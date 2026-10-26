Dončić prvi probio stotku u sezoni: Lukinih 52 i šou koji je počeo još na zagrevanju (VIDEO)

Jasno je da će ambicije druge najtrofejnije franšize u istoriji NBA umnogome počivati na Luki Dončiću i njegovoj formi, a on je u novu takmičarsku godinu ušao vrlo raspoložen, oran da na leđima nosi ekipu Džej Džej Redika . Uostalom, slovenački reprezentativac je večeras prvi probio 'stotku' u novoj sezoni - kasnije u toku noći isto će uraditi Taj Džerom i Tajris Maksi, koji je odigrao četiri utakmice - zatrpavši koš Džezera.

Mnogi ih, posebno nakon što ih je Lebron Džejms napustio, ne svrstavaju u krug favorita na Zapadnoj konferenciji, međutim start Lejkersa obećava. Tek drugi put u poslednjih deset, tim iz Los Anđelesa otvorio je sezonu sa 3-0, pošto je u noći između nedelje i ponedeljka savladao i Jutu Džez - 132:123.

Dončić je novom trijumfu doprineo sa 52 poena, uključujući osam pogođenih trojki, što je ujedno i prva utakmica sa preko 50 poena jednog igrača u novoj NBA sezoni. Moglo se još uoči utakmice osetiti da će ovo biti posebna noć za bivšeg košarkaša Dalasa, nagovestio je Slovenac to još na zagrevanju tokom kojeg je prvo sa velike distance pogodio koš okrenut leđima od njega, potom i šutem preko celog terena... Znali su već tada u Juti šta im se sprema, pa opet ništa nisu mogli da urade kako bi zaustavili prvu zvezdu Lejkersa.

Doduše, domaći tim je imao spektakularan početak, pa je već u uvodnoj četvrtini ubacio 47 poena! Međutim, ni prednost od 18 poena koju je ostvario tokom uvodnih 12 minuta utakmice nije mu bila dovoljna da dođe do druge pobede u sezoni. Lejkersi su se već do poluvremena vratili na krilima Dončića, koji je preokret krunisao ključnim poenima u završnici. Slovenac je na dva i po minuta do kraja, pri vođstvu gostiju iz Los Anđelesa 121:119 vezao dve ključne trojke i slomio otpor žilave Jute. Ovom partijom, Dončić je probio granicu od 3.000 poena u ligaškom delu sezone, i to posle svega 95 utakmica, najbrže u istoriji franšize, oborivši rekord Karima Abdul Džabara kojem je za isto dostignuće bilo potrebno 109 mečeva. Uz 52 poena, slovenački košarkaš je zabeležio 10 asistencija i osamskokova, dok je sjajnu podršku imao u Ostinu Rivsu koji je dodao 29 poena.

"Njegova efikasnost je probila plafon. Sjajno je imati ga pored sebe, ako nastavi ovako, biće zaista odličan za nas“, prokomentarisao je Dončić partiju svog saigrača.

Ovo je, inače, bila Dončićeva četvrta utakmica u karijeri sa najmanje 50 poena i 10 asistencija, po čemu je na drugom mestu u istoriji NBA lige usamljen iza Džejmsa Hardena. Takođe, postao je tek drugi igrač u istoriji, uz Vilta Čemberlena, koji je ovakav učinak ostvario igrajući za dve različite franšize. Centar Lejkersa Voker Kesler je u svom prvom meču protiv dojučerašnjih saigrača zabeležio skromna dva poena i sedam skokova, ali je uprkos tome dobio veliku podršku prve zvezde tima posle utakmice. U redovima Jute, koja je olako ispustila veliku prednost, istakao se Lauri Markanen sa 28 poena. Kijonte Džordž je bio nadomak tripl-dabla sa 24 poena, devet skokova i 10 asistencija, Džeren Džekson Džunior je ubacio 20, dok je Ejs Bejli zabeležio 17 poena i 12 skokova. Maksimalna posle tri utakmice na Zapadu je i Minesota, koja je savladala Toronto na svom terenu, nanevši timu Darka Rajakovića prvi poraz u sezoni, i to ubedljiv - 117:94. Timbervulvsi ne samo da su na stopostotnom učinku, već pobede ustvaruje autoritativno, ubedljivo, pa je rivale dobijala sa 25, 22 i večeras 23 razlike, uz fantastičan šut iz igre od 56 odsto, odnosno 48 odsto za tri poena. Impresivan u svakom od tih mečeva bio je Entoni Edvards, koji je protiv Reptorsa za 27 minuta na parketu ubacio 26 poena. Lamelo Bol je u svom debiju pred domaćom publikom dodao 15 poena (4/5 za tri poena) za svega 16 minuta igre, pošto je rano ušao u problem sa ličnim greškama. Značajan doprinos dali su i Džejden Mekdenijels sa 14 poena, šest skokova i tri blokade, dok je Rudi Gober dominirao u reketu sa 13 skokova, predvodeći snažnu odbranu koja je limitirala Toronto na samo devet pogođenih šuteva u prvoj četvrtini.