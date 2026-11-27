Iako je legenda, Drejmond nije siguran u Voriorsima
Vreme čitanja: 2min | pet. 27.11.26. | 14:35
Uprava franšize iz San Fransiska mogla bi da trejduje Grina
Golden Stejt Voriorsi bi mogli da razmotre uključivanje dugogodišnjeg stuba franšize Drejmonda Grina u neki trejd. Iako je legenda, ukoliko se pojavi neka bolja opcija, nema dileme da bi se Voriorsi rastali sa Drejomondom bez mnogo razmišljanja.
NBA insajder Sem Amik sa portala The Athletic veruje da Golden Stejt nije isključio mogućnost da se odrekne četvorostrukog NBA šampiona, uprkos njegovom značaju za uspehe franšize tokom protekle decenije.
„Već sam ranije rekao da, i uvek imate osećaj kao da kršite kodeks Voriorsa kada to izgovorite, ali – da. Voriorsi ne govore generalnom menadžeru sa druge strane telefona da ne pominje Drejmonda u razgovorima“, rekao je Amik tokom gostovanja na radiju "Sactown Sports".
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Ovaj 36-godišnji krilni igrač igra svoju 15. sezonu u Golden Stejtu, sa kojim je uz Stefa Karija osvojio četiri titule. Grin trenutno zarađuje približno 27,7 miliona dolara u poslednjoj godini ugovora.
„Da li to znači da Voriorsi ne cene sve što je uradio za njih tokom godina? Ne. Da li to znači da sigurno odlazi? Ne. Ali kada vodite ovakve razgovore, igrače sa ističućim ugovorima je najlakše uključiti u dogovor kako bi se finansijski brojevi poklopili. On je igrač koji i dalje može da igra odbranu na visokom nivou. Mogao bi nekome da pomogne kao veteran na drugoj strani i da bude kratkoročno rešenje. Videćemo šta će se desiti.“
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Amik se osvrnuo i na potencijalno interesovanje Golden Stejta za superzvezdu Vašington Vizardsa Entonija Dejvisa. Prema rečima ovog insajdera, Voriorsi su tokom leta već ispitivali teren oko dovođenja Dejvisa, ali nisu bili spremni da ispune očekivanja koja su pratila potencijalni dogovor.
„Poslednji put kada su on i njegov tim pokazivali interesovanje za dolazak u Voriorse, to je bilo, znate, u nekom paketu nalik onom sa Lebronom, a Voriorsi za to nisu bili zainteresovani. Jer znaju da AD želi veliki ugovor. Ovog leta može da izađe iz svog postojećeg ugovora.“
Međutim, Amik je nagovestio da bi situacija mogla da se promeni s obzirom na Dejvisovu neizvesnu budućnost u Vašingtonu.
„Niko ne veruje da AD želi da ostane tamo. Niko ne veruje da Vizardsi žele da plate AD-ja ni blizu onoga čemu se on nada. Tako da se zaista pitam da li na tom frontu postoji određeni potencijal.“