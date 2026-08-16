Ako su ovo predgrupe, šta nas čeka sa glavnim zvezdama? Rokenrol u Santanderu (VIDEO)

Zemlja evropskog i odnedavno svetskog prvaka mora da ponudi sjajan fudbal. Intenzivno je bilo u subotu, kada je na premijeri Alaves iskoristio brojčanu prednost i savladao Hetafe, napeto u završnici duela Sevilja – Rajo Valjekano, pošto su Andalužani iz penala u nadoknadi preokretom oborili finalistu Lige konferencije, da bi u početnoj utakmici nedeljnog programa uvodnog kola La lige Rasing i Viljareal ponudili pravi sportski rokenrol u kome se sve treslo od uzbuđenja. Ako su ovo predgrupe, šta li će biti kada na scenu zakorače glavne zvezde u liku Barselone, Reala i Atletika?

Na severu države nije bilo pobednika, ali je bilo uzbuđenja koja nagoveštavaju da nikome neće biti jednostavno kada se pojavi na El Sardineru, ali isto tako, možda još više, malo ko će se naigrati fudbala protiv Žute podmornice, koja je za samo 67 sekundi pred kraj prvog poluvremena pobegla sa opasne teritorije i izvukla bod, vredan usled saznanja da je ekipa novog trenera Injiga Peresa (najmlađeg ove sezone u elitnom rangu) došla na teren ubedljivog pobednika Segunde – 2:2.