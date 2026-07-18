Đaci će 1. septembra u školske, a Zidan na klupu Francuske

Igraće Francuska večeras od 23.00 protiv Engleske utakmicu za treće mesto na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu, ali mnogo veći značaj od same pobede u toj utakmici, makar iz emotivnog ugla, za Trikolore će imati oproštaj Didijea Dešana.

I pre Mundijala se znalo da će iskusni strateg napustiti nacionalni tim, koji je preuzeo još 2012. od Lorana Blana i vodio ga do svetskog trona 2018. godine, finala proškog Svetskog prvenstva, finala Evropskog prvenstva 2016. i pehara Lige nacija 2021. A, dok čekamo zvaničnu objavu da će ga zameniti Zinedin Zidan, ugledni Lekip javlja da će novi selektor na dužnost zvanično stupiti 1. septembra. Na dan kada đaci sednu u školske klupe, nekadašnji as će na klupu francuske reprezentacije.