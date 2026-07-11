Leteći start Viole! Već dovela četiri pojačanja i potrošila 59.000.000 evra
Vreme čitanja: 2min | sub. 11.07.26. | 20:30
Ovog četvrtka potvrđena još dva velika posla na Artemio Frankiju
Milan je potrošio više, ali niko, pa ni sedmostrukog prvaka Evrope nije ovog leta aktivniji na fudbalskoj pijaci u Seriji A od Fjorentine. Iako je prošlo tek desetak dana od zvaničnog otvaranja prelaznog roka, klub iz Firence već je ozvaničio četiri pojačanja na koja je potrošio 59.000.000 evra!
Druga dva doveo je ove subote, među njima i drugo najskuplje pojačanje u istoriji kluba – Artura Atu. Veznog fudbalera rođenog u francuskom Renu Fjorentina je dovela iz Udinezea za 25.000.000 evra i sa njim potpisala petogodišnji ugovor vredan 1.300.000 evra po sezoni. S tim da je Viola otkupila tek 70 odsto ugovora, što znači da bi u doglednoj budućnosti, kada napravi naredni transfer, Ata mogao da postane i najskuplje plaćeni fudbaler kluba sa Artemio Frankija. Trenutno je rekord u vlasništvu Nika Gonsalesa koji je pre pet godina koštao nešto više od 27.000.000.
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Iza centralnog veziste je sjajna sezona na Friuliju. Odigrao je 34 utakmice u svim takmičenjima, postigao šest i namestio četiri gola u svim takmičenjima, profilisavši se kao jedan od najvažnijih igrača ekipe Koste Runjaića. I svakako najzaslužnijih što je Udineze ostvario najbolji plasman (deseto mesto) u poslednji 13 godina. Italijanski mediji tvrdili su da je Ata partijama privukao pažnju između ostalog Intera, Milana i Aston Vile, ali pomenuti klubovi očigledno nisu bili dovoljno konkretni, što je iskoristio sportski direktor Viole Fabio Paratići i pobedio ih u tric za potpis 23-godišnjeg veziste.
Pored njega, tim Fabija Grosa pojačao je i Aleks Himenes. Krilni fudbaler kojeg je Bornmut nakon jednogodišnje pozajmice otkupio od Milana ovog leta, posle samo godinu dana se vraća u Seriju A. Njega je Fjorentina dovela na jednogodišnju pozajmicu uz opciju otkupa za 20.000.000 evra i 30 odsto novca od buduće prodaje, pod pretpostavkom da italijanski klub prvo odluči da ga otkupi narednog leta. Sa Artemio Frankija su potvrdili da je 21-godišnjak već stigao na lekarske preglede te bi njegov transfer uskoro trebalo da bude i definitivno ozvaničen.
Prethodno je Fjorentina dovela još dvojicu štopera – Vijerija (21) iz Gremija za 15.000.000 evra odnosno Radua Dragušina (24) koji je stigao iz Totenhema na pozajmicu plaćenu 1.500.000 evra uz obavezan otkup za dodatnih 17.500.000.
Deo ceha mogao bi da pokrije Jakopo Facini, koji se posle godinu dana seli iz Firence. On će karijeru nastaviti na Sardiniji pošto je Kaljari pobedio Parmu u trci i dogovorio dolazak 23-godišnjeg veziste. Isprva na pozajmicu nakon koje će moći da ga otkupi za 8.000.000 evra.