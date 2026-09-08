Zvanično: Egipćanin stigao u Vojvodinu

Pisali smo pre nekoliko nedelja da je Karim Hamdi stigao na Slanu baru. Bio je na probi, a dugo su Novosađani većali da li ostaje ili ne, da li će mu ponuditi ugovor. Na kraju, odlučeno je da Egipćanin brani crveno-bele boje srpskog vicešampiona u narednoj sezoni.

Radi se o levom beku koji može da pomogne u odbrani, posebno u srednjem delu defanzive koja je desetkovana odlascima Milana Pušice i Miljana Vukovljaka. Pre Vojvodine, Hamdi je branio boje tuzlanske Slobode i hrvatske Dubrave.

“Egipćanin Karim Hamdi je novi rukometaš Vojvodine! Mlad, snažan i perspektivan levi bek, visok dva metra, stiže na Slanu baru kao novo pojačanje našeg tima. Dobro došao, Karim”, saopštili su sa Slane bare.