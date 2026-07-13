NAJAVA DANA (ponedeljak, 13. jul): Niželigaški fudbal na repertoaru

BREJDABLIK - KEFLAVIK, 21.15

(Fudbal, Island 1)

Oba tima igraju dosta promenljivo, a u pokušaju da nađu stabilnu formu i uđu kontinuitet pobeda nameračili su se jedan na drugog. Brejdablik ne zna za pobedu nad pomenutim rivalom u poslednja dva meča, dok je u aprilu mesecu njihov okršaj završen bez pogodaka.

ČELJABINSK - SKA, 16.00

(Fudbal, Rusija 2)

Počela je druga liga Rusije, a SKA želi da se vrati u najviši rang. Na početku šampionata očekuje ih gostovanje u Čeljabinsku i biće potrebno odmah u prvom kolu doći do tri boda. Ono što je zanimljivo jeste da u poslednja dva meča para, oba igrana prošle sezone, nije bilo pobednika.

URAL - TORPEDO MOSKVA, 16.00

(Fudbal, Rusija 2)

Ural i Torpedo su takođe timovi koji imaju velike ambicije u novoj sezoni i želju da se vrate u najviši rang ruskog fudbala. Ural jeste favorit za pobedu na početku takmičenja, a retko kada golovi prelaze dva plus kada se sastaju ova dva kluba.

ARSENAL TULA - TEKSTILŠTIK, 18.30

(Fudbal, Rusija 2)

Nekada je Arsenal Tula bio stabilan premijerligaš u Rusiji, dok je danas tim koji se nalazi između sredine i gornjeg doma drugog ranga. Ono što je za njih olakšavajuća okolnost jeste to što ih na početku šampionata očekuje okršaj s Tekstilščikom iz Ivanova, koji je lane bio deo treće lige. Ono što je zanimljivo jeste da su ove dve ekipe poslednji put igrale u Kupu pre šest godina, a tada je Arsenal prošao na penale.

MARDU - TARTU VELKO, 18.00

(Fudbal, Estonija 2)

Tartu gazi ka najvišem rangu estonskog fudbala. Jesu gosti u prošlom kolu remizirali, ali posle 19 odigranih rundi imaju 10 bodova više u odnosu na drugoplasirani Vimsi. Tartu sada očekuje gostovanje Marduu, koji je u poslednje četiri utakmice pobedio tri puta. Ipak, gosti su favoriti.

VESTRI - FILKIR, 22.15

(Fudbal, Island 2)

Biće ovo okršaj timova koji se nalaze u gornjem domu drugog ranga islandskog fudbala i razlika između njih je svega tri boda. Domaćin je u poslednja dva meča upisao isto toliko remija, a gost pobedu i poraz. Međutim, ono što je najzanimljivije jeste da Vestri nema trijumf nad pomenutim rivalom.

HONKA - HJS, 17.30

(Fudbal, Island 4)

Honka je tim koji je godinama igrao u finskoj eliti, ali je sada u četvrtom rangu i vidi se da ne pripada tamo. Pomenuti klub iz 11 kola ima devet pobeda i dve nerešene, uz gol razliku 37:8 i želi povratak na staze stare slave. U goste im stiže četvrtoplasirani HJS, koji ne daje puno golova, ali isto tako i ne vadi često loptu iz svoje mreže.

MIOMIR KECAMNOVIĆ - KILIAN FELDBAUŠ, 10.00

(Tenis, Gštad)

Kecmanović je na Vimbldonu pružio Janiku Sineru možda i najbolji otpor od svih rivala, ali to nije bilo dovoljno za trijumf. Srpski teniser nastavlja sezonu ATP turnirom u Gštadu, a za rivala ima Kiliana Feldbauša s kojim nikad ranije u karijeri nije igrao.