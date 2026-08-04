Tomislav Tomović želi Alekseja Pokuševskog
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Vreme čitanja: 1min | uto. 04.08.26. | 19:41
Lokomotiva navodno pregovara sa nekadašnjim članom Partizan Mozzart Beta
Aleksej Pokuševski okončao je svoju misiju u Partizan Mozzart Betu. Nekadašnji NBA igrač je posle dve godine završio epizodu u crno-beliom dresu, a vrlo brzo bi mogao da pronađe novi angažman.
Kako piše ruski insajder Armet Komarov Pokuševski se nalazi u pregovorima sa ekipom Lokomotive iz Krasnodara.
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Nekadašnjeg učesnika fajnal-fora Evrolige sa klupe predvodi Tomislav Tomović. Srpski stručnjak odlično poznaje kvalitete doskorašnjeg igrača Partizan Mozzart Beta, ali je pitanje da li je Pokuševski spreman da posle godina u NBA i Evroligi zaigra samo u VTB šampionatu.
Takođe, nikako ne treba zaboraviti činjenicu da se PAOK spominjao kao naredna destinacija za Pokuševskog, kao i to da bi u redovima tima iz Soluna igrao kao domaći igrač, jer bi dobio pasoš. Takođe, poznate su njegove veze sa Grčkom, gde je proveo dobar deo karijere i igrao praktično sve do odlaska u najjaču ligu na svetu.
Krilni centar je prošle sezone za Partizan Mozzart Bet odigrao 27 utakmica u Evroligi i imao prosek od 3,7 poena i 2,1 skoka, a ostaće zapisan i kao deo generacije koja je pre dve takmičarske godine stigla do titule šampiona regiona i Srbije.
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