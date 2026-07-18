Đaci će 1. septembra u školske, a Zidan na klupu Francuske
Vreme čitanja: 2min | sub. 18.07.26. | 15:55
Lekip objavio kada se očekuje promocija novog selektora Trikolora
Igraće Francuska večeras od 23.00 protiv Engleske utakmicu za treće mesto na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu, ali mnogo veći značaj od same pobede u toj utakmici, makar iz emotivnog ugla, za Trikolore će imati oproštaj Didijea Dešana.
I pre Mundijala se znalo da će iskusni strateg napustiti nacionalni tim, koji je preuzeo još 2012. od Lorana Blana i vodio ga do svetskog trona 2018. godine, finala proškog Svetskog prvenstva, finala Evropskog prvenstva 2016. i pehara Lige nacija 2021. A, dok čekamo zvaničnu objavu da će ga zameniti Zinedin Zidan, ugledni Lekip javlja da će novi selektor na dužnost zvanično stupiti 1. septembra. Na dan kada đaci sednu u školske klupe, nekadašnji as će na klupu francuske reprezentacije.
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Čak pet godina bio je Zinedin Zidan bez angažmana. Dosad je kao trener radio samo u Real Madridu i sa tri uzastopne Lige šampiona, dve Primere i dva Klupska prvenstva sveta za kratko vreme uspeo da se upiše u istoriju krupnim slovima.
21.00: (1,95) Francuska (4,05) Engleska (3,75)
Dugo je Zizu odolevao raznim pozivima, pre svega iz Saudijske Arabije, ali i Pari Sen Žermena, Olimpik Marselja, Juventusa i Mančester Junajteda. Sada je vreme da se vrati za kormilo, a premijerni nastup imaće 25. septembra protiv Turske u Ligi nacija. Taj meč biće odigran u gostima, kao i protiv Belgije tri dana kasnije, dok će prvi put Francusku voditi na domaćem terenu 2. oktobra protiv Italije.
Imaće taj meč poseban značaj, s obzirom na finale Svetskog prvenstva 2006. i čuvenog udaranja Marka Materacija glavom u grudi.