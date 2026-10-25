Rezzime dana (nedelja): Morala je i ta Barsa da izneveri

ZAOKRUŽENO

INTER – FJORENTINA (tip 1, kvota 1,38) – rezultat 2:1 MOZZART RELAX

Mašina kad tad mora da stane, da se pregreje, da ostane bez goriva, ali Interova šampionska mašina poseduje agregat koji je pokreće kada izgleda da je na izdisaju. Nerazuri su u okršaju sa Fjorentinom prvo bili nadomak premijernog poraza u sezoni, ali ne samo da su uspeli da ga izbegnu, već su četvrti put u sezoni iz rezultatskog deficita uspeli da dođu do pobede – 2:1 (0:0).

Opširnije OVDE

FRAJBURG – BAJERN MINHEN (tip 2, kvota 1,53) – rezultat 1:3 MOZZART RELAX

Dobro igra Frajburg ove sezone, ali je bilo jasno ko je u ovom meču favorit. Sve je ovde bilo gotovo posle prvog poluvremena. Bavarci su došli do prednosti u 16. minutu zahvaljujući golom Upamekana. Prednost gostiju duplirao je u 43. Serž Gnabri. Jeste domaćin smanjio autogolom u 83. minutu, ali je konačan rezultat u nadoknadi postavio Mišel Olise.

MARSELJ – AVR (tip 1, kvota 1,53) – rezultat 4:3 MOZZART RELAX

Četiri gola prednosti, protivnik koji za osam kola nije uspeo nikoga da pobedi i nešto više od deset minuta do kraja utakmice. Teško je zamisliti komotniju situaciju od one u kojoj se našao Olimpik iz Marselja, ali je ekipa sa Velodroma čak i takvu prednost uspela da pretvori u pravu dramu. Na kraju je ipak preživela neverovatan povratak Avra i slavila 4:3 (2:0) u osmom kolu francuske Lige 1.

Opširnije OVDE

KLUB BRIŽ – SINT TROJDEN (tip 1, kvota 1,30) – rezultat 3:1

Prodao je Klub Briž prethodnog leta Hristosa Colisa u Arsenal, Aleksandra Stankovića nazad u Inter, Rafaela Onjediku u Ajntraht iz Frankfurta i sveukupno zaradio preko 80.000.000 evra na odlascima igrača, ali bi sledećeg leta vrlo lako samo od prodaje jednog mogao da zaradi makar 50.000.000 evra. Nikolo Tresoldi nastavlja da rešeta protivničke mreže. Mladi napadač Klub Briža postigao je drugi het-trik u samo deset dana, nakon onog protiv Intera na "Meaci", i tako praktično sam doneo svom timu pobedu nad Sint Trojdenom - 3:2 (2:0) u devetom kolu belgijske lige.

Opširnije OVDE

ATLETIK BILBAO – HETAFE (tip 1, kvota 1,55) – rezultat 4:0 MOZZART RELAX

Od 5. septembra trajao je „post“ Atletik Bilbaa. Četiri vezane utakmice Baskijci su bili bez pobede, između ostalog i zbog toga što duže od mesec dana nisu igrali na svom San Mamesu, ali su povratak na domaći teren obeležili prilično autoritativnom pobedom nad bledim Hetafeom - 4:0 (2:0) u 10. kolu La Lige. Pobedom koja ih je podigla u gornju polovinu tabele, a četu Hosea Bordalasa ostavila na samo bod iznad opasne zone.

Opširnije OVDE

Udineze - Milan (tip 1, kvota1,65) - rezultat 0:2 MOZZART RELAX

Milan je pronašao način da se iskupi za evropski debakl u Bornmutu i nastavi uspešan niz u Seriji A. Ekipa Rubena Amorima, ozbiljno oslabljena povredama, savladala je Udineze na gostovanju rezultatom 2:0, zahvaljujući golovima Kristijana Pulišića i Omarija Hačinsona, uz još jednu odličnu partiju Luke Modrića. Rosoneri su tako sačuvali status neporaženog tima u italijanskom prvenstvu, dok je domaćin pretrpeo šesti uzastopni poraz i dodatno otežao položaj trenera Koste Runjaića.



Opširnije OVDE

ST. ŽIL - SERKL BRIŽ (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 5:2

Gosti su imali prednost od 2:0 do 49. minuta, a onda je usledio potop. Usledila su dva brza gola domaćina, potom crveni karton za Serkl Briž i potom potpuni slom bilo kakvog otpora. Sent Žiloa je dao tri gola i tako zapečatio sudbinu rivala.



Sosijedad - Levante (tip 1, kvota 1,52) - rezultat 2:1 MOZZART RELAX

Sosijedad je opravdao ulogu favorita protiv Levantea. U prvom poluvremenu videli smo sve golove, što je bilo veoma značajno za naš Mozzart Relax. Domaćin je poveo preko Oskarsona u 6. minutu i već tada je bilo jasno da su prošle igre 2+ i 3+, kao i GG. Usledilo je poravnanje u 22. minutu zahvaljujući Naču Perezu, što znači da je tada došla igra 4+, kao i GG3+. Na kraju konačan rezultat postavio je Benat Turientes u 27. minutu, a prema našem Mozzart Relaxu to znači da je prošla igra 5+.

PRECRTANO



Barselona - Real Madrid (tip 1, kvota 1,65) - rezultat 1:2 MOZZART RELAX

Kilijan Embape je bacio Barselonu na kolena, a Žozea Murinja naterao da na njima proslavlja najveću pobedu u trenerskoj karijeri još iz perioda kada je vodio Mančester Junajted. Real Madrid je bio nadomak toga da ispusti pobedu na Kamp Nou, ali je francuski superstar u 88. minutu još jednom pokazao zašto je jedan od najboljih fudbalera planete. Pogodio je za konačnih 2:1 (1:0), utišao tribine katalonskog fudbalskog hrama i režirao trenutak koji je Portugalca na klupi Kraljevskog kluba vratio u neka davna, slavna vremena.

Opširnije OVDE



SPORTING - AKADEMIKO VIZEU (tip 1, kvota 1,17) - rezultat 1:2

Iznenađenje! Sporting je poklekao na svom terenu i sve vreme bio lošiji rival od Akademike. Mogao je domaćin do remija, ali je pobedu gostima doneo u 74. minutu Žoao Giljerme.