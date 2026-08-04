Briž može da kaže - to je nama naša borba dala: Dovode iz Premijer lige i troše 17.000.000 za 24 sata
Vreme čitanja: 2min | uto. 04.08.26. | 18:35
Kada zaradiš toliko koliko je Klub Briž, onda možeš i da se ponašaš galantno
Na prodaji igrača zaradili su čak 80.000.000 evra ovog leta. Za 40.000.000 otišao je iz Briža Hristos Colis u Arsenal (prethodno kupljen za 6.500.000), za 23.000.000 vratio se Aleksandar Stanković u Inter, prodati su i Rafael Onjedika za 9.000.000 u Ajntraht iz Frankfurta i Zaid Romero za 5.000.000 u Hetafe, bilo je tu i još nekoliko sitnijih transfera.
Došlo je vreme da šampion Belgije izađe na tržište i napravi i nekoliko uzlaznih transfera i tako obraduje navijače željne velikog rezultata u Ligi šampiona sledeće sezone. Za poslednjih 24 sata, Briž je ozvaničio dve vrlo respektabilne kupovine za belgijske uslove. Za 10.000.000 evra stigao je defanzivni vezista Vest Hema Fredi Pots, dok je za 7.000.000 evra kupljen Li Han Bom iz danskog Midtjilanda.
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Odlazak iz matičnog kluba posle punih 16 godina bio je težak, ali je 22-godišnji Fredi Pots odlučio da okrene novo poglavlje u karijeri. Dete čuvene akaemije Vest Hema, inače sin klupske legende Stiva Potsa koji je odigrao preko 500 utakmica za Čekićare, spakovao je kofere i potpisao ugovor sa Brižom do leta 2030. godine, zaduživši dres sa brojem 8.
Pots je prošao sve mlađe selekcije kluba iz Istočnog Londona, a debitovao je još 2021. godine. Nakon uspešnih pozajmica u niželigašima Vikombu (gde je proglašen za igrača sezone) i Portsmutu, u sezoni 2025/26 izborio je mesto postavi Vest Hema, upisavši 25 nastupa u svim takmičenjima, uključujući i 12 startova u Premijer ligi.
Ipak, nakon što je Vest Hem, usled ispadanja u Čempionšio napravio velike prodaje poput Mateusa Fernandeša u Totenhem i Krisensija Samervila u Al Hilal, i Pots je rešio da digne sidro i odlučio da prihvati poziv iz Belgije. Postaće tek peti Englez koji je obukao dres Briža.
Dok je vezni red pojačan engleskim talentom, defanzivna linija dobila je kapitalno pojačanje u vidu Li Han Boma. Dvadesetčetvorogodišnji štoper reprezentacije Južne Koreje preselio se iz danskog Midtjilanda u redove belgijskog šampiona u transferu vrednom 7.000.000 evra, čime su Danci ostvarili skoro petostruku zaradu u odnosu na sumu za koju su ga doveli iz Seula 2023. godine (1.500.000 evra).
Li je sa Brižom dogovorio trogodišnju saradnju do 2029. godine i nosiće dres sa brojem 3. Nakon početnih problema sa prilagođavanjem u Danskoj, izrastao je u ključni stub odbrane Midtjilanda, a o njegovom pobedničkom karakteru svedoči i pobedonosni gol glavom u finalu Kupa Danske protiv Kopenhagena.
Pored sjajnih defanzivnih sposobnosti, izuzetno je opasan nakon prekida, što je potvrdio i ovog leta kada je odigrao svih devedeset minuta u sve tri utakmice reprezentacije Južne Koreje na Svetskom prvenstvu.