Briž može da kaže - to je nama naša borba dala: Dovode iz Premijer lige i troše 17.000.000 za 24 sata

Odlazak iz matičnog kluba posle punih 16 godina bio je težak, ali je 22-godišnji Fredi Pots odlučio da okrene novo poglavlje u karijeri. Dete čuvene akaemije Vest Hema, inače sin klupske legende Stiva Potsa koji je odigrao preko 500 utakmica za Čekićare, spakovao je kofere i potpisao ugovor sa Brižom do leta 2030. godine, zaduživši dres sa brojem 8.

Pots je prošao sve mlađe selekcije kluba iz Istočnog Londona, a debitovao je još 2021. godine. Nakon uspešnih pozajmica u niželigašima Vikombu (gde je proglašen za igrača sezone) i Portsmutu, u sezoni 2025/26 izborio je mesto postavi Vest Hema, upisavši 25 nastupa u svim takmičenjima, uključujući i 12 startova u Premijer ligi.

Ipak, nakon što je Vest Hem, usled ispadanja u Čempionšio napravio velike prodaje poput Mateusa Fernandeša u Totenhem i Krisensija Samervila u Al Hilal, i Pots je rešio da digne sidro i odlučio da prihvati poziv iz Belgije. Postaće tek peti Englez koji je obukao dres Briža.

Dok je vezni red pojačan engleskim talentom, defanzivna linija dobila je kapitalno pojačanje u vidu Li Han Boma. Dvadesetčetvorogodišnji štoper reprezentacije Južne Koreje preselio se iz danskog Midtjilanda u redove belgijskog šampiona u transferu vrednom 7.000.000 evra, čime su Danci ostvarili skoro petostruku zaradu u odnosu na sumu za koju su ga doveli iz Seula 2023. godine (1.500.000 evra).

Li je sa Brižom dogovorio trogodišnju saradnju do 2029. godine i nosiće dres sa brojem 3. Nakon početnih problema sa prilagođavanjem u Danskoj, izrastao je u ključni stub odbrane Midtjilanda, a o njegovom pobedničkom karakteru svedoči i pobedonosni gol glavom u finalu Kupa Danske protiv Kopenhagena.

Pored sjajnih defanzivnih sposobnosti, izuzetno je opasan nakon prekida, što je potvrdio i ovog leta kada je odigrao svih devedeset minuta u sve tri utakmice reprezentacije Južne Koreje na Svetskom prvenstvu.