Ako su ovo predgrupe, šta nas čeka sa glavnim zvezdama? Rokenrol u Santanderu (VIDEO)
Vreme čitanja: 9min | ned. 16.08.26. | 19:15
Povratnik u La ligu imao dva gola prednosti, Viljareal se vrati za 67 sekundi
Zemlja evropskog i odnedavno svetskog prvaka mora da ponudi sjajan fudbal. Intenzivno je bilo u subotu, kada je na premijeri Alaves iskoristio brojčanu prednost i savladao Hetafe, napeto u završnici duela Sevilja – Rajo Valjekano, pošto su Andalužani iz penala u nadoknadi preokretom oborili finalistu Lige konferencije, da bi u početnoj utakmici nedeljnog programa uvodnog kola La lige Rasing i Viljareal ponudili pravi sportski rokenrol u kome se sve treslo od uzbuđenja. Ako su ovo predgrupe, šta li će biti kada na scenu zakorače glavne zvezde u liku Barselone, Reala i Atletika?
Na severu države nije bilo pobednika, ali je bilo uzbuđenja koja nagoveštavaju da nikome neće biti jednostavno kada se pojavi na El Sardineru, ali isto tako, možda još više, malo ko će se naigrati fudbala protiv Žute podmornice, koja je za samo 67 sekundi pred kraj prvog poluvremena pobegla sa opasne teritorije i izvukla bod, vredan usled saznanja da je ekipa novog trenera Injiga Peresa (najmlađeg ove sezone u elitnom rangu) došla na teren ubedljivog pobednika Segunde – 2:2.
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Taj fudbal iz Druge lige Španije tim Hosea Alberta (već četiri i po godine je u klubu) samo je preneo u višu kategoriju. Filozofija „svi u napad“ omogućila je publici u Santanderu da uživa u fudbalu i sanja kako može da obori učesnika Lige šampiona, ali defanziva, kao najveća boljka ove ekipe, u kombinaciji sa talentom i isto tako napadačkom orijentacijom gostiju, iznedrila je prvi nerešen ishod u takmičenju.
Prošle sezone u Segundi Rasing je dao 90 golova na 42 utakmice, što je podatak vredan pažnje u zahtevnom i napornom takmičenju gde mnogi vode računa više o odbrani nego o napadu. Hose Alberto je malo drugačiji i naredio je totalnu ofanzivu još jednom, iako je preko puta bio sjajan tim iz okruga Valensije. Takvo opredeljenje mu se isplatilo, jer je domaćin relativno brzo stekao kapital od dva gola. Najpre je Salinas naterao Komesanju da ga sruši, što je bilo dovoljno za jedanaesterac koji je u pogodak pretvorio Hose Martines.
Na sjajan način u tim trenucima igrao je Rasing, podsećajući na tim koji je nekada mučio velikane, a kada se zna da je 14 godina čekao mesto u eliti, da je u međuvremenu morao da igra i Treću ligu, razumljivo je što se, noše publikom, zaleteo na rivala. Posle presinga koji je omogućio Rasingu da osvoji loptu, sjajan gol sa distance postigao je 19-godišnji Serhio Martines, na debiju u La ligi.
Tek kada je upao u ogroman problem, Viljareal je počeo da igra fudbal. Nije mu potrebno mnogo, jer ima sjajne ofanzivce sposobne da brzo kreiraju šanse i da ih realizuju. Uostalom, Žuta podmornica nije menjala sastav, zadržala je jezgro tima i, oslonjena na proverene snage, izjednačila pre pauze. Najpre je dalekometnim hicem u suprotni ugao pogodio Pap Gej, da bi već u narednom minutu Alberto Moleiro odložio loptu za Nikolu Pepea, a nekadašnji as Arsenala efektno pogodio dalji ugao za jedan od najlepših golova u početnoj etapi prvenstva.
Malo ko je mogao da pretpostavi da će to biti i krajnji rezultat, ali je utisak da su i jedni i drugi bili malo oprezniji u nastavku, iako se Viljareal oslonio na Đerara Morena, a veteran propustio šansu za preokret. Jednu je imao i Mikautadze, pretio je i Ajose Peres, čak i štoper Santjago Munjos, međutim, Rasing je izdržao.
A onda je našao način i da sam zapreti. Naročito u završnici, bilo je doista obećavajućih situacija, koje pre svih nije uspeo da u novi gol pretvori Marokanac Jašir Zabiri, mada i ovih 2:2 deluju kao pravi rokenrol.
Prste da poližeš.
PRIMERA – 1. KOLO
Subota
Alaves - Hetafe 3:0 (0:0)
/Tenalja 73, Dijaz 90+2, Rodrigez 90+4/
Sevilja - Rajo Valjekano 2:1 (0:1)
/Guridi 52pen, Peke 90+7 - Garsija 4/
Nedelja
Rasing Santander – Viljareal 2:2 (2:2)
/Martin 21 pen, Martines 34 – Gej 45, Pepe 45+1/
19.00: (2,10) Espanjol (3,30) Levante (3,70)
Ponedeljak
21.00: (2,35) Deportivo La Korunja (3,20) Elče (3,20)
Sreda
21.00: (1,30) Atletiko Madrid (5,20) Malaga (11,0)
Četvrtak
21.00: (2,20) Rajo Valjekano (3,15) Alaves (3,60)
Odloženo
Subota, 22. avgust
17.00: (1,75) Atletik Bilboa (3,50) Sevilja (5,00)
19.30: (2,20) Valensija (3,30) Selta (3,40)
21.30: (5,25) Espanjol (4,30) Real Madrid (1,57)
Nedelja, 23. avgust
21.30: (8,00) Elče (5,30) Barselona (1,35)
***kvote su podložne promenama