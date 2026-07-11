Leteći start Viole! Već dovela četiri pojačanja i potrošila 59.000.000 evra

Milan je potrošio više, ali niko, pa ni sedmostrukog prvaka Evrope nije ovog leta aktivniji na fudbalskoj pijaci u Seriji A od Fjorentine. Iako je prošlo tek desetak dana od zvaničnog otvaranja prelaznog roka, klub iz Firence već je ozvaničio četiri pojačanja na koja je potrošio 59.000.000 evra!

Druga dva doveo je ove subote, među njima i drugo najskuplje pojačanje u istoriji kluba – Artura Atu. Veznog fudbalera rođenog u francuskom Renu Fjorentina je dovela iz Udinezea za 25.000.000 evra i sa njim potpisala petogodišnji ugovor vredan 1.300.000 evra po sezoni. S tim da je Viola otkupila tek 70 odsto ugovora, što znači da bi u doglednoj budućnosti, kada napravi naredni transfer, Ata mogao da postane i najskuplje plaćeni fudbaler kluba sa Artemio Frankija. Trenutno je rekord u vlasništvu Nika Gonsalesa koji je pre pet godina koštao nešto više od 27.000.000.