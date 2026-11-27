Fudbalski reprezentativac Crne Gore Vasilije Adžić operisan je u Lionu. Tako je otpočeo proces oporavka kolena desne noge, posle povrede na utakmici sa Kiprom, zbog koje će pauzirati najmanje šest meseci.

Mladog vezistu Juventusa, koji je trenutno na pozajmici u Sasuolu, operisao je poznati francuski hirurg dr Bertran Soneri-Kote. Reč je o lekaru koji je svojevremeno od sličnih povreda lečio i Zlatana Ibrahimovića i Karima Benzemu.