Zlatni dečko Pau Kubarsi
Vreme čitanja: 2min | pon. 09.11.26. | 23:10
Štoper Barselone dobio veliko priznanje torinskog Tutosporta
Kada mu je na ceremoniji dodele Zlatne lopte uručena nagrada za najboljeg mladog igrača sveta, Lamin Jamal je pomalo razočarano, dok je još stajao na bini, da je trebalo da pripadne njegovom saigraču Pauu Kubarsiju. Ali nije ni talentovani štoper ostao bez priznanja. Štaviše, u jednom danu dobio je dva.
Kubarsi ne samo da se našao u idealnom timu FIFPro za prošlu sezonu, već je poneo i epitet Zlatnog dečka za 2026. godinu. Ovo presižno priznanje, pod originalnim nazivom 'Golden Boy', koje dodeljuje torinski list Tutosport, namenjeno je najboljem fudbaleru do 21 godine koji nastupa u Evropi.
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Mladi štoper je trijumfovao glasovima međunarodnog žirija koji čini 50 novinara iz vodećih evropskih medija, a u konkurenciji je iza sebe ostavio velike talente poput Endrika iz Real Madrida, Estevaa iz Čelsija i Vorena Zair Emerija iz Pari Sen Žermena, ali i klupske saigrače Marka Bernala i Ćavija Esparta.
Međutim, niko od pomenutih tokom prošle sezone nije imao tako važnu ulogu kao Kubarsi, koji ne samo da je bio neizostavan član Barselone, koja je prošle sezone osvojila titulu i Superkup Španije, već je na Mundijalu za reprezentaciju odigrao svaki minut u pohodu na svetski tron. I usput poneo nagradu za najboljeg mladog igrača turnira.
Uz to, nedavno je zauzeo 12. mesto u generalnom plasmanu za Zlatnu loptu, dok je u trci za najboljeg mladog talenta završio na drugom mestu sa 94 boda, odmah iza saigrača Lamina Jamala (96).
Ovim trijumfom, Kubarsi je postao peti fudbaler Barselone koji je osvojio nagradu 'Zlatni dečko', pridruživši se elitnom društvu koje čine Lionel Mesi (2005), Pedri (2021), Gavi (2022) i Lamine Jamal (2024). Talentovani defanzivac će trofej zvanično preuzeti na svečanoj ceremoniji u Torinu 14. decembra.