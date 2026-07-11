Sledeća "crno-bela" simfonija mora da bude uspešnija, a Karlik ne sme da ratuje sam

Nalaze se crno-beli pred ne baš istom, ali dosta sličnom situacijom kao pre dva leta. Potrebno je formirati gotovo kompletan tim i krenuti od nule jer praktično da nema onih za koje se sa sigurnošću može reći da će 100 posto biti deo Parnog valjka i naredne sezone, osim Karlika Džonsa i Tonjeja Džekijira koji su produžili ugovore, kao i povratnik Žofri Lovernj . Naravno, tu su i neki domaći igrači, ali je i njihova sudbina neizvesna. Od kvarteta Aleksej Pokuševski , Mitar Bošnjakoivć , Vanja Marinković i Mario Nakić , ono što je zapravo najrealnije da se desi jeste da kapiten dobije novi ugovor, a ostali odrešene ruke u izboru naredne destinacije u karijeri.

Potrebna je Partizanu neka nova "Crno-bela" simfonija, ali ovog puta da ona bude znatno uspešnija od ove koja je pre dve godine trebalo da označi početak dominacije Parnog valjka, a umesto toga ova sezona 2025/2026 završena je bez ijednog trofeja, plej-ina Evrolige i uz gomilu zahvalnica igračima na društvenim mrežama. Restart je bio potreban, čak je to moralo da se uradi mnogo ranije, tamo negde u novembru mesecu prošle godine, posle onog poraza od Asvela, ali kada se tada nije reagovalo na adekvatan način, onda je verovatno sada pravo vreme da se neke stvari promene. Međutim, potrebno je da se sada nađu ne samo pravi igrači, već i pravi ljudi, jer su se neki od aktera "Crno-bele" simfonije pokazali kao potpuni karakterni promašaji.

Da Partizan Mozzart Bet kaska na tržištu je već ispričana priča. Doduše, potrebno je napomenuti kvartet koji bi trebalo da bude promovisan u Humskoj (Nikola Tanasković, Kevarijus Hejs, Kajl Olman i Derek Vils) i to jeste dobra osnova, ali ne i naznaka nečeg spektakularnog, čemu u Partizanu mora da se teži. Nakon odlaska Bruna Fernanda, upravo je Karlik Džons, jedan od aktera prošle "Crno-bele" simfonije ostao praktično kao jedini nosilac Partizanove igre iz prethodne dve sezone. Njemu je sada potrebna pomoć, ali ne prividna, već prava, jer se juče i sam oglasio na Instagramu objavom koja po svemu sudeći u najmanju ruku izražava čuđenje zbog svega onoga što se trenutno dešava u crno-belom taboru. Ako se to ne desi, onda će Karlikov status oslikavati stihovi Riblje čorbe iz kultne pesme "Ja ratujem sam".

Okolnosti jesu drugačije, može se reći da klima nije pozitivna kao što je to bio slučaj uoči izvorne "Crno-bele" simfonije. Vlada određena zebnja, opravdana ili neopravdan, možda je u ovom momentu bliže ovome drugom. Jedan ili dva vrhunska potpisa mogu da okrenu situaciju u Humskoj za 180 stepeni, ponovo vrate žar i pokažu da bi neka nova simfonija mogla da bude plodonosnija od one koja je trebalo da bude ruža koja nikad nije procvetala.