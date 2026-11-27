Adžić operisao koleno: Bože, znam da mi ne bi dao nešto sa čim ne mogu da se nosim
Vreme čitanja: 2min | pet. 27.11.26. | 15:53
Očekuje se da će vezista Juventusa, na pozajmici u Sasuolu, pauzirati najmanje šest meseci
Fudbalski reprezentativac Crne Gore Vasilije Adžić operisan je u Lionu. Tako je otpočeo proces oporavka kolena desne noge, posle povrede na utakmici sa Kiprom, zbog koje će pauzirati najmanje šest meseci.
Mladog vezistu Juventusa, koji je trenutno na pozajmici u Sasuolu, operisao je poznati francuski hirurg dr Bertran Soneri-Kote. Reč je o lekaru koji je svojevremeno od sličnih povreda lečio i Zlatana Ibrahimovića i Karima Benzemu.
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20.45: (2,80) Venecija (3,40) Bolonja (2,45)
Posle operacije se oglasio i Adžić na društvenim mrežama. Zahvalio se na podršci i poručio da će se vratiti još jači.
“Bože, znam da mi ti nikada ne bi dao nesto sa čim ne mogu da se nosim. Prihvatam ovaj izazov hrabro i odlučno, sa velikom verom da ću iz njega izaći još jači. Ove stvari mogu da se dogode, ali je najvažnije kako reagujemo na njih. Operacija je dobro prošla. Hvala svima na podršci i porukama. Vidimo se uskoro", napisao je Adžić.
Pre povrede je 20-godišnjak odigrao ove sezone 10 mečeva za Sasuolo, postigao je četiri gola i zabeležio jednu asistenciju.
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SERIJA A – 13. KOLO
Petak
20.45: (2,80) Venecija (3,40) Bolonja (2,45)
Subota
15.00: (1,48) Frozinone (4,90) Parma (5,60)
18.00: (3,20) Torino (3,50) Lacio (2,15)
20.45: (1,30) Inter (5,80) Đenova (8,50)
Nedelja
12.30: (2,90) Udineze (3,60) Fjorentina (2,30)
15.00: (4,70) Sasuolo (4,20) Napoli (1,65)
18.00: (1,20) Roma (7,00) Monca (12,0)
20.45: (2,00) Komo (3,70) Juventus (3,45)
Ponedeljak
18.30: (4,40) Leče (3,60) Atalanta (1,82)
20.45: (4,70) Kaljari (3,90) Milan (1,70)
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