Kad u Prvoj ligi zapršti više nego u Superligi: Kolo kakvo godinama nije viđeno

Na čak četiri od osam utakmica postignuto je pet golova, na jednoj šest, a ukupno – 33. Daleko više nego ijednom u prethodnih pet sezona. Rekord u prošlom šampionatu videli smo u 10. kolu, kada je postignuto 25 pogodaka, čak osam manje nego ovog vikenda.

Sada, na sedam mečeva je bila ona popularna kladioničarska igra UG3+. Samo su Voždovac i Grafičar odigrali tvrd meč, filijala Crvene zvezde je na krovu slavila sa 1:0 golom Ognjena Matanovića na početku drugog poluvremena.

Nešto mršavije je bilo još u Kruševcu, gde je Napredak posle preokreta savladao Metalac sa 2:1, mada gosti su igrali sa igračem manje od 34. minuta posle isključenja Staše Baštića. Isto je bilo i u Ivanjici, gde je OFK Vršac bio bolji od Javora sa 2:1.

Zanimljivo, svi golovi su viđeni u drugom poluvremenu, baš kao i u Senti, gde je Dubočica savladala Proleter 023. S tim da je na toj utakmici čak pet pogodaka palo u drugih 45 minuta – Leskovčani su bili bolji sa 3:2.

Istim rezultatom je Borac 1926 savladao Loznicu na Lagatoru, kao i TSC Jedinstvo u Ubu, s tim da smo na ovoj drugoj utakmici posle 88. minuta videli čak tri pogotka. U Smederevu su Oklopnici nešto ranije pre tog meča očitali lekciju Boru 1919 sa 4:1, s tim da su izabranici Nenada Mijailovića verovatno mogli i do ubedljivijeg trijumfa da nisu u drugom poluvremenu značajno oborili ritam. Najviše golova smo videli u Subotici gde je Teleoptik u petak savladao Spartak sa 4:2, a i na tom meču je lako moglo da bude i efikasnije. Dakle, zbirno – čak 33 pogotka. Ne samo da je to rekord ove sezone (18 u prvom, 16 u drugom kolu), već i godinama unazad.

21.00: (3,40) Zemun (3,30) Mladost Lučani (2,20)

Gledajući prethodnih pet godina, najefikasnije je bilo 21. kolo u sezoni 2021./2022, kada smo videli 30 pogodaka na osam utakmica. Najviše zaslugom Zlatibora koji je deklasirao Kabel sa 7:0.

U sezoni 2020/2021. dvaput smo imali kola sa po 27 golova, takođe na početku u 2. kolu i u 34. U sezoni 2022/2023 najefikasnije je bilo u 2. i 25. kolu – videli smo 24 pogotka – potpuno isto kao i u sezoni 2023/2024 u najefikasnijim, 19. i 30. kolu. Te sezone smo doduše dobili i 21. kolo, kada je ukupno palo svega sedam golova.

Statistika ranijih sezona pokazuje da možemo da očekujemo trend opadanja efikasnosti kako sezona bude odmicala. To je i logično, s obzirom na to da će na zimu tereni biti lošiji, a i što bliži bude kraj svaki bod će vredeti sve više i ekipe će igrati defanzivnije. Ipak, kvalitet timova poput Smedereva, Spartaka, TSC-a, Javora, pa i filijala Zvezde i Partizana, Grafičara i Teleoptika koji imaju obavezu da igraju ofanzivno, nagoveštava da bismo mogli da gledamo veoma efikasnije prvenstvo.

Biće zanimljiva i borba za zvanje najboljeg strelca. Trenutno su na vrhu liste Stefan Đurić (Borac), Irfan Hadžić (Smederevo) i Hose Mulato (Spartak) sa po tri pogotka, a imamo još sedam fudbalera koji su postigli po dva gola dosad.

🎁🎁🎁

Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD

🎁🎁🎁

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 3. KOLO

Petak

Loznica - Borac 2:3 (1:0)

/Jelenić 3, Čarapić 53 - Desančić 81, Jusuf 89, Đurić 90+3/

Napredak - Metalac 2:1 (0:1)

/Bogdanović 55, 80 - Vukašinović 11/

Spartak - Teleoptik 2:4 (0:1)

/A. Kovačević 60, Petrović 81 - Ivelja 33, Ristić 50, 63, Šćepović 53/

Voždovac - Grafičar 0:1 (0:0)

/Matanović 48/

Subota

Proleter 023 – Dubočica 2:3 (0:0)

/Nikolašević 74, Savanović 88 - Đuričković 48pen, Anđelković 48, Ivić 82/

Smederevo 1924 – Bor 1919 4:1 (4:0)

/Hadžić 6, 21, Kodžić 25, Vranjanin 37 – Mirković 83ag/

Javor – OFK Vršac 1:2 (0:0)

/Nikolić 70 - Bojat 62, Vasiu 82/

Jedinstvo Ub - TSC 2:3 (0:2)

/Fal 88, Savković 90+3 - Todoroski 32, 45+1pen, Milosavić 90+1/