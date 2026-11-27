Ratkov nije trenirao u četvrtak, upitan za meč sa Rasingom
Vreme čitanja: 2min | pet. 27.11.26. | 14:34
Levante će možda morati da se snađe bez srpskog napadača ovog petka od 21.00 časova, na otvaranju 14. kola Primere
Još se čeka na prvi gol Petra Ratkova u španskom šampionatu. Povremeni srpski reprezentativac, koji je letos prešao iz Lacija u Levante na pozajmicu, na prvih 10 mečeva u Primeri nije uspeo da se upiše u strelce. Nažalost, postoji dobra šansa da ga u 14. kolu protiv Rasing Santandera (petak, 21) ovaj 23-godišnjak uopšte ne bude u protokolu.
Kako je otkrio trener Levantea Luis Kastro, Ratkov se požalio na lakšu povredu posle utakmice sa Elčeom (1:1) prošlog vikenda. Odigrao je poslednjih 12 minuta na tom meču, a posle njega se javio određen problem, zbog kojeg je morao na terapije. Ništa preozbiljno, ali u četvrtak nije trenirao sa ekipom.
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Zato sigurno neće biti starter, a Kastro nije želeo da otkrije da li će se naći na klupi.
“Imao je određenih problema. Videćemo kako se oseća. Prošao je kroz tretman. Mislim da nije ništa ozbiljno, ali on je jedini igrač koji se nije osećao dobro posle utakmice sa Elčeom. Videćemo kakva je situacija”, kazao je Kastro.
21.00: (2,10) Levante (4,10) Rasing Santander (2,95) - MOZZART RELAX
Od dolaska u klub iz Valensije Ratkov je četiri puta bio starter, a još u pet navrata je ulazio sa klupe. Ukupno je proveo na terenu 286 minuta u Primeri, a za to vreme je zabeležio asistenciju protiv Deportiva (1:1), dok je u Kupu Kralja odigrao 59 minuta i dao gol u pobedi nad niželigašem Tarankonom (2:1, posle produžetaka).
U Primeri je Levante 15. na tabeli sa 12 bodova, a u poslednja četiri kola ne zna za pobedu. S druge strane, sedmoplasirani Rasing Santander je u odličnoj formi, jer u ta četiri kola ima čak tri trijumfa – nad Espanjolom (2:1), Malagom (2:1) i Real Sosijedadom (3:2).
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PRIMERA – 14. KOLO
Petak
21.00: (2,10) Levante (4,10) Rasing Santander (2,95) - MOZZART RELAX
Subota
14.00: (1,57) Real Betis (4,50) Rajo Valjekano (5,10) - MOZZART RELAX
16.15: (4,60) Malaga (3,90) Atletik Bilbao (1,72) - MOZZART RELAX
18.30: (6,00) Elče (5,00) Atletiko Madrid (1,45) - MOZZART RELAX
21.00: (1,13) Real Madrid (9,00) Alaves (17,0) - MOZZART RELAX
Nedelja
14.00: (2,15) Valensija (3,35) Osasuna (3,40) - MOZZART RELAX
16.15: (12,0) Deportivo La Korunja (7,25) Barselona (1,20) - MOZZART RELAX
18.30: (2,70) Selta (3,50) Viljareal (2,45) - MOZZART RELAX
21.00: (2,15) Real Sosijedad (3,60) Sevilja (3,15) - MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (2,05) Espanjol (3,25) Hetafe (3,80) - MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama