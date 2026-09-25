Natho za Mozzart Sport: Dve Arene će biti male kad se Žoc bude vratio

Da li pratiš i druge evroligaške klubove? "Hapoel Tel Aviv je moj klub u Izraelu. Stalno ih pratim. Takođe, juče sam video dobrodošlicu za Željka u Atini. Bilo je magično. On uživa toliko poštovanja od svih. Ako je moguće, voleo bih da se sva tri tima nađu na fajnal foru. Ali prvenstveno Partizan!"

Omiljeni igrač Partizana? "Karlik Džons" , rekao je Natho , kojeg smo upitali da li je Karlik na terenu ono što je Izraelac dugo bio u fudbalskom klubu. Uz osmeh, Natho je skromno zaobišao odgovor: "Druga mu je godina ovde, izuzetan je talenat. Takođe mi se sviđa igrač sa brojem 66 (Pajola prim. aut.). Dopada mi se njegova kretnja, za mene je on mali genije i mislim da može da donese mnogo Partizanu."

Da li ćeš biti tu kada Željko dođe u Beograd sa Panatinaikosom?

"Moraće da otvore još jednu Arenu za tu utakmicu! On to zaslužuje, on zaslužuje sve."

Da li bi Natho na košarkaškom terenu mogao da bude uspešan kao na fudbalskom?

"Iskreno, kada sam bio mlađi, bio sam prilično talentovan za košarku, ali vidite moju visinu, nemoguće je uspeti u košarci sa njom. Zato sam završio u fudbalu."

Aktuelna sezona prilično je mučna iz vizure Partizana, što nikako ne prija čoveku sa blizu 300 nastupa za crno-bele. Ali smatra da je Saša Ilić pravi čovek na pravom mestu.

"Srećan sam što vidim Sašu u Partizanu. To je njegovo mesto, to je njegov klub. Tužan sam zbog situacije u klubu. Došao je u vrlo teškom trenutku u klub, ali samo mogu da mu poželim sve najbolje. On je najveća legenda kluba i zaslužuje samo najbolje."

Za kraj, prokomentarisao je Natho i transfer Vanje Dragojevića u Rendžers.

"Pričao sam sa Vanjom nekoliko puta nakon što je potpisao. Napravio je dobar potez time što je otišao u škotsku ligu i verujem da će biti sve bolji i bolji korak po korak."

Priredila: Jana Naodović