Trener Pazaraca Nenad Lalatović je u završnici prolećnog plej-ofa poveo Pazarce do pobede na "Rajku Mitiću" (2:1), a nakon oktobarskog povratka na dobro mu poznatu klupu pokušaće da sve to ponovi u takmičarski mnogo važnijem meču za njegove izabranike. Novi Pazar opet želi u plej-of, gde se, umesto dosadašnjih osam, deli samo šest ulaznica.

Strateg domaćina još uvek nije odlučio da li će se u nedelju pojaviti u elegantnijem ili sportskom izdanju, dok o svojim taktičkim zamislima nije želeo naširoko. U trijumfu protiv OFK Beograda na Karaburmi (2:0) sve je dobro izgledalo sa trojicom štopera, ali ovog puta zbog žutih kartona neće imati Ahmeda Hadžimujovića. S druge strane, vraća se kapiten Adem Ljajić.

Na konferenciji za novinare društvo Lalatoviću pravio je zamenik kapitena Jovan Marinković.

"Čestitam Crvenoj zvezdi na prikazanom protiv Genta. Dominirali su 90 minuta i zaslužili da pobede. Vremenom igraju sve boje, ali to je normalno naspram budžeta, kvalitetnih igrača i trenera. Albert Rijera pokazuje da je dobar trener, iako u Evropi rezultati možda nisu najbolji. Kod nas dominiraju, ali tako je godinama. Igraju u 3-2-2-3 ili 3-4-3, imaju te fenomenalne šablone i rotacije. Znaju uvek šta hoće i teško im je parirati. Ja apsolutno verujem u svoj tim. Nemamo šta da izgubimo, što sam rekao igračima i proletos, u istorijskoj pobedi u Beogradu. Marinković je i tada igrao. Ako pobedimo, mi smo heroji. Nema razloga da se bojimo. Sa OFK Beogradom je bila možda i naša najbolja utakmica otkako sam ja trener. Vezali smo dve pobede bez primljenog gola, a postigli četiri u poslednja dva meča. Otkako sam došao, dajemo gol i po po utakmici. To me raduje, a mogli smo biti još efikasniji. Žao mi je zbog Hadžimujovića, sjajno igra u poslednje vreme", rekao je Lalatović.

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Veruje temperamentni stručnjak da Crvena zvezda nije nepobediva.

"Igrači rade naporno i nema potrebe da se plaše. I Crvena zvezda može da se pobedi. Voleo bih da bude pun stadion, da šibica ne može da padne, da sve bude fer i korektno, ali pakleno, a da se posle 'zapali' grad. Mi bez naših navijača ne možemo. Sanjamo pobedu, kao i u prethodnom međusobnom duelu u Beogradu. Uspeli smo tada, sanjamo i sada slavlje protiv moćne i velike Crvene zvezde. Vidim, pišu da igraju kao Barselona. To i jeste tako. Ipak, nismo ni mi 'mačji kašalj'. Teško je igrati na našem terenu. Treba da pružimo 200 odsto. Niko nije poginuo na terenu, pa nećemo ni mi. Crvena zvezda se pobeđuje disciplinom, pobeđuje se sa viša faulova na njihovoj polovini, agresivnošću i verom u sebe. Tamo sam ponikao, bio kapiten i trener. Znam kako je biti tamo, ali i kako mogu da se pobede. Nije to baš tako lako. Puni su samopuzdanja, ali i mi smo. Oba tima su u top formi".

Marinković je kao komandant pazarske odbrane ukazao rivalu maksimalno poštovanje. Na Karaburmi je igrao sjajno, usput i pogodio za rano vođstvo u trećem minutu.

"Imaju rezultate u našoj ligi, a u poslednje vreme i u Evropi. Naše dve pobede u ligi daju za pravo da se nadamo da možemo da ih ugrozimo, a što i da ne pobedimo. Imaju te specifične rotacije, ali spremni smo da odgovorimo. Atmosfera kod nas je fenomenalna. Drago mi je zbog gola, iako je ekipa na prvom mestu. Svi smo u uzlaznoj putanji, pa i ja. Mislim da će da bude sve bolje i bolje", zaključio je Jovan Marinković.

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