povredi koja neće biti brzo sanirana. Ukoliko bi oporavak trajao sedam do deset dana, to bi za nas bilo veoma dobro, kako bismo mogli kvalitetno da treniramo. Umesto Jovane, ekipi se priključuje i treniraće Tamara Dušić. Zadesila nas je i povreda Teodore Majkić, pa će umesto nje biti Milica Otašević. Reč je o našim mladim snagama koje su kroz juniorsku selekciju pokazale veliki potencijal. Veliko je zadovoljstvo za ceo stručni štab što imamo priliku da radimo sa njima i što se postepeno priključuju A selekciji", rekla je selektorka Sandra Kolaković.