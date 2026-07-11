Šteta, ovakvih šansi neće biti još mnogo

Svetom je posle toga zavladao duopol Janik Siner – Karlos Alkaras, koji je prekinut tek u junu kada je Aleksandar Zverev na Rolan Garosu došao do svog prvog velikog trofeja. I sada će imati šansu na Vimbldonu da odmah doda još jedan, mada u finale ulazi, ipak, kao autsajder protiv Sinera.

Kada je Novak Đoković zimus na Australijan openu pobedio Janika Sinera u polufinalu, u meču od pet setova, a posle toga izgubio finale od Karlosa Alkarasa, svet tenisa je zaključio da GOAT može da pobedi jednog od mladih lavova, ali kada mora da igra odmah posle toga i sa drugim, da mu šanse značajno padaju. I konstatacija je bila da je idealni scenario za Novaka da Siner ili Alkaras ispadnu sa turnira pre završnice, pa da mora da se bori samo sa jednim od njih.

I takve dve šanse su se ukazale pre nego što je iko očekivao. Alkaras se povredio, nije ni došao na Rolan Garos, a Siner je ispao u drugom kolu pošto je doživeo toplotni udar. Odmah su svi skočili: to je ta šansa koju je Đoković čekao! Ali, ispostavilo se da Novak nije bio spreman za nju, povređen i nedovoljno spreman je došao u Pariz, te je ispao u trećem kolu od Žoaa Fonseke, iako je vodio 2:0 u setovima. Velika prilika nije iskorišćena...

Kada je stigla vest da Karlos Alkaras neće igrati ni na Vimbldonu, reakcije su bile – to je idealna prilika za Novaka. Jer, majstor je igre na travi, sedam puta je bio šampion u Londonu, osim Janika Sinera gotovo niko ne može da mu stane na put. Ipak, pokazalo se da se Đoković dobro fizički potrošio dok je stigao do polufinala, pogotovo u petočasovnoj borbi sa Feliksom Ožeom Alijasimom, a onda protiv Italijana nije imao nikakvih šansi. Samo jedna brejk lopta u tri seta...

“Razneo me je”, pošteno je konstatovao srpski as posle meča.

Dve prilike da dođe do 25. grend slema kada tu nije bilo Sinera ili Alkarasa ili čak obojice, Novak nije iskoristio. Takvih šansi neće biti još mnogo u narednom periodu. Može da se desi da Španac preskoči još Njujork, jer mu oporavak, izgleda, ne ide kako je očekivano, preskočiće i masters u Kanadi. A, posle toga naredni slem je tek u januaru u Melburnu.

Opet, Novak Đoković je posle meča sa Janikom Sinerom poručio da o 25. grend slemu više pričaju ljudi iz njegovog okruženja, mediji, navijači, nego on sam. I da je ta priča počela da ga umara i opterećuje.

“Nije to ultimativni cilj. Mnogo ljudi me opterećuje, neki ljudi koji su u mom drugom krugu bliskosti u životu, što mediji... I ja želim 25. ali to nije krajnji cilj. Malo je počelo to da me nervira, dajte da stavimo stvari u perspektivu. Kao da sam sebi nisam dovoljan, kao da nije dovoljno 24, nego mora 25. Ne valja 400 nedelja na prvom mestu, nego mora 1.000. Moramo da budemo zahvalni. Muka mi je da pričam o tome kad će doći 25. Možda neće doći nikad. Odjavio bih tu rečenicu da mi je ultimativan cilj, ali jeste da se najbolje spremim i da budem na vrhuncu za slem“, poručio je Đoković.

Nikada nije rekao da je malo, nedovoljno sve što je Novak ostvario u karijeri. Zato mu danas gotovo ceo svet priznaje da je teniski GOAT – Najveći svih vremena. Rezultati koje je ostvario su nezapamćeni u istoriji ovog sporta. Štaviše, svrstavaju Đokovića među najveće sportiste koji su ikada hodali po ovoj planeti.

Upravo zbog toga je srpski teniski genije sad postao žrtva svojih standarda. Dvadeset godina je navikavao svoje navijače da je čovek sposoban da na teniskom terenu uradi sve. Da za njega nema mečeva koje ne može da dobije, da nema protivnika kojem ne može da odnese trofej ispred nosa, da nema rekorda koji ne može da obori. Da nema te misije koja je za njega nemoguća. I kao što kaže da sam ne može da se pomiri sa novom realnošću, još manje mogu njegovi navijači. U svima još gori vera da ni taj 25. grend slem nije nedostižan. I tako će biti dok god Đoković ne bude rekao “kraj”. Kada god odluči da to bude...