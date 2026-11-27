Ovaj 36-godišnji krilni igrač igra svoju 15. sezonu u Golden Stejtu, sa kojim je uz Stefa Karija osvojio četiri titule. Grin trenutno zarađuje približno 27,7 miliona dolara u poslednjoj godini ugovora.

„Da li to znači da Voriorsi ne cene sve što je uradio za njih tokom godina? Ne. Da li to znači da sigurno odlazi? Ne. Ali kada vodite ovakve razgovore, igrače sa ističućim ugovorima je najlakše uključiti u dogovor kako bi se finansijski brojevi poklopili. On je igrač koji i dalje može da igra odbranu na visokom nivou. Mogao bi nekome da pomogne kao veteran na drugoj strani i da bude kratkoročno rešenje. Videćemo šta će se desiti.“

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Amik se osvrnuo i na potencijalno interesovanje Golden Stejta za superzvezdu Vašington Vizardsa Entonija Dejvisa. Prema rečima ovog insajdera, Voriorsi su tokom leta već ispitivali teren oko dovođenja Dejvisa, ali nisu bili spremni da ispune očekivanja koja su pratila potencijalni dogovor.

„Poslednji put kada su on i njegov tim pokazivali interesovanje za dolazak u Voriorse, to je bilo, znate, u nekom paketu nalik onom sa Lebronom, a Voriorsi za to nisu bili zainteresovani. Jer znaju da AD želi veliki ugovor. Ovog leta može da izađe iz svog postojećeg ugovora.“