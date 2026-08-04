Tomislav Tomović želi Alekseja Pokuševskog

Aleksej Pokuševski okončao je svoju misiju u Partizan Mozzart Betu. Nekadašnji NBA igrač je posle dve godine završio epizodu u crno-beliom dresu, a vrlo brzo bi mogao da pronađe novi angažman.

Kako piše ruski insajder Armet Komarov Pokuševski se nalazi u pregovorima sa ekipom Lokomotive iz Krasnodara.