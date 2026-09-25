Natho za Mozzart Sport: Dve Arene će biti male kad se Žoc bude vratio
Vreme čitanja: 5min | pet. 25.09.26. | 22:22
"Pajola je mali genije koji može mnogo da donese Partizanu", kaže Izraelac
Napustio je Bibars Natho letos fudbalski klub Partizan, završio karijeru, ali srce je ostalo crno-belo. Jednog od najboljih stranaca u istoriji Partizana zatekli smo na evroligaškom otvaranju u Beogradskoj areni, gde je došao da podrži košarkaše protiv milanske Olimpije. A on je izdvojio nekoliko minuta za Mozzart Sport.
"Prva utakmica Partizana ove godine. Sada imam dosta slobodnog vremena, ne čeka me trening ujutru, ne čekaju me obaveze. Imam vremena, a uvek je lepo doći u ovu halu", počeo je Natho i nastavio: "Nikada ne znate, jer ovaj tim čini 80% novih igrača. Zavisi od toga kako će se prilagoditi Evroligi. Očekujem da će Evroliga biti prilično ujednačena, kao i prošle sezone. A Partizan će biti mnogo, mnogo bolje pozicioniran nego prošle godine."
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Omiljeni igrač Partizana?
"Karlik Džons", rekao je Natho, kojeg smo upitali da li je Karlik na terenu ono što je Izraelac dugo bio u fudbalskom klubu. Uz osmeh, Natho je skromno zaobišao odgovor: "Druga mu je godina ovde, izuzetan je talenat. Takođe mi se sviđa igrač sa brojem 66 (Pajola prim. aut.). Dopada mi se njegova kretnja, za mene je on mali genije i mislim da može da donese mnogo Partizanu."
Da li pratiš i druge evroligaške klubove?
"Hapoel Tel Aviv je moj klub u Izraelu. Stalno ih pratim. Takođe, juče sam video dobrodošlicu za Željka u Atini. Bilo je magično. On uživa toliko poštovanja od svih. Ako je moguće, voleo bih da se sva tri tima nađu na fajnal foru. Ali prvenstveno Partizan!"
Da li ćeš biti tu kada Željko dođe u Beograd sa Panatinaikosom?
"Moraće da otvore još jednu Arenu za tu utakmicu! On to zaslužuje, on zaslužuje sve."
Da li bi Natho na košarkaškom terenu mogao da bude uspešan kao na fudbalskom?
"Iskreno, kada sam bio mlađi, bio sam prilično talentovan za košarku, ali vidite moju visinu, nemoguće je uspeti u košarci sa njom. Zato sam završio u fudbalu."
Aktuelna sezona prilično je mučna iz vizure Partizana, što nikako ne prija čoveku sa blizu 300 nastupa za crno-bele. Ali smatra da je Saša Ilić pravi čovek na pravom mestu.
"Srećan sam što vidim Sašu u Partizanu. To je njegovo mesto, to je njegov klub. Tužan sam zbog situacije u klubu. Došao je u vrlo teškom trenutku u klub, ali samo mogu da mu poželim sve najbolje. On je najveća legenda kluba i zaslužuje samo najbolje."
Za kraj, prokomentarisao je Natho i transfer Vanje Dragojevića u Rendžers.
"Pričao sam sa Vanjom nekoliko puta nakon što je potpisao. Napravio je dobar potez time što je otišao u škotsku ligu i verujem da će biti sve bolji i bolji korak po korak."
Priredila: Jana Naodović