Zato sigurno neće biti starter, a Kastro nije želeo da otkrije da li će se naći na klupi.

“Imao je određenih problema. Videćemo kako se oseća. Prošao je kroz tretman. Mislim da nije ništa ozbiljno, ali on je jedini igrač koji se nije osećao dobro posle utakmice sa Elčeom. Videćemo kakva je situacija”, kazao je Kastro.

21.00: (2,10) Levante (4,10) Rasing Santander (2,95) - MOZZART RELAX

Od dolaska u klub iz Valensije Ratkov je četiri puta bio starter, a još u pet navrata je ulazio sa klupe. Ukupno je proveo na terenu 286 minuta u Primeri, a za to vreme je zabeležio asistenciju protiv Deportiva (1:1), dok je u Kupu Kralja odigrao 59 minuta i dao gol u pobedi nad niželigašem Tarankonom (2:1, posle produžetaka).

U Primeri je Levante 15. na tabeli sa 12 bodova, a u poslednja četiri kola ne zna za pobedu. S druge strane, sedmoplasirani Rasing Santander je u odličnoj formi, jer u ta četiri kola ima čak tri trijumfa – nad Espanjolom (2:1), Malagom (2:1) i Real Sosijedadom (3:2).

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PRIMERA – 14. KOLO

Petak

21.00: (2,10) Levante (4,10) Rasing Santander (2,95) - MOZZART RELAX

Subota

14.00: (1,57) Real Betis (4,50) Rajo Valjekano (5,10) - MOZZART RELAX

16.15: (4,60) Malaga (3,90) Atletik Bilbao (1,72) - MOZZART RELAX

18.30: (6,00) Elče (5,00) Atletiko Madrid (1,45) - MOZZART RELAX

21.00: (1,13) Real Madrid (9,00) Alaves (17,0) - MOZZART RELAX

Nedelja

14.00: (2,15) Valensija (3,35) Osasuna (3,40) - MOZZART RELAX

16.15: (12,0) Deportivo La Korunja (7,25) Barselona (1,20) - MOZZART RELAX

18.30: (2,70) Selta (3,50) Viljareal (2,45) - MOZZART RELAX

21.00: (2,15) Real Sosijedad (3,60) Sevilja (3,15) - MOZZART RELAX

Ponedeljak

21.00: (2,05) Espanjol (3,25) Hetafe (3,80) - MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama