Račićevo društvo u Solunu: Rafa Mir, Kristijan Kuame i Tino Kadevere - kako ih sve uklopiti?

Ozbiljna fudbalska imena privlače grčki klubovi godinama unazad; odvajkada u tome prednjači Olimpijakos, međutim priključili su se i ostali: AEK, Panatinaikos, PAOK... Utisak je da u poslednja dva-tri prelazna roka čak 'dodaju gas'.

I dok je pre 15-20 ili više godina Grčka uglavnom bila Meka za istrošene veterane, u poslednjih nekoliko često u Atinu i Solun dolaze i neki mlađi momci. Ne baš na vrhuncu - pre će biti s određenim problemima i željom da rehabilituju karijere - ali svakako u ozbiljnoj snazi i s potencijalom da ozbiljno nadograde svoje ekipe.