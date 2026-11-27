Novi "4x10" o utakmici u Litvaniji: Kriterijum je bio takav da uznemiri i jednog Luku Mitrovića
Vreme čitanja: 3min | pet. 27.11.26. | 15:40
Nova epizoda Mozzart Sportovog košarkaškog podkasta posvećena je utakmicama Litvanija - Srbija, Dubai - Partizan i Crvena zvezda - Virtus
Poraženi se vraćaju srpski košarkaši iz Italije. U utakmici visokog naboja i brojnih spornih momenata, domaćin je slavio sa 97:78 (22:16, 24:16, 24:28, 27:18) i naneo Orlovima prvi poraz posle četiri vezane pobede u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Poražena je - i to iznenađujuće ubedljivo - i Crvena zvezda od Virtusa pred svojim navijačima (84:108), dok je Partizan u Dubaiju bio bolji od domaćina drugi put za kratko vreme (84:71) i sada je u grupi timova od šestog do 11. mesta evroligaške tabele, sa osam pobeda i šest poraza, među kojima su i crveno-beli.
Ove tri utakmice bile su centralne teme novog Mozzart Sportovog podkasta "4x10".
Izabrane vesti
„Litvanija je zasluženo pobedila, ali ne baš potpuno zasluženo. Imala je pomoć nekih ljudi koji ne bi trebalo da odlučuju na košarkaškom terenu. Tu mislim na sudije sa nekim odlukama koje su bile toliko čudne i toliko nepravedne da su čak i jednog Luku Mitrovića, poslovično jednog mirnog momka, izbacili iz takta kao nikad u životu. Prvo isključenje u karijeri, to nam je potvrdio Luka lično pred sam početak snimanja“, rekao je novinar Mozzart Sporta Marko Ljubomirović.
Komentator TV Arena Sport Darko Plavšić nadovezao se na priču o značaju meča i sudijskom kriterijumu koji je, kako je ocenio, kulminirao početkom poslednje deonice, uz detalj koji mu je posebno zasmetao.
"Jasno je bilo da Litvancima mnogo treba pobeda. Treba i nama, ali nam ne treba mnogo, a njima je jako značilo i potrudili su se na sve načine da do pobede i dođu. Bili su bolja ekipa od selekcije Srbije, bili su čvršći. Koristili su taj sudijski kriterijum koji je bio takav kakav je bio, koji jeste kulminirao početkom četvrte četvrtine, ali i pre toga je bilo raznoraznih sudijskih odluka koje su bile problematične. Delovalo je da će Srbija svakako izgubiti utakmicu, nije sporno. Ali... Ono, Luki Mitroviću krvari iz usta, a selektor Litvanije traži neku tehničku za njega... Onako, stvarno ružno izgleda, nema potrebe za tim".
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
"Bili su bolji, ali nisu bili bolji za 20 razlike. Ali sve šta se izdešavalo, ja mislim, prvi minut je već odredio kriterijum i tu se već videlo na Alenu Smajlagiću koji je dobio batina za tih 60 sekundi. Sve posle toga mi je bilo toliko mučno za gledanje. Mislim, slao sam poruke nekim igračima, onako sa onim emocijama i besu. I svako je rekao 'FIBA domaćica, FIBA domaćica", kazao je novinar Mozzart Sporta Bojan Brezovac.
Plavšić je zaključio priču o tom meču sledećim rečima:
"Ajde, jeste veliki rivalitet između Litvanije i Srbije, poslednju utakmicu su od nas izgubili, i to u četvrtfinalu Svetskog prvenstva. Kamo sreće da opet igramo u četvrtfinalu Svetskog prvenstva, pa da vidimo tu ko će tada biti bolji u nekoj Dohi. Ali o tom potom, ovo večeras, oni stvarno jesu bili bolji i iskoristili su sve što im je pruženo".
Celu novu epizodu podkasta "4x10", u kojoj je bilo i detaljne priče o najvećoj pobedi Partizana i najgoroj utakmici Crvene zvezde u evroligaškoj sezoni, pogledajte na Mozzart TV Jutjub kanalu.