Takav bi sport trebalo da bude. Malo da se zakrvi, da ne budu svi uštogljeni. Jer, svi navijači bi voleli da vide nešto slično kad njihov tim pobeđuje.

U modernom vremenu, kad je posredstvom društvenih mreža svima omogućeno da komentarišu, svi se odjednom zgražavaju nad potezom sina nekadašnjeg člana Partizana, ali u sebi verovatno smatraju kako bi se isto poneli da su svom timu omogućili radost. Na kraju, u Moreirinoj proslavi nije bilo ničeg nekulturnog, nije pređena granica ukusa.

Mada, milanska Gazeta delo sport malo drugačije vidi stvari i blago, ali samo blago opominje rođenog Belgijanca.

„Malo arogantan? Možda malo. Dijego Moreira je ušao u sukob sa polovinom tima Olimpijakosa u poslednjim minutima njihove utakmice u Ligi Evrope. Razlog je slavlje posle gola za 4:2. Moreira je pogodio pred grčkim navijačima i nekoliko sekundi nepomično zurio u njih. Gest prkosa. Nema titlova, ali možete zamisliti poruku: ’Kraj igre, pobedio sam.’ Dijego je trenutno takav – uzmite ga ili ostavite – a Milan ga je prihvatio bez razmišljanja. Drzak je i na terenu, kada ima loptu: jedan je od najmanje konzervativnih igrača koji trenutno igraju u Italiji. Moreira zna kako da rukuje loptom; ponekad je kontroliše i usporava tempo, ali češće kreće u napad ’jedan na jedan’, izazivajući odbranu. Njemu se to tako sviđa“, opisuje ugledni list detalj s kraja susreta petog kola Lige Evrope.

Bio je to premijerni pogodak momka rođenog u Briselu na međunarodnoj sceni, uz napomenu da blista u Seriji A, gde ima po četiri gola i asistencije i predstavlja referencu u sastavu Rubena Amorima, koji je dobio i drugi meč u međunarodnom takmičenju.

„To se više neće ponoviti. Moreira je mladić, mora da sazri. Svesni smo da nam se ne bi dopalo da su to uradili pred našim navijačima. To je moja odgovornost, ali on to nije učinio sa zlom namerom. Izvinjavam se“, predočio je Amorim.

Gazeta napominje da Milan želi Dijega Moreiru odlučnog i smelog kao sa loptom u nogama, ali da mu proslave golova budu više konzervativne, a manje provokativne.

Ako se svi tako budu ponašali, po čemu bismo pričali, o čemu bismo pisali?