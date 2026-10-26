Titula mora da sačeka: Antoneli dominirao u Ostinu, ali to nije bilo dovoljno

Već na samom početku trke u Teksasu Kimi je demonstrirao silu, pošto je na drugačijoj strategiji vrlo brzo napravio prednost nad Verstapenom, za kog se očekivalo da će napasti već u prvoj krivini. Ipak, umesto borbe za prvo mesto, Holanđanin se našao pod pritiskom dvojice Ferarijevih vozača. Lekler ga je obišao posle svega nekoliko krivina, dok je Hamilton pokušao da učini isto, ali je Verstapen uspeo da se odbrani. Već u narednom krugu, vozač Red Bula uzvratio je odličnim potezom i vratio se na drugu poziciju, ispred vozača iz Monaka.

U međuvremenu, Antoneli je, kao jedini među prvom petoricom koji je trku započeo na srednje tvrdim pneumaticima, održavao prednost od nešto više od dve sekunde. Sa druge strane, njegov timski kolega i glavni rival u borbi za titulu, Rasel, našao se u nezavidnoj situaciji, pošto je zbog sticanja prednosti izlaskom van granica staze još u prvom krugu zaradio kaznu od pet sekundi, koju je odradio tokom prve promene pneumatika. Zbog toga je Britanac na kraju mogao tek do osme pozicije, koja mu je pak bila dovoljna za ostanak u borbi za titulu.

Kada je reč o promenama pneumatika, Verstapen je bio prvi koji je već u 14. krugu menjao pneumatike, a Hamilton i Lekler u naredna dva, što znači da je njih čekala još jedna promena do kraja trke. Nešto kasnije, u 25. krugu, do tada vodeći Antoneli odradio je svoju promenu, kada je sa srednje tvrdih prešao na tvrde, a sve do kraja trke niko nije mogao da mu stane na put ka još jednoj pobedi.

Usledio je nešto mirniji deo trke, tokom kog su prethodno pomenuti vozači odradili svoju drugu promenu pneumatika, a zatim je u završnici došlo do uzbuđenja.

Verstapen je krenuo u poteru za tada drugoplasiranim Landom Norisom, a bez većih problema uspeo je da obiđe vozača Meklarena, koji se dosta mučio na potrošenim pneumaticima. Priliku za napad na aktuelnog šampiona je posle samo par krivina iskoristio i Lekler, probivši se na treću poziciju, ali je nedugo zatim prošao i pored Verstapena i na taj način, zahvaljujući dobrom tempu na tvrdim pneumaticima, stigao do druge pozicije.

U međuvremenu je Hamilton obišao sve sporijeg Norisa, koji je morao da se zadovolji petim mestom, dok su najboljih deset kompletirali drugi vozač Red Bula Isak Hađar, Meklarenov Oskar Pjastri, Rasel, Lijam Loson u Rejsing Bulsu i Pjer Gasli u Alpinu.

Trku zbog tehničkih problema nisu završili vozač Hasa Oliver Berman, Franko Kolapinto u Alpinu i Valteri Botas u Kadilaku.

Naredna trka Formule 1 na programu je već sledećeg vikenda, kada će se karavan preseliti u Meksiko Siti na stazu ‘’Ermanos Rodriges’’.

Prvih deset na Velikoj nagradi Sjedinjenih Država:

1. Andrea Kimi Antoneli (Mercedes)

2. Šarl Lekler (Ferari)

3. Maks Verstapen (Red Bul)

4. Luis Hamilton (Ferari)

5. Lando Noris (Meklaren)

6. Isak Hađar (Red Bul)

7. Oskar Pjastri (Meklaren)

8. Džordž Rasel (Mercedes)

9. Lijam Loson (Rejsing Buls)

10. Pjer Gasli (Alpin)