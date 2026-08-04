Rivero menja Motlija u Hapoelu

Klub koji sa klupe predvodi Dimitris Itudis ostao je tokom leta bez Džonata Motlija, koji je upravo pojačao Crvenu zvezdu. Grčki stručnjak trenutno na raspolaganju pod košem ima Taija Odijasija i Dena Oturua, ali je željan da roster pojača s još jednim visokim igračem. Kako je Rivero slobodan agent u Hapoelu ga procenjuju kao jednog od igrača koji bi mogao da popuni mesto trećeg centra.

Ono što još uvek odvraća struku tima iz Tel Aviva od potpisa jeste fizičko stanje Rivera. Sumnjalo se u to koliko je spreman Kubanac posle sezone u kojoj ga je povreda dosta mučila, ali prema pisanju pomenutog medija on uverava da je spreman.

Što se tiče statistika, nije se preterano naigrao. Rivero je u Evroligi upisao svega devet utakmica i imao prosečan učinak od 5,1 poena i 1,9 skokova. Hapoel je ostale pozicije zatvorio, potpisavši Džejkoba Topina, Judžina Džermana, Kejdena Karingtona, Amira Kofija, Zeka Ledeja i Tamira Blata, koji je posle velike sage konačno završio u crvenom delu Tel Aviva.