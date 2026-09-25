Rasel neprikosnoven u kvalifikacijama u Bakuu, Kimi tek 16. posle incidenta
Vreme čitanja: 3min | pet. 25.09.26. | 19:55
Trka je na programu u subotu od 13 časova
Vozač Mercedesa Džordž Rasel osvojio je pol-poziciju za Veliku nagradu Azerbejdžana, 15. rundu ovogodišnjeg šampionata Formule 1 koja se ovog vikenda vozi na ulicama glavnog grada Bakua.
Britanac je potvrdio dominaciju koju je Mercedes pokazivao tokom treninga i stigao do 12. pol pozicije u karijeri, a pete ove sezone. Postavio je krug od 1:42.526 minuta, sa prednošću od 837 hiljaditinki u odnosu na najbližeg rivala, Šarla Leklera u Ferariju.
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Unutar jedne sekunde od Rasela bili su još Oskar Pjastri u Meklarenu, koji je bio samo hiljaditinku sporiji od Leklera, kao i Isak Hađar u Red Bulu, u svojoj prvoj trci posle oporavka od povrede zgloba.
Peto mesto pripalo je aktuelnom šampionu Landu Norisu u drugom bolidu Meklarena, ispred sunarodnika Luisa Hamiltona u drugom Ferariju i Pjera Gaslija u Alpinu.
Osma pozicija je, donekle neočekivano, pripala vozaču Red Bula Maksu Verstapenu. Četvorostruki šampion bio je najbrži na poslednjem treningu pred borbu u kvalifikacijama, tome su izvesno doprinela i unapređenja koja je ekipa donela za ovaj vikend, ali su ga žute zastave i sitne greške koštale bolje startne pozicije.
Prvih deset kompletirali su Karlos Sains u unapređenom bolidu Vilijamsa i drugi vozač Alpina Franko Kolapinto.
Dok je Rasel u kvalifikacijama delovao veoma samouvereno i konstantno demonstrirao silu, popravljajući svaki prethodno postavljeni krug, već prvi deo kvalifikacija bio je koban za njegovog timskog kolegu, Andreu Kimija Antonelija. Lider u generalnom plasmanu je posle udarca u zaštitnu ogradu sa unutrašnje strane prve krivine potpuno uništio prednje levo oslanjanje, a iako je njegov prethodni krug bio dovoljan za prolazak u drugi deo kvalifikacija, zbog velikih oštećenja Kimi u njemu nije učestvovao, te će trku započeti sa 16. pozicije. Naravno, ne treba potceniti mladog Italijana koji je pre samo nekoliko nedelja pred domaćom publikom u Monci slavio posle starta sa 19. mesta, te se očekuje da će njegov proboj ka vrhu biti jedan od glavnih fokusa i tokom trke u Azerbejdžanu.
Plasman među najbržih deset je u drugom delu kvalifikacija izmakao vozaču Hasa Oliveru Bermanu, Lijamu Losonu u Rejsing Bulsu, Aleksu Albonu u Vilijamsu, drugom vozaču Hasa Estebanu Okonu, kao i Arvidu Lindbladu u drugom bolidu Rejsing Bulsa.
Iza Antonelija na 16. mestu, na startu subotnje trke biće dvojac Audija, Gabrijel Bortoleto i Niko Hulkenberg, kao i dvojac Kadilaka, Serhio Peres i Valteri Botas. Na samom začelju će se naći vozači Aston Martina, Fernando Alonso i Lens Strol, koji će na taj način odslužiti kaznu zbog promene pogonske jedinice.
Antoneli pred trku u Bakuu na vrhu generalnog plasmana ima 292 poena, a prate ga Rasel sa 211 i Hamilton sa 191 bodom.
Trka za Veliku nagradu Azerbejdžana je na programu u subotu od 13 časova, dan ranije od uobičajenog zbog Dana sećanja koji se u državi na obali Kaspijskog jezera obeležava u nedelju, 27. septembra.
Najbržih deset pred Veliku nagradu Azerbejdžana:
1. Džordž Rasel (Mercedes)
2. Šarl Lekler (Ferari)
3. Oskar Pjastri (Meklaren)
4. Isak Hađar (Red Bul)
5. Lando Noris (Meklaren)
6. Luis Hamilton (Ferari)
7. Pjer Gasli (Alpin)
8. Maks Verstapen (Red Bul)
9. Karlos Sains (Vilijams)
10. Franko Kolapinto (Alpin)
PIŠE: Maja Nakaradić