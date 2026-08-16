Bolan početak bez Mike Godtsa: Kiks u Irskoj nije boleo, ali je Ajaks danas ispustio 2:0
Vreme čitanja: 3min | ned. 16.08.26. | 19:07
Herenven odneo bod sa Johan Kroj Arene, uprkos ozbiljnom zaostatku – 2:2
Kraj idile u Amsterdamu. Posle četiri vezane pobede na startu sezone, Ajaks je vezao dva remija. Onaj protiv Šelburna (2:2) nije boleo, pošto je plasman u plej-of Lige konferencije bio obezbeđen, ali je ovaj današnji protiv Herenvena, uticao na to da Mičelova ekipa ispusti dva boda u drugom kolu Eredivizije – 2:0 (2:1).
Kopljanici su uradili ono što je nedopustivo za ekipu ovakvog kvaliteta, da ispusti dva gola prednosti, koje je imala već u 33. minutu utakmice. Ipak, gosti su pokazali da nisu nimalo naivan protivnik, smanjili su rezultat preko Jakoba Trenskova u 45. minutu, a onda izjednačili pogotkom Maksensa Rivere, posle zbrke u odbrani Ajaksa u 82. minutu utakmice. Nakon toga, Mičelov tim nije više imao snage da dođe do prednosti.
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Zanimljivo, oba kiksa su se dogodila bez, do sada najboljeg igrača ekipe iz Amsterama, Mike Godtsa, koji je otišao u Pari Sen Žermen. Očigledno, trenutno niko nije u stanju da nadomesti njegov kvalitet.
Delovalo je da Ajaks ima rezultat pod kontrolom, iako je Herenven još u prvom poluvremenu pokazivao znake otpora i sposobnosti da dođe do gola, koji bi ga vratio u život. Domaćin je poveo autogolom Berta Kalverbura u sedmom minutu. Ipak, najveće zasluge za taj pogodak idu na račun mladog štopera Arona Bumana, koji je izdržao duel i pogodio stativu, a odbitak je završio u gostujućoj mreži.
Doduše, najlepši trenuci su ostavljeni za završnicu prvog poluvremena. Prvo je efektan pogodak za 2:0 postigao marokanski sin Abdela Uazane, koji će 18. rođendan proslaviti u januaru, uzvratio mu je Trenskov u 45. minutu, udarcem koji je zaparao rašlje. Ogroman doprinos tom golu dao je Sem Karsten, koji je presekao loptu na sredini terena i potom otvorio akciju koja je završila golom.
Herenven nije bio previše opasan u nastavku, ali je tim Robina Veldmana sačekao svoj trenutak i novi pad koncentracije domaće odbrane. Gostujući igrači su razvili opasan napad u 82. minutu, tri puta su domaći defanzivci pokušali da izbace tu loptu iz svog kaznenog prostora, ali nisu uspeli, pa je na nju naleteo Rivera i postavio konačan rezultat utakmice.
Nakon dva kola Eredivizije, maksimalan broj bodova imaju samo AZ Alkmar i Groningen.
Mičelov tim nema mnogo vremena za rekapitulaciju i analizu uzoraka ovog kiksa, jer ga već u četvrtak očekuje prvi meč plej-ofa Lige konferencije protiv švajcarskog Siona.
EREDIVIZIJA – 2. KOLO
Petak
Telstar – Sparta 1:3 (0:1)
/Soulija 90+1 – Jang 6, Torison 53, Van Krujsen 90+7/
Subota
Vilem Drugi - NEC Najmehen 1:4 (0:1)
/Tahaui 45+2, Šeri 54, Linsen 64, Serhujs 67/
Utreht - AZ Alkmar 1:4 (0:1)
/Stepanov 62 - Kopmejners 45+1, Patati 47, Merdink 49, Ufkir 84/
Ekscelzior - PSV 1:2 (0:1)
/Videl 54 - Van Bomel 5, Pepi 56/
Fortuna Sitard - Kambur 3:1 (2:1)
/Britin 6, Zefik 15, Zand 90+6 - El Ergaui 22/
Nedelja
ADO Den Hag - Groningen 1:4 (0:3)
/Eduardo 55 - Van Bergen 15, Vilumson 30, Van der Verf 45+2, Egens 81/
Fajenord - Go Ahed Igls 2:2 (2:0)
/Zekijel 32, Ueda 38 - Flataker 63, Sigurdason 80/
Tvente - Zvole 3:1 (1:1)
/Vajdman 38, Embajo 59ag, Rots 69 - Sorensen 21/
Ajaks - Herenven 2:2 (2:1)
/Klaverbur 7ag, Uasame 33 - Trenskov 45, Rivera 82/