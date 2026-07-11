Dinamu od Lacija minimum 20.000.000 - ili ništa od paketa; Modri pazare u Pari Sen Žermenu

Dinamo, opet, ima svoju računicu; 20 ili po nekim izvorima čak i 30 odsto od dobiti mora da prosledi Barseloni, tako da ne želi da popusti.

Primera radi, ako bi Klaudio Lotito pristao na traženih 12.000.000 evra za Serđija Domingeza , realan trošak iznosio bi najmanje 17, 18, a možda i celih 20 miliona evra, pošto na tih 12 miliona treba dodati isplatu četvorogodišnjeg ili petogodišnjeg ugovora za Španca. Jasno je, dakle, zbog čega se Nebeskokplavi toliko cenkaju i sve rade kako bi spustili obeštećenje na 10.000.000 evra.

Ono što dodatno komplikuje čitavu stvar jeste pominjanje još jednog imena u pregovorima. Lacio se naime vratio Luki Stojkoviću (22) nakon što je izgubio trku za Jonatana Asp Jensena (20), koji je završio u Deportivo La Korunji. Sada dva kluba praktično razgovaraju o transferu dva igrača. Italijani žele obojicu u paketu, ali kako planiraju to da izvedu ostaje nejasno, pošto Dinamo vezistu nema nameru da puisti ispod 10.000.000.

Luka Stojković iza sebe ima sezonu života, postigao je 13 i namestio 12 golova, što mu je značajno podiglo tržišnu vrednost.

Prosta računica kaže da bi Lacio na račun Dinama morao da uplati minimum 20.000.000 kako bi dobio i Domingeza i Stojkovića. I to pod uslovom da Modri pristanu na spuste cenu za Serđija, što baš i nije izgledano.

A paralelno s prodajom dvojice važnih igrača, Zagrepčani rade i na jačanju kadra. Novo ime u fokusu Zvonimira Bobana je 19-godišnji krilni napadač Pari Sen Žermena Noa Ensoki. Momku ugovor ističe kroz 11 meseci i na Maksimiru veruju da bi mogli da ga dobiju za mali novac i određene procente koje bi ostavili Francuzima - nešto poput aranžamna koje su pravili sa Barselonom.

Ensoki se u nekoliko navrata tokom protekle sezone našao u protokolu Luisa Enrikea. Odigrao je sedam minuta u prvenstvu i pola sata u kupu. S dva gola i dve asistencije istakao se u Uefinoj Ligi mladih timova. Tržišna cenu mu je 1.000.000 evra.