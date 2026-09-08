Zvanično: Egipćanin stigao u Vojvodinu
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Vreme čitanja: 1min | uto. 08.09.26. | 18:59
Karim Hamdi novi levi bek tima sa Slane bare
Pisali smo pre nekoliko nedelja da je Karim Hamdi stigao na Slanu baru. Bio je na probi, a dugo su Novosađani većali da li ostaje ili ne, da li će mu ponuditi ugovor. Na kraju, odlučeno je da Egipćanin brani crveno-bele boje srpskog vicešampiona u narednoj sezoni.
Radi se o levom beku koji može da pomogne u odbrani, posebno u srednjem delu defanzive koja je desetkovana odlascima Milana Pušice i Miljana Vukovljaka. Pre Vojvodine, Hamdi je branio boje tuzlanske Slobode i hrvatske Dubrave.
“Egipćanin Karim Hamdi je novi rukometaš Vojvodine! Mlad, snažan i perspektivan levi bek, visok dva metra, stiže na Slanu baru kao novo pojačanje našeg tima. Dobro došao, Karim”, saopštili su sa Slane bare.
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Mladi Egipćanin na poziciji levog beka pojačaće konkurenciju Niku Ćiroviću, Đorđu Drašku, Vojinu Čabrilu i Danilu Radoviću. On je drugi Faraon u istoriji kluba. Pretprošle sezone boje Novosađana branio je Ahmed Sesa, sada levo krilo nemačkog Veclara.
Posle dva poraza na startu Regionalne lige od Vardara i Ohrida, Voša ovog vikenda počinje ARKUS ligu sa pančevačkim Dinamom.
Hamdi je četvrto pojačanje Vojvodine ove sezone. Pre njega su stigli Nik Ćirović (Metaloplastika), Danilo Radović (poslednji klub Minden u sezoni 2024/2025) i pivotmen Luka Panić (Kikinda).