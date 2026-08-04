Afimiko Pululu odabrao i zaradiće 9.000.000 evra

Rođen u Angoli, odrastao u Francuskoj, fudbalsku školu je prošao u Bazelu u kojem je proveo četiri sezone s tim što je išao i na pozajmicu u Ksamaks. Iz Bazela je otišao u nemački Grojter Firt gde se nije proslavio i pao je u senku. Ispod radara ga je za džabe uzela Jagjelonija u leto 2023. i povukla jedan od najboljih poteza u klupskoj istoriji.

Angolac je u prvoj sezoni dao 12 golova, a onda eksplodirao na evropskoj sceni. Zainteresovao je tada razne klubove poput Olimpijakosa, Lacija, Volfzburga, Raja Valjekana, Parme, Bešiktaša, Pize, Ferencvaroša, Udinezea… Ali, Jagjelonija nije ni pomišljala da ga proda. Ostao je nezadovoljan, ali pošteno odradio prošlu sezonu. Dao je 21 gol u svim takmičenjima prethodne sezone, privukao interesovanje Panatinaikosa, Serkl Briža, Lokomotive, Pafosa, Burse, Gornjika, čak se i Zvezda raspitivala…

Na kraju je odabrao najbogatiju ponudu. Al Hazem mu je prvo nudio 1.700.000 dolara po sezoni i glatko je odbijen. Kada je devetoplasirani tim saudijskog šampionata iz prošle sezone duplirao ponudu, Pululu je pružio ruku i stavio paraf na trogodišnji ugovor kao slobodan igrač.

U napadu Al Hazema će zameniti živu legendu arapskog fudbala, sirijskog napadača Omara Al Somu.