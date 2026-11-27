„Litvanija je zasluženo pobedila, ali ne baš potpuno zasluženo. Imala je pomoć nekih ljudi koji ne bi trebalo da odlučuju na košarkaškom terenu. Tu mislim na sudije sa nekim odlukama koje su bile toliko čudne i toliko nepravedne da su čak i jednog Luku Mitrovića, poslovično jednog mirnog momka, izbacili iz takta kao nikad u životu. Prvo isključenje u karijeri, to nam je potvrdio Luka lično pred sam početak snimanja“, rekao je novinar Mozzart Sporta Marko Ljubomirović.

Komentator TV Arena Sport Darko Plavšić nadovezao se na priču o značaju meča i sudijskom kriterijumu koji je, kako je ocenio, kulminirao početkom poslednje deonice, uz detalj koji mu je posebno zasmetao.

"Jasno je bilo da Litvancima mnogo treba pobeda. Treba i nama, ali nam ne treba mnogo, a njima je jako značilo i potrudili su se na sve načine da do pobede i dođu. Bili su bolja ekipa od selekcije Srbije, bili su čvršći. Koristili su taj sudijski kriterijum koji je bio takav kakav je bio, koji jeste kulminirao početkom četvrte četvrtine, ali i pre toga je bilo raznoraznih sudijskih odluka koje su bile problematične. Delovalo je da će Srbija svakako izgubiti utakmicu, nije sporno. Ali... Ono, Luki Mitroviću krvari iz usta, a selektor Litvanije traži neku tehničku za njega... Onako, stvarno ružno izgleda, nema potrebe za tim".

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