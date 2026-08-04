Račićevo društvo u Solunu: Rafa Mir, Kristijan Kuame i Tino Kadevere - kako ih sve uklopiti?
Vreme čitanja: 2min | uto. 04.08.26. | 19:29
Aris angažovao još jedno zvučno ime
Ozbiljna fudbalska imena privlače grčki klubovi godinama unazad; odvajkada u tome prednjači Olimpijakos, međutim priključili su se i ostali: AEK, Panatinaikos, PAOK... Utisak je da u poslednja dva-tri prelazna roka čak 'dodaju gas'.
I dok je pre 15-20 ili više godina Grčka uglavnom bila Meka za istrošene veterane, u poslednjih nekoliko često u Atinu i Solun dolaze i neki mlađi momci. Ne baš na vrhuncu - pre će biti s određenim problemima i željom da rehabilituju karijere - ali svakako u ozbiljnoj snazi i s potencijalom da ozbiljno nadograde svoje ekipe.
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Jedno od jačih imena ovog leta, tokom današnjeg dana, predstavio je Aris. Žuti-crni iz Soluna četiri godine zaredom završavaju peti na tabeli, nikako da poremete 'veliku četvorku', pa su rešili da dobrano dreše kesu kako bi napokon uspeli. U tom cilju, njihove redove pojačao je poznati španski centarfor Rafa Mir (29), nekadašnji igrač Valensije, Vulverhemptona, Notingem Foresta, Sevilje... Andalužani su za njega 2021. platili čak 16.000.000 evra, međutim Mir je uloženo (donekle) isplatio samo u prvoj sezoni.
Krenule su pozajmice, pad forme, sve lošije brojke i na kraju incident koji bi mogao da mu potpuno upropasti karijeru: osuđujuća presuda za silovanje. Španac je proglašen krivim, dobio osam i po godina zatvora, ali dok se čeka na pravosnažnost, žalbeni postupak i konačnu odluku, tamošnji sud dozvolio mu je da igra u inostranstvu - u okviru granica Evropske unije.
U Arisu nisu videli nikakav problem Rafinoj prošlosti, ponudili su mu da dođe na pozajmicu i on je prihvatio. Posebno se ovom transferu obradovala Sevilja, koja je tako smanjila troškove za skoro 2.500.000 evra, pošto je Mir imao zagarantovana 4.000.000 evra u poslednjoj godini ugovora. Dogovor sa Grcima je takav da će oni na sebe preuzeti maltene polovinu plate.
Aris sada u sastavu ime trojicu napadača vrlo sličnog profila i biće zaista zanimljivo videti kako će ih trener Mihalis Grogoriju uklopiti. U pitanju su dva takođe 'jaka' imena - Kristijan Kuame (29), bivši golgeter Fjorentine, i Tino Kadevere (30), nekada velika nada Liona.
Podsetimo, za Aris igra i naš reprezentativac Uroš Račić (28).