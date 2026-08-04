Džeko poslednju godinu igra za pravu siću, neće ni privilegovano parking mesto

Posao je zvanično zaključen tokom protekle nedelje, a bh. veteran juče se priključio ekipi i održao konferenciju za štampu, na kojoj je kazao da se nije previše premišljao oko nastavak karijere, već je odmeravao da li zaista može da pomogne Šalkeu. "I dalje imam želju za fudbalom, još sam gladan. Mislim da ću moći da doprinesem klubu i u Bundesligi. Da nije tako, ostao bih na odmoru" , kazao je, a onda se malo i našalio: "Supruga i deca su mi rekli: Moraš da nastaviš da igraš, ne želimo te u kući" .

Džekova budućnost očito će biti vezana za Nemačku nakon povlačenja, o čemu govori i činjenica da je ovoga puta sa njim stigla čitava porodica. Deca će pohađati školu u Gelzenkirhenu, pa je verovatno i sve to skupa doprinelo da još jednom kaže 'DA' Šalkeu. Bild je u današnjem izdanju izvestio o finansijskim uslovima dogovora, iz kojih se jasno može videti da čuvenom asu novac nije bio u prvom planu. Pristao je da poslednju sezonu odigra za svega 900.000 evra bruto, iliti nešto manje od 500.000 evra neto (fiksni deo plate), mada su tu i bonusi vezani za rezultate. Primera radi, za opstanak u eliti na račun će mu leći 100.000 evra, dok će mu svaka pobeda u kojoj bude učestvovao doneti pride 20.000, a bod oko trećine tog iznosa. Razume se, za konačan finansijski bilans biće važna i pozicija Šalke na kraju sezone, ali Nemci su već proračunali da bi sa svim bonusima - gledajući realno - Džeko mogao do dodatnih 450.000 evra.

Okreni-obrni, dosta skromno za današnje uslove u svetu vrhunskog fudbala, međutim upravo je ta skromnost 'kupila' Nemce kada je Edin Džeko u pitanju. Bild piše kako se Sarajlija izvanredno uklopio u kolektiv od prvog dana, na klub i zaposlene gleda kao na svoje, jednako se ophodni prema direktoru i ekonomu, pa pride još daje savete i trudi se da u sportskom centru uslovi budu dovedeni do savršenstva. "Džeko je u Gelzenkirhenu već stekao poseban status. Ne samo zbog šest golova na 11 utakmica proletos u Cvajti, već zbog uticaja na terenu i van njega. Nedavno je ukazao šefovima da fitnes oprema u teretani ne pokriva sve grupe mišića. Reagovali su odmah. Prema osoblju se odnosi s najvećim poštovanjem. Svakoga će pozdraviti, svakome se osmehnuti", piše Bild.