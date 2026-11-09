Zvanično: Partizan bez predsednika i Upravnog odbora, odlasci u najavi

Ostavku je podneo i trofejni stručnjak Raul Gonzales koji je imao važeći ugovor do juna 2028. godine, dok je Miloš Kos potpisao za Veclar.

„Skupština RK Partizan ima rok od 30 dana da sazove sednicu na kojoj će se imenovati novi predsednik i članovi Upravnog odbora. Promene u rukovodstvu kluba neće uticati na ambicije tima, koji želi da odbrani sve domaće trofeje, a pored toga crno-bele očekuje plej-of Lige Evrope. Partizan će na žrebu koji se održava 6. decembra saznati ime svog narednog evropskog rivala, nakon što je u grupnoj fazi Lige šampiona odmerio snage sa Vespremom, Fikse Berlinom i Portom. O svim aktuelnostima i daljim odlukama javnost će biti blagovremeno obaveštena“.