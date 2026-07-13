Gde je Sinerovo mesto u grend slem istoriji i koliko je daleko od Novaka

Kada su Alkaras i Siner počeli da između sebe dele ne samo najveće, nego maltene sve dostupne trofeje, svi kojima je Novak Đoković u srcu počeli su da računaju kakve su šanse španskom i italijanskom teniseru da dostignu rekorder koje je Srbin nanizao.

Janik Siner je u Londonu osvojio svoj peti grend slem trofej. I prosto gledano, koliko god bio moćan na terenu u ove tri godine, još je jako, jako daleko od Đokovićevog rezultata. Teniski GOAT u svojoj riznici ima 24 grend slem trofeja. Za Italijana to je još misaona imenica. Siner je posle trijumfa na Vimbldonu stigao u teniskim istorijskim knjigama Frenka Sedžmana, Tonija Traberta, koji su pet puta bili grend slem šampioni. A, još jedan pehar nedostaje Italijanu da se izjednači sa Borisom Bekerom i Stefanom Edbergom.

Kada je Karlos Alkaras u pitanju, u njegovoj kolekciji je sedam “slemova”, koliko imaju Džon Mekinro, Mats Vilander, Rene Lakost...

Ipak, ova teniska sezona je pokazala da će uvek biti “džombi” na putu, koliko god Alkaras i Siner bili iznad ostatka konkurencije. Mladi Španac je posle osvojenog Australijan opena doživeo povredu i nije igrao ni na Rolan Garosu ni na Vimbldonu, a neizvesno je da li će se pojaviti u Njujorku na poslednjem grend slemu u sezoni. A, Italijan je u Melburnu izgubio polufinale od Novaka Đokovića, dok je u Parizu doživeo toplotni udar na terenu, pa je izgubio već u drugom kolu.

I ko zna koliko će još takvih slučajeva da bude u godinama pred nama, jer konstantnost koju je Novak Đoković pokazivao od 2011. godine pa nadalje, s tim što je i on imao pauzu zbog povrede, pa operacije lakta, nije viđena u istoriji tenisa. Niko ne kaže da je nemoguće da Španac ili Italijan ili obojica, obore Novakov rekord od 24 grend slema, ali to je i dalje na predugom štapu. Uostalom, Federer i Nadal su u jednom momentu delovali kao srećni teniski par koji između sebe deli najveće pehare, dok se nije pojavio jedan mladić iz Srbije...