Zlatni dečko Pau Kubarsi

Kada mu je na ceremoniji dodele Zlatne lopte uručena nagrada za najboljeg mladog igrača sveta, Lamin Jamal je pomalo razočarano, dok je još stajao na bini, da je trebalo da pripadne njegovom saigraču Pauu Kubarsiju. Ali nije ni talentovani štoper ostao bez priznanja. Štaviše, u jednom danu dobio je dva.

Kubarsi ne samo da se našao u idealnom timu FIFPro za prošlu sezonu, već je poneo i epitet Zlatnog dečka za 2026. godinu. Ovo presižno priznanje, pod originalnim nazivom 'Golden Boy', koje dodeljuje torinski list Tutosport, namenjeno je najboljem fudbaleru do 21 godine koji nastupa u Evropi.