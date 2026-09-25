Rasel neprikosnoven u kvalifikacijama u Bakuu, Kimi tek 16. posle incidenta

Unutar jedne sekunde od Rasela bili su još Oskar Pjastri u Meklarenu, koji je bio samo hiljaditinku sporiji od Leklera, kao i Isak Hađar u Red Bulu, u svojoj prvoj trci posle oporavka od povrede zgloba.

Peto mesto pripalo je aktuelnom šampionu Landu Norisu u drugom bolidu Meklarena, ispred sunarodnika Luisa Hamiltona u drugom Ferariju i Pjera Gaslija u Alpinu.

Osma pozicija je, donekle neočekivano, pripala vozaču Red Bula Maksu Verstapenu. Četvorostruki šampion bio je najbrži na poslednjem treningu pred borbu u kvalifikacijama, tome su izvesno doprinela i unapređenja koja je ekipa donela za ovaj vikend, ali su ga žute zastave i sitne greške koštale bolje startne pozicije.

Prvih deset kompletirali su Karlos Sains u unapređenom bolidu Vilijamsa i drugi vozač Alpina Franko Kolapinto.

Dok je Rasel u kvalifikacijama delovao veoma samouvereno i konstantno demonstrirao silu, popravljajući svaki prethodno postavljeni krug, već prvi deo kvalifikacija bio je koban za njegovog timskog kolegu, Andreu Kimija Antonelija. Lider u generalnom plasmanu je posle udarca u zaštitnu ogradu sa unutrašnje strane prve krivine potpuno uništio prednje levo oslanjanje, a iako je njegov prethodni krug bio dovoljan za prolazak u drugi deo kvalifikacija, zbog velikih oštećenja Kimi u njemu nije učestvovao, te će trku započeti sa 16. pozicije. Naravno, ne treba potceniti mladog Italijana koji je pre samo nekoliko nedelja pred domaćom publikom u Monci slavio posle starta sa 19. mesta, te se očekuje da će njegov proboj ka vrhu biti jedan od glavnih fokusa i tokom trke u Azerbejdžanu.